Ormuski moreuz na korak do zatvaranja - Iran upozorava "Uživajte u trenutnim cenama na pumpama"

CENTCOM je objavio da sprovođenje blokade celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka počinje danas, nakon čega su usledile reakcije iz Irana.



Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su SAD i Iran bili na ivici postizanja sporazuma tokom mirovnih pregovora u Pakistanu, ali da se Teheran potom suočio sa maksimalističkim zahtevima, promenom pravila i blokadom, prenosi Dnevni avaz.



Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismejao je odluku SAD u objavi na X mreži.





"Uživajte u trenutnim cenama na pumpama. Sa ovom takozvanom 'blokadom', uskoro ćete se sa nostalgijom osvrnuti na gorivo od 4-5 dolara", napisao je.



U ranijoj izjavi, Galibaf je rekao da se Iran neće predati pod pretnjama.



Na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će blokirati sve brodove koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, iranske pomorske snage su odgovorile da će se oštro obračunati sa svakim vojnim brodom koji se približi tom području.



