Koliko je zemljište zaista plodno ne vidi se samo na površini, već i u slojevima ispod nje. Upravo zato je na oglednoj parceli u Kuli otvoren profil zemljišta kako bi stručnjaci uporedili rezultate dvogodišnje primene biostimulatora sa klasičnim mineralnim đubrenjem.

Prvi rezultati pokazuju značajne razlike. Na parceli gde su korišćeni biostimulatori ostvaren je veći prinos, razvijeniji korenov sistem i bolja struktura zemljišta, što bi moglo da bude važan odgovor na sveOgled je sproveden na parceli mladog proizvođača i master inženjera poljoprivrede Dejana Ilina iz Kule. Na jednom delu njive dve godine primenjivani su biostimulatori, dok je drugi deo obrađivan konvencionalnim NPK mineral češće probleme koje donose suša i klimatske promene.

Prinos veći za oko 650 kilograma

Ogled je sproveden na parceli mladog proizvođača i master inženjera poljoprivrede Dejana Ilina iz Kule. Na jednom delu njive dve godine primenjivani su biostimulatori, dok je drugi deo obrađivan konvencionalnim NPK mineralnim đubrivom.

Prema prvim rezultatima, razlika u prinosu bila je značajna."Oko 650 kilograma bolji rezultat u ovoj godini u odnosu na kontrolu sa klasičnim konvencionalnim NPK đubrivom", rekao je Dejan Ilin za RTV.

Nije važan samo prinos, već i stanje zemljišta

Agronomi ističu da razlike nisu uočene samo kroz količinu prinosa. Na parcelama tretiranim biostimulatorima primećena je rastresitija struktura zemljišta, veća biološka aktivnost i bolje razvijen korenov sistem biljaka.

Takvo zemljište lakše prima padavine, bolje zadržava vlagu tokom sušnih perioda i omogućava biljkama stabilniji razvoj. Upravo zbog toga stručnjaci smatraju da kvalitet zemljišta postaje jedan od ključnih faktora za stabilne prinose.

Stručnjaci upozoravaju: Više đubriva nije uvek rešenje

Prema rečima agronoma Bojana Manojlovića, razlike u prinosima između proizvođača često nisu posledica različite agrotehnike, već stanja zemljišta.

"Ako vaš komšija ostvari prinos osam tona, a vi imate pet tona, a radili ste potpuno identičnu agrotehniku, ljudi sami vide da postoji problem. Taj problem ne možete rešiti tako što ćete sa 200 povećati dozu đubrenja na 500 kilograma, već ga morate rešavati biostimulacijom", rekao je Manojlović.

Analiza zemljišta kakva nije rađena gotovo 20 godina

Otvaranje profila zemljišta na ovom lokalitetu predstavlja retku stručnu analizu koja, prema navodima organizatora, nije sprovedena gotovo dve decenije.

Zbog toga je događaj okupio agronome i stručnjake iz Srbije i regiona, koji su na licu mesta mogli da uporede stanje zemljišta i razvoj korenovog sistema kod različitih tehnologija proizvodnje.

Konačnu ocenu daće laboratorijska analiza

Iako prvi rezultati ukazuju na prednost biostimulatora, stručnjaci naglašavaju da će konačan sud biti donet tek nakon laboratorijskih analiza.

Uzorci zemljišta biće analizirani kako bi se utvrdio sadržaj organske materije, biološka aktivnost i drugi parametri koji pokazuju dugoročnu plodnost zemljišta. Očekuje se da će upravo ti rezultati dati precizniju sliku o tome koliko biološka stimulacija može doprineti očuvanju zemljišta i stabilnijim prinosima u narednim godinama.

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