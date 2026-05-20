Kupovina polovnog automobila ispod 5.000 evra je za mnoge prvi ozbiljan korak ka posedovanju sopstvenog automobila, ali upravo u ovoj cenovnoj kategoriji oprez mora biti posebno visok.

Starija vozila, veća kilometraža i istrošeni delovi su gotovo neizbežni, ali to ne znači da je dobra kupovina nemoguća.

Stručnjaci nemačkog automobilskog kluba ADAC ističu da čak i za taj iznos možete pronaći automobil koji će vas služiti još nekoliko godina bez većih problema. Ključ je imati realna očekivanja, temeljan pregled i hladnu glavu pri kupovini. Ne očekujte čudo, već zdrav automobil Automobili ispod 5.000 evra su obično stariji od deset godina i često imaju više od 150.000 kilometara.

Mlađi modeli za taj novac se obično mogu naći samo među manjim gradskim modelima, poput Mitsubiši Spejs Stara, koji privlači niskom potrošnjom i jeftinijim održavanjem, ali nudi jednostavniju konstrukciju i skromniju opremu. U ovoj klasi, manje ogrebotine, znaci korišćenja i osnovna oprema nisu razlog za paniku.

Važnije je ono što nije vidljivo na prvi pogled - tehničko stanje automobila. Ako su motor, kočnice, vešanje i šasija u dobrom stanju, velika kilometraža sama po sebi možda nije odlučujuća mana. Kupci takođe moraju računati na dodatne troškove. Kod automobila sa većom kilometražom, potrošni delovi poput kvačila, amortizera, baterija ili kočnica mogu se vrlo brzo istrošiti.

Zato nije mudro trošiti ceo budžet na samu kupovinu. Trebalo bi izdvojiti deo novca za prve popravke i neplanirane troškove. Sjajna farba ne znači da je automobil dobar.

Automobil koji izgleda sjajno u reklami ili na prvi susret nije nužno dobra kupovina. Sveže oprana, polirana i sjajna farba može lako odvući pažnju od važnijih stvari, a skriveni nedostaci se obično otkrivaju tek detaljnim pregledom. Ako ne znate mnogo o automobilima, obavezno povedite iskusnog mehaničara sa sobom na pregled ili organizujte pregled u nezavisnoj garaži.

Posebno treba pregledati šasiju, kočnice, vešanje, motor i menjač. Takav pregled može sprečiti veoma skupu grešku.

Pre kupovine, korisno je proveriti i statistiku kvarova, kao što su TÜV izveštaj ili podaci o pouzdanosti ADAC-a. Oni mogu otkriti tipične slabosti modela koji razmatrate i pomoći vam da znate na šta treba obratiti posebnu pažnju.

Dokumentacija je podjednako važna kao i samo stanje vozila. Pravilno održavana servisna knjižica, računi za popravke i dokaz o redovnom održavanju pokazuju da je prethodni vlasnik brinuo o automobilu. Posebno su važne informacije o zameni ulja, zupčastim kaiševima, kočnicama i većim radovima na održavanju.

Automobilima sa manje prethodnih vlasnika uvek treba dati prednost. Vozilo od prvog ili drugog vlasnika je obično bezbedniji izbor od automobila koji je često menjao vlasnike u kratkom vremenskom periodu. To ne znači nužno da nešto nije u redu sa njim, ali je svakako razlog za dodatni oprez. Još jedan važan detalj je tehnički pregled.

Najbolje je kupiti automobil sa važećim, a idealno i skorašnjim, tehničkim pregledom. Ako ističe za mesec dana, velika je verovatnoća da će troškovi sledećeg pregleda pasti na novog vlasnika. Posebnu pažnju treba obratiti na kilometražu. Storniranje kilometraže je i dalje jedna od najčešćih prevara na tržištu polovnih automobila.

Očitavanje kilometraže treba uporediti sa servisnim računima, starim evidencijama tehničkog pregleda i drugim dostupnim dokumentima. Ako stariji automobil ima neobično malu kilometražu, to je signal za dodatne provere. Prilikom kupovine jeftinijeg polovnog automobila, pametno je birati modele velikih, masovno proizvedenih proizvođača.

Delovi za popularne automobile su obično jeftiniji, dostupniji i lakše se pronalaze u rezervnim verzijama ili na otpadima. Ovo može učiniti održavanje znatno pristupačnijim. Tokom probne vožnje i pregleda, trebalo bi obratiti posebnu pažnju na koroziju, posebno na šasiji i nosivim delovima karoserije.

Takođe treba proveriti stanje kočnica, vešanja, eventualno curenje ulja ili rashladne tečnosti i rad elektronike. Kod starijih automobila obavezno proverite podizače prozora, svetla, prekidače i pokazivače na instrument tabli.

Polovni automobil ispod 5.000 evra može biti razuman izbor za svakodnevnu vožnju, ali samo ako kupujete strpljivo i bez žurbe.

U ovom cenovnom rangu, najvažnije pravilo je: Ne kupujte izgled, kupujte stanje.

