Kako je naveo, već tokom ove godine građani će moći da vide dve postavljene krtice za kopanje tunela, jednu na Makiškom polju a drugu kod Pančevačkog mosta.



"Mašine za kopanje tunela će preuzeti naša delegacija koja 20. aprila ide u Kinu, tako da ćemo svi videti kako te mašine izgledaju. To su mašine dužine preko 100 metara, težine preko 1.500 tona, visine jedne trospratnice, koje će doći u Beograd. Čim te mašine dođu kod nas i čim se budu instalirale imaćemo taj veliki početak kopanja iz pravca Makiša", rekao je on za Tanjug govoreći o izgradnji metroa u Beogradu.



Čučković je istakao da će izgradnja metro stanica početi nezavisno od kopanja tunela, s obzirom na to da su mašine za kopanje metro stanica već na poziciji na Vilinim vodama.



"Mislim da je ovo istorijska stvar za Beograd", istakao je on i dodao da su beogradski metro i EXPO 2027 dva paralelna procesa koja će činiti Beograd evropskom i svetskom metropolom u ovoj godini.



"Pripremni radovi za tunel od Despota Stefana do Ekonomskog fakulteta"



Na pitanje koji su ključni projekti koji čekaju realizaciju do EXPO 2027 i koliko je realno da sve bude završeno do početka same izložbe, Čučković je rekao da će ova godina biti godina u kojoj će građani imati prilike da vide kompletno sagrađen novi srpski most koji će biti montiran na dva stuba koja će biti izgrađena u reci Savi, završen bulevar Jurija Gagarina, početak izgradnje metro stanica.



"U sredu počinjemo izradnju malog metroa, odnosno pripremne radove za tunel od ulice Despota Stefana do Ekonomskog fakulteta. Uveliko se radi pešačko-biciklistički most na reci Savi, kao i uređenje obale i Save i Dunava i u Zemunu, na Čukarici, Novom Beogradu. Završili smo postrojenje beogradskih elektrana na EXPO, sada su testiranja u toku, završavamo prugu od aerodroma do EXPO kao i devet novih vozova koji će doći u novembru za tu trasu", naveo je on, piše Euronews.



Čučković je dodao da će građanima Beograda tokom ove godine, pored svega navedenog, biti isporučen i niz drugih velikih saobraćajnih uređenja koja se dešavaju po gradu.



Odgovarajući na pitanje u kojoj je fazi postrojenje Beogradskih elektrana, Čučković je rekao da je projekat završen nekoliko meseci pre predviđenog roka, podsetivši da je isporuka bila planirana za decembar ove godine.



Istakao je da će to biti prvo postrojenje Beogradskih elektrana izgrađeno u Beogradu posle 1987. godine.



Čučković je rekao da će ovo postrojenje, koje će biti završeno u maju ove godine, biti karakteristično po tome što će imati sistem hlađenja i grejanja.



On je napomenuo da je oprema za postrojenja sada u fazi testiranja.

