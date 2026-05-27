Kako prenosi Novi list, prema analizi investicionog stručnjaka Emila Gučeca iz Finaksa, prosečna penzija u Hrvatskoj trenutno iznosi oko 717 evra, dok je prosečna neto plata 1.527 evra. To znači da prosečna penzija pokriva samo oko 47 odsto prosečnih prihoda.

Gučec procenjuje da današnji tridesetogodišnjak, ako želi da održi približno isti životni standard u penziji, treba da izdvaja oko 175 evra mesečno za dodatnu štednju.

"Analiza je pokazala da je razlika između prosečne plate i penzije oko 810 evra mesečno u današnjim cenama. Da bi se u starosti održao sličan životni standard kao tokom radnog veka, procena pokazuje da bi osoba od 30 godina trebalo da izdvaja oko 175 evra mesečno. Cilj je da se obezbede dodatni prihodi koji bi u današnjim uslovima iznosili oko 800 evra mesečno, ali zbog inflacije, ovaj iznos bi do penzionisanja mogao da poraste na više od 2.000 evra", rekao je Gučec.

Stručnjaci upozoravaju da penzije iz prvog i drugog stuba verovatno neće biti dovoljne većini građana u budućnosti da održe svoj trenutni standard.

Procene ukazuju na to da bi ukupna penzija mogla da iznosi oko 50 do 60 odsto poslednje plate, dok se pristojan život najčešće definiše kao nivo od najmanje 70 do 80 odsto prethodnih prihoda.

Više od 500.000 građana trenutno učestvuje u dobrovoljnoj penzijskoj štednji, ali stručnjaci ističu da je finansijska pismenost i dalje niska, a mnogi građani nemaju prostora za ozbiljnu štednju zbog troškova života, piše Dnevno.hr

Ministarstvo rada kaže da penzije rastu poslednjih godina, a da je prosečna penzija porasla sa 358 na 725 evra od 2016. godine. Takođe ističu važnost dužeg radnog veka i razvoja drugog i trećeg penzionog stuba kako bi buduće penzije bile održivije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.