Kako piše na sajtu MUP-a, od 21. marta 2026. godine važi nova cena obrasca pasoša tako da je nova naknada za izdavanje biometrijskog pasoša u Srbiji u redovnom postupku umesto dosadašnjih 3.600, sada 4.500 dinara (3.900 dinara na ime obrasca pasoša i 600 dinara na ime troškova tehničke izrade).



Ukoliko je potrebno hitno izdavanje, pasoš se može dobiti u roku od 48 sati, ali uz dodatnu doplatu od oko 5.000 dinara, pa ukupna cena ide i do 8.600 dinara.



U praksi, uz provizije banke ili pošte, građani često plate i nešto više od osnovnog iznosa.



Kako do biometrijskog pasoša



Zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno sledeće:



- Važeća lična karta ili ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, druga javna isprava iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva



- Prethodni pasoš na uvid, koji će se, ukoliko je važeći, poništiti nakon preuzimanja novog pasoša Uplatnice generisane na portalu eUprave



- Nije obavezno, ali se po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50 x 50 mm ("en face“), na jednobojnoj sivoj pozadini



- Za hitne slučajeve - dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).



Lična karta



Za izdavanje ili zamenu lične karte potrebno je izdvojiti oko 1.150 dinara, dok sa provizijama ukupna cena najčešće iznosi oko 1.200 dinara.



Šta je potrebno za zamenu lične karte



Kako piše na sajtu MUP-a, zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je za izdavanje navedenog dokumenta neophodno sledeće:



- Prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola)



- Uplatnica generisana na na portalu eUprave



- Po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50 x 50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21 Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta, piše Blic.



Ovo je potrebno od dokumenata



Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:



- Izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);



- Uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);



- Izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka).



Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko to žele. Rok za izdavanje pasoša je do 30 dana, dok se u hitnim situacijama može dobiti za dva dana. Lična karta se obično izrađuje u roku do 15 dana.



