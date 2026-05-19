Iako su voćari tokom proleća sa strepnjom pratili vremenske prilike, majske sorte trešanja ipak su dobro rodile, a prve berbe već su počele. Prema rečima stručnjaka, ove sezone izostao je pozni prolećni mraz koji je prethodnih godina pravio ogromne štete u voćnjacima.

"Rod je jako dobar. Imali smo sreću da nismo imali poznog prolećnog mraza, tako da je voće jako dobro rodilo. Kao što vidimo, rod trešnje je jako dobar, a kvalitet izuzetan. Voćari su na vreme zaštitili svoje voće i ovih dana upravo kod ranih sorti kreće berba", rekao je za RINU dr Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo Čačak.

Kako objašnjava, hladniji dani tokom maja donekle su usporili zrenje plodova, ali većih problema za sada nema.

"Za sada nema problema, jedino što je zrenje malo sporije zbog ovih hladnih dana, ali prvi plodovi već počinju sa zrenjem. Očekuje nas toplije vreme, tako da ne očekujemo nikakve probleme u zasadima. Tamo gde su voćari dobro zaštitili zasade, nema problema sa truležima. Jedino što sada sledi jeste berba", pojasnio je Jevremović.

Stručnjaci savetuju proizvođačima da i nakon berbe nastave sa redovnim održavanjem zasada kako bi voćke ostale zdrave i spremne za narednu sezonu.

"Treba voditi računa da se zasadi održavaju u dobrom stanju, da nema korova i da se sprovode sve mere zaštite od bolesti i štetočina. Nakon berbe voće mora ostati u dobroj kondiciji kako bi se što bolje pripremilo za narednu vegetaciju", dodao je on.

Iako je opasnost od prolećnog mraza prošla, voćare sada najviše brinu gradonosni oblaci, međutim pod nepogodam se mogu podvesti i visoke temperature koje poslednjih godina sve češće utiču na proizvodnju voća.

"Najveći problem jeste mraz, ali sada slede druge vremenske nepogode, pre svega grad, koji je vrlo čest poslednjih godina, ali i visoke temperature. Neki zasadi su zaštićeni protivgradnim mrežama, dok pojedini voćari osiguravaju svoje zasade. Kada govorimo o visokim temperaturama, navodnjavanje postaje jedna od obaveznih mera, posebno kod kultura osetljivih na toplotu, kao što je malina", kaže Jevremović.

Dobre vesti stižu i iz poznatih voćarskih krajeva poput sela Miokovci, prestonice kajsije, gde voćari ove godine očekuju kvalitetan rod te voćne vrste.

Većina voćara uspela je da sačuva voće. Mraz je mestimično samo proredio plodove, što je čak u nekim zasadima bilo i korisno. Očekujemo da godina bude povoljna i da konačno posle nekoliko sezona u Miokovcima imamo visoke prinose i izuzetan kvalitet kajsije”, zaključio je direktor Instituta za voćarstvo.

Posle nekoliko teških godina za voćare, ovog proleća čini se da je priroda konačno bila saveznik, pa bi trešnje, višnje i kajsije ponovo mogle da vrate osmeh proizvođačima širom zapadne Srbije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.