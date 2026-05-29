Naglasio je da je volonterski posao jedan od najznačajnijih projekata u okviru Ekspa. Kako je rekao, veliko interesovanje za volontiranje na izložbi Ekspo 2027 dokazuje da smo se dobro pripremili za volonterski program, da je Ekspo 2027 globalno veoma prepoznat i značajan, što potvrđuje i broj zemalja koje su se prijavile i broj zemalja iz kojih su se volonteri prijavili.

"Ukupno je potrebno 20.000 volontera, što ne znači da će 20.000 volontera svakodnevno da volontira. Pripremili smo i paket benefita za njih, postoji preporuka Vlade Srbije da fakulteti nagrade volontere u zavisnosti od broja dana, sati. Uz našu potvrdu mogu da dobiju od jedan do tri boda koje prijupljaju u okviru studija. Pripremili smo sa Telekomom beneficije prilikom kupovine njihovih usluga, Er Srbija je pripremila izvanredan paket poputa 37 odsto prilikom kupovine karata", naveo je Jerinić za K1 televiziju.

Poručio je da će država uključivati i nove partnere u taj benefit program za volontere. Prema njegovim rečima, kada se volonteri budu prijavljivali na volontersku platformu moći će da obeleže koja oblast i koji posao njih zanima, nakon čega će biti pozvani na razgovore i obuku kako bi se upoznali sa prostorom i poslom koji budu radili.

Jerinić je rekao da je do sada 134 zemlje i tri međunarodne organizacije potvrdilo učešće na izložbi Ekspo 2027, ali da to nije konačana broj s obzirom na to da se pregovara sa još jednim brojem zemalja i organizacija, sa kojima će se definisati obim njihovog učešća, i dodao da očekuje još potvrda o učešću.

"Za zemlje sa kojima pregovaramo, nije realno da organizuju učešće u velikim paviljonima jer je ostalo malo vremena. Mi smo odvojili jedan broj paviljona veličine do 100 kavdrata, čekamo da vidimo da li ih to zanima i da li će to prihvatiti. Verujem da će biti još neka potvrda o učešću", poručio je on.

Govoreći o radovima na gradilištu za Ekspo, Jerinić je rekao da se trenutno radi na završavanja svih infrastrukturnih projekata kako bi se objekti pustili u upotrebu.

Dodao je da iako svako gradilište ima svoje probleme i izazove jer je dinamika radova veoma ozbiljna, za sada ne postoji ni jedan problem koji ugrožava završetak radova.

Jerinić je rekao da će se u septembru i oktobru pripremati stanovi za međunarodne učesnike Eskpa, istakavši da će prvih 500 stanova njima biti dostupno za korišćenje kao i da već postoje rezervacije za oko 300 stanova. Kako je naveo, nakon toga se ulazi u pripremu budućih sajamskih hala koje će oko 1. decembra biti predate zemljama učesnicama kako bi oni otpočeli sa svojim radovima na paviljonima.

"Tu nas čeka ozbiljna koordinacija svih tih aktivnosti. Mi smo u potpunosti pripremili sve primarne sisteme koji su potrebni za svaku sajamsku halu. Svaki taj paviljon je jedan život za sebe koji je u potpunosti tehnološki odvojen od svih drugih paviljona. To je izazov koji nas čeka i koji ćemo savladati", poručio je on.

Jerinić je istakao da je plan da sve zemlje učesnice završe sa radovima na svojim paviljonima do 15. aprila, odnosno mesec dana ranije pre početka same izložbe, kako bi se u tih mesec dana pravili razni scenariji kroz koje će se testirati ceo prostor na kom se održava Ekspo, piše Tanjug.

Kako je objasnio, slična stvar je urađena u Japanu gde su oni mesec dana unapred podelili karte kako bi ljudi ulazili i testirali prohodnost, kako funksionišu izložbe, da li sve počinje na vreme, što je bilo vrlo korisno za eventualno korekcije pre zvaničnog početka.

"Slično ćemo i mi uraditi od 15. aprila do 15. maja. O tome ćemo razgovarati sa svim službama koje su deo organizacionog tima kada je Ekspo u pitanju. Pravićemo neke probne testove i događaje u tom periodu, kako bismo otkrili eventualne manjkavosti što se tiče organizacionog sistema", rekao je Jerinić.

Kada je reč o Zoni B koja obuhvata Forum, Nacionalni paviljon i četiri tematska paviljona, Jerinić je rekao da će se Zona B završiti u prvom kvartalu 2027. godine, što je u skladu sa svim predviđenim rokovima i dodao da za sada svi radovi teku po planu.

Na pitanje da li već postoji dokumentacija ostalih zemalja o tome kako će izgledati njihovi paviljoni, Jerinić je istakao da se već sada zna da će Italija, Španija, Francuska i Nemačka imati izuzetna atraktivne paviljone i sadržaj.

"Dosta njih traži konekcije sa našim kulturom, istorijom. Dosta naših ljudi je ostavilo zaista lep trag u tim zemljama i zbog toga se traže te poveznice između nas i njih. To će da se prožima kroz njihov program tokom ta 93 dana. Dosta njih se priprema i za sve tehnologije koje nas čekaju u budućnosti", naveo je on.

Odgovarajući na pitanje šta je dugoročni plan za lokaciju u Surčinu, Jerinić je rekao da će način na koji se aktivirala lokacija u Surčinu postati primer u budućnosti za ceo Beograd i druge gradove u Srbiji kako treba aktivirati i stvoriti novu destinaciju u okviru jednog grada.

"Ovo otvara širok spaketar investicija jer ste doveli infrastrukturu za buduće projekte. Na taj način ste vrlo jasno svim investitorima rekli da država razmišlja strateški. U međuvremenu je bitno da država isprati gradnju infrastrukure na toj lokaciji jer će to sigurno za 10 godina biti jedna od atraktivnijih lokacija u Beogradu", poručio je on.

