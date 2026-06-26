Nakon više od deset godina pregovora, Evropski parlament i Savet EU postigli su privremeni dogovor sredinom juna 2026. godine kojim se avio-prevoznicima zabranjuje naplaćivanje dodatne naknade za ručni prtljag na letovima unutar Evropske unije ili iz nje.

Ova promena cilja na praksu niskobudžetskih avio-kompanija poput Rajanera (Ryanair), Izi Džeta (easyJet) i Viz Era (Wizz Air), koji su naplatu prtljaga pretvorili u značajan izvor prihoda. Novi propisi takođe ujednačavaju dosad različita ograničenja veličine i težine između kompanija.

Prema novim pravilima, svaki putnik imaće pravo da besplatno ponese dve stvari:

- Lični predmet: npr. torbicu, ranac ili torbu za laptop (dimenzija do 40x30x15 cm).

- Mali kabinski kofer: težine do 7 kg.

Dodatne pogodnosti za putnike

Osim prtljaga, nova pravila donose još nekoliko važnih olakšica:



Deca mlađa od 14 godina moraju besplatno sedeti pored roditelja.

Ispravka imena na karti postaje besplatna.



Avio-kompanije više neće moći da otkažu povratni let ukoliko putnik ne iskoristi odlazni let.

Reakcije avio-prevoznika

Majkl O’Liri, šef Rajanera, oštro je kritikovao dogovor, nazivajući ga „birokratskim glupostima“ i upozoravajući da će cene karata porasti, piše Kurir.



Avio-kompanije imaju otprilike 12 meseci prelaznog perioda, a puna primena očekuje se oko 2027. godine. Ova odluka predstavlja veliku pobedu za putnike koji su se godinama žalili na zbunjujuća pravila i skrivene troškove. Detalji će biti poznati nakon konačnog glasanja.



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