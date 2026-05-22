"Drago mi je što smo nakon osam godina pokušaja da se ukaže na to da prodaju energetskih pića treba regulisati, došli do faze u kojoj ćemo to sprovesti", rekla je poslanica Sabina Glasovac (SDP). Hrvatska će se tako, dodala je Glasovac, pridružiti brojnim evropskim zemljama koje su to već regulisale u svojim zakonskim okvirima, piše Indeks, prenosi B92.

"Dobro je što ste posle osam godina odustali od argumenta da nema dovoljno istraživanja, da nema dovoljno naučnih dokaza koji bi pokazali nagli porast konzumiranja energetskih pića kod dece u Hrvatskoj", rekla je ona.

Izmenama Zakona o trgovini predložena je, između ostalog, zabrana prodaje energetskih pića osobama mlađim od 18 godina. Isti predlog, na inicijativu SDP-a, razmatran je u Saboru prošle nedelje, ali ga je vladajuća većina tada odbacila uz obrazloženje da Vlada već rešava isto pitanje u novom zakonu.

Gradovi će moći da zabrane prodaju alkohola posle 21 čas

Pored energetskih pića, alkoholna pića imaju štetne efekte na zdravlje dece i mladih, rekao je Ivan Rakocija, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Gradovima i opštinama biće data mogućnost da zabrane prodaju alkoholnih pića u svojim područjima posle 21 čas.

"Rezultati pokazuju da je Hrvatska iznad proseka Evropske unije po konzumiranju alkoholnih pića. Prema istraživanju OECD-a, mladi Hrvati uzrasta od 15 do 16 godina su na samom vrhu Evrope po konzumiranju alkohola, pri čemu je 45 odsto njih bar jednom konzumiralo veliku količinu alkohola", upozorio je.

Prodavci će biti obavezni da provere starost kupca alkoholnih pića ako procene da je mlađi od 18 godina, čak i kada kupac koristi automatizovanu kasu. U slučaju onlajn prodaje, moraće da obezbede proveru starosti na svojim veb stranicama putem informacionog sistema e-Građani.

"Cilj nije kažnjavanje preduzetnika i privrednika, već preventivno delovanje i upoznavanje sa obimom problema koji već postoje i koliko veliki mogu postati", rekao je državni sekretar.

Iako predloženi zakon ima mnogo pozitivnih aspekata, Dario Klasić (HSLS) predlaže pojačan nadzor nad policijom i opštinskim službama umesto novih zabrana.

"Transparenti često ne otklanjaju problem, već ga premeštaju. Ljudi koji žele da kupe alkohol jednostavno će ga kupiti ranije ili u susednom gradu. To neće rešiti problem prekomernog pijenja među turistima ili mladima", naglasio je.

