Hoteli za kućne ljubimce cvetaju u Srbiji - ima posla, a tek sad kreće udarna sezona

Oni i inače imaju pune ruke posla, ali s obzirom na to da sada gotovo svaka kući i stan u Srbiji imaju kućnog ljubimca.

To potvrđuju i u Pet hotelu Dayo. Letnji meseci su tradicionalno najaktivniji deo godine, jer veliki broj vlasnika putuje i traži siguran smeštaj za svoje pse.

Ipak, uprkos povećanoj potražnji, u Pet hotelu Dayo svesno ograničavaju broj pasa koje primaju u isto vreme.

"Budući da su krenuli odmori, trenutno imamo više posla nego tokom većeg dela godine. Letnji period je tradicionalno najaktivniji jer veliki broj vlasnika putuje i traži siguran smeštaj za svoje ljubimce. Ipak, mi namerno ograničavamo broj pasa koje primamo u isto vreme, jer nam je važno da svakom psu možemo da posvetimo dovoljno pažnje, vremena i nege", navode iz ovog pet hotela.

Odgovornost i individualan pristup svakom ljubimcu

Rad u pet hotelu nosi veliku odgovornost, jer svaki ljubimac dolazi sa svojim navikama, karakterom i potrebama, što zahteva poseban pristup i prilagođavanje.

"Najveći izazov u ovom poslu je odgovornost koju nosi briga o tuđim ljubimcima. Svaki pas ima svoj karakter, navike i potrebe, pa je važno da ih dobro upoznamo i prilagodimo im boravak. Kao porodičan pet hotel, trudimo se da svaki pas kod nas ima što više pažnje, aktivnosti i osećaj kao da je kod kuće. Smatram da je upravo to razlog zbog kog nam se veliki broj klijenata vraća iz godine u godinu", ističe Jovan Stojanović iz Pet hotela Dayo.

Anegdote koje ostaju u sećanju

Rad sa životinjama često donosi i nepredvidive i simpatične situacije, a iz ovog pet hotela izdvajaju dve anegdote koje posebno pamte.

Jedna od njih vezana je za psa Flekija, koji je tokom boravka u hotelu razvio posebno prijateljstvo sa kućnim ljubimcem osoblja, francuskim buldogom Lokom.

"Tokom svog boravka u hotelu, Fleki se toliko sprijateljio sa našom kućnom mezimicom Lokom, francuskim buldogom, da su postali nerazdvojni. Dane su provodili zajedno u igri, druženju i odmoru. Kada je došao dan za odlazak kući, vlasnik je došao po Flekija i poveo ga do automobila. Međutim, čim je Fleki uskočio u kola, a pre nego što su se vrata zatvorila, doneo je svoju odluku. Brzinom munje iskočio je nazad iz automobila i potrčao pravo ka hotelu, odnosno svojoj drugarici Loki. Kao da je hteo da kaže: ‘Samo još malo da se igramo!’ Svi smo se slatko nasmejali ovoj situaciji, a vlasniku je bilo jasno da je Fleki za vreme boravka stekao jedno posebno prijateljstvo", navodi Jovan Stojanović.

Druga anegdota vezana je za situaciju sa dve pudlice - mužjakom i ženkom - kada je došlo do simpatične zabune prilikom organizacije povratka kući.

"Jedna vlasnica nam je ostavila dve pudlice - mužjaka i ženku. Nakon nekoliko dana zamolila nas je da jednog psa vratimo kući, a drugi da ostane još malo na odmoru kod nas. Mi smo pažljivo pripremili ‘gospodina’, uslikali ga i poslali poruku da smo spremni za polazak. Nekoliko trenutaka kasnije stigao nam je odgovor uz mnogo smeha: ‘Treba da vratite ženku, ne mužjaka!’ Ispostavilo se da smo se toliko fokusirali na organizaciju da smo zaboravili da proverimo ko je zapravo putnik za povratak. Naravno, brzo smo ispravili grešku, a ova simpatična zabuna ostala je jedna od anegdota koje i danas prepričavamo", kaže Stojanović.

Jul i avgust kao vrhunac sezone

Kada je reč o obimu posla, najintenzivniji period u godini su letnji meseci, posebno jul i avgust.

"Najudarniji meseci su jul i avgust, kada najveći broj ljudi koristi godišnje odmore. Tada imamo najviše upita i rezervacija. Pored leta, povećan obim posla beležimo i tokom praznika i produženih vikenda, ali su jul i avgust definitivno period kada je interesovanje najveće", zaključuje Jovan Stojanović.

Što se tiče same usluge, cene se poprilično razlikuju.

Osnovna cena smeštaja kreće se od 1.800 do 2.000 dinara dnevno, dok je opcija sa organizovanim prevozom oko 2.500 dinara.

Pored standardnog smeštaja, postoji i paket koji uključuje i veterinarski nadzor, a njegova cena iznosi oko 2.500 dinara, što ga čini pogodnim izborom za vlasnike koji žele dodatnu sigurnost za svog ljubimca tokom boravka.

Za pse koji zahtevaju posebnu negu i kompletan tretman, dostupan je i VIP paket, čija cena iznosi oko 6.000 dinara. Ovaj paket, između ostalog, uključuje i šišanje i kupanje, uz dodatnu posvećenost i individualnu brigu o ljubimcu.

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