Upravo zbog toga sve više ljudi koji traže mirniji odmor, prirodu i povoljnije cene bira ovu banju kao alternativu razvikanijim turističkim mestima.

Voda koja izvire vrela iz dubine zemlje

Najveći adut Vranjske Banje su njeni termalni izvori. Temperatura vode na izvorima prelazi 90 stepeni Celzijusa, zbog čega se ova banja ubraja među najtoplije u Evropi.

Lekovita svojstva vode poznata su vekovima, a koristila se još u rimsko doba. Danas se u Vranjskoj Banji najčešće dolazi zbog rehabilitacije i terapija kod reumatskih oboljenja, problema sa lokomotornim sistemom, posledica povreda i drugih zdravstvenih tegoba.

Glavna zdravstvena ustanova u mestu je Specijalna bolnica Vranjska Banja, koja je specijalizovana za rehabilitaciju pacijenata.

Koliko košta smeštaj u Vranjskoj Banji?

Za razliku od najpoznatijih srpskih banja, gde cene tokom sezone mogu značajno da porastu, Vranjska Banja i dalje spada među povoljnije destinacije. Cene privatnog smeštaja zavise od termina, opremljenosti apartmana i lokacije, ali se najčešće kreću oko 2.000 do 4.000 dinara za noćenje za dve osobe.

To znači da za vikend od dva noćenja par može da izdvoji okvirno od 4.000 do 8.000 dinara za smeštaj. Pored apartmana, u ponudi su i drugi oblici smeštaja, od privatnih soba do objekata sa dodatnim sadržajima.

Koliko novca treba poneti za vikend?

Okvirni troškovi boravka za dve osobe izgledaju ovako:

- Smeštaj za dve noći: oko 4.000 do 8.000 dinara;

- Kafa i piće tokom dana: oko 500 do 1.000 dinara i,

- Ručak u restoranu: oko 1.000 do 2.000 dinara po osobi, u zavisnosti od izbora hrane.

U poređenju sa cenama na popularnim morskim destinacijama, Vranjska Banja i dalje nudi mogućnost odmora sa znatno manjim budžetom.

Šta obići za jedan dan?

Iako nije velika i bučna turistička destinacija, Vranjska Banja ima dovoljno sadržaja za jednodnevni izlet ili produženi vikend. Centralni deo mesta idealan je za šetnju i odmor u prirodi, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada temperature nisu visoke.

U blizini se nalazi i grad Vranje, poznat po južnjačkoj atmosferi, starim građevinama i pričama iz dela Bore Stankovića.

Turisti mogu obići: Muzej kuću Bore Stankovića, Pašin konak i stari deo Vranja.

Za ljubitelje prirode dobra opcija je i izlet na planinu Besna Kobila, koja nudi čist vazduh, predele za šetnju i beg od gradske gužve.

Jedan od razloga zbog kojih se mnogi vraćaju na jug Srbije jeste domaća kuhinja. Na trpezama se često mogu naći: roštilj, domaće pite, jela ispod sača i tradicionalni specijaliteti juga Srbije.

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