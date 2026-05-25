Svi poslovni računi Tvina blokirani su od aprila - dva u Erste banci, kao i po jedan u PBZ-u i Zagrebačkoj banci. Blokirao ih je poslovni partner zbog neplaćanja dospelog potraživanja teškog više od milion evra. To je dovelo do problema u isplati plata za oko 400 radnika, piše Danica, prenosi B92.

Mesecima nisu primili platu

"Platu nismo primili od marta i ne znamo kada će uopšte biti jer uprava kaže da ne može zbog krize i poslovnih teškoća. Niko ne pita kako je nama", ogorčen je radnik Tvina.

Otkriva da je ove godine podeljeno dosta otkaza i da to nije kraj: "Koliko čujemo, firma je u ozbiljnoj krizi i pitanje je kako će se to završiti. Mnogi od nas već traže novi posao".

Smena direktora i promena vlasništva

Sredinom ovog meseca smenjen je direktor Tvina Mario Mikolaš, a na njegovu poziciju postavljen je Tomislav Filipović. Tvin je pre nekoliko godina prešao u ruke porodice Vampovac, u čijem se vlasništvu nalaze i kompanije Pro Wood (nekadašnji DIK Đurđenovac) i virovitički Contorte, najveći proizvođač masivnog nameštaja u Hrvatskoj.

Pro Wood i Contorte nedavno su završili u predstečajnom postupku, a moguće je da to uskoro čeka i Tvin.

Kompanija koja je u bivšoj Jugoslaviji bila sinonim za kvalitetan nameštaj u zlatnim vremenima zapošljavala je 1.800 radnika. Danas ih ima jedva oko 400.

Bez još jedne kompanije

Virovitica je pre šest godina ostala i bez čuvene fabrike šećera Viro, koja je propala zbog krize u branši i neizmirenih obaveza. Sada se ljuljaju i temelji Tvina, druge virovitičke perjanice.

Tvin je, inače, prošle godine ostvario 20 miliona evra prihoda i 100.000 evra dobiti. Imali su oko 400 zaposlenih čija je prosečna neto plata iznosila oko 820 evra, navodi se u izveštaju Finansijske agencije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.