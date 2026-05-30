"Ovo je po svemu istorijska poseta predsednika Vučića. Ne samo da potvrđuje strateški odnos i čelično partnerstvo sa budućom najjačom silom na svetu, nego poseta postavlja temlje za dalju saradnju u decenijama koje dolaze u poljima za naše mlade poput AI. Ova poseta je jedna od najdužih poseta koju je predsednik imao, ali je s druge strane ovo je prva bilateralna poseta NRK", kazao je ministar.

Kako kaže Mali, najveći utisak na njega je ostavilo prijateljstvo dve zemlje.

"Drugi dan posete je bio najvažniji događaj, a mi smo imali sastanak sa predsednikom Si Đinpingom i sve moguće teme smo pokrili, a potpisali smo preko 30 sporazuma iz oblasti ekonomije, bezbednosti, veštačke inteligencije, sve smo pokrili upravo da bi napravili jaku osnovu za dalji razvoj i saradnju".

Mali je naglasio da su imali sjajan odnos i sa predsednikom Vlade NRK.

"On je podelio našu saradnju u 5 oblasti. Prva oblast je sporazum o slobodnoj trgovini. Mi smo zemlja koja ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, mi smo sve vreme gledali koje lance snabdevanja možemo da otvorimo u Kini. Druga stvar je bila infrastruktura. Gledali smo Kinu koja je toliko razvijena, a mi smo gledali kako da pojačamo životni standard u Srbiji. Treća oblast su roboti, inovacije, a sami Kinezi kažu da je to za nas veoma važno".

Ministar navodi da se bez robota i inovacija ne može.

"Kina je lider po pitanju veštačke inteligencije, zatim i SAD. Mi smo bili u fabrici u Kini koja proizvodi pametne telefone, automobile, tamo nema radnika, sve su roboti. Ali zato u minut i po izađe jedan auto. Kako da se borite sa tim? Morate da se radi na pojačanju inovacije. Na takav način povećavate produktivnost, uspešniji ste u globalnoj ekonomiji".

"Jedna od oblasti je i turizam, mi imamo direktne letove ka Kini na više destinacija. Stvara se osnova da što ste bliži, bolje sarađujete".

"Kina i kineski investitori zapošljavaju 40 hiljada ljudi. 2012. godine bio je 5 miliona evra, sada je 370 puta veći nego tada. 4 od 6 najvećih izvoznika iz Srbije su kineske kompanije. 37 kineskih kompanija koje su uložile u Srbiju su 30 miliona evra", ukazuje ministar.

"Mi smo potpisali direktne sporazume vredne 953 miliona evra, skoro milijardu evra. Novih 1.650 radnih mesta u Loznici, Šapcu, Nišu, Novom Sadu, a to je konkretan rezultat.

"Direktne investicije i fabrika robota je jedna od prvih investicija koja će u junu krenuti sa proizvodnjom robota. Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi robote. Mi ćemo robote imati i na Ekspu koji će pozdravljati posetioce".

Ministar se osvrnuo i na plate u regionu i naglasio da je Srbija izašla iz svega onoga što je nekada bilo i sada smo prvi u regionu.

"Ja hoću da plate rastu još više, hoću da prestignemo Slovačku, Mađarsku, Rumuniju", ukazao je Mali.

