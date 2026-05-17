Posebno se to vidi u Nemačkoj, gde restorani i proizvodi sa prostora bivše Jugoslavije poslednjih godina doživljavaju pravi procvat, a ćevapi su odavno prestali da budu samo specijalitet dijaspore. Jedan od onih koji je taj trend pretvorio u uspešan posao je Tuzlak Damir Husejdić, danas vlasnik prehrambene kompanije i dva restorana u centru Minhena, čiji se proizvodi prodaju na hiljadama lokacija širom Evrope

Odrastanje u Tuzli

Husejdić je odrastao u Tuzli, u porodici u kojoj su, kako kaže, red, disciplina i odgovornost bili temelj vaspitanja. Njegov otac radio je kao policajac, dok je majka bila domaćica. „Otac mi je bio policajac, a majka domaćica. Odmalena su me učili pravim vrednostima koje su obeležile moj životni i profesionalni put“, rekao je Husejdić. Obrazovao se u trgovačkoj i ekonomskoj školi, a potom završio i Ekonomski fakultet. U svet preduzetništva ušao je veoma rano. Već sa 17 godina počeo je da se bavi privatnim poslom, a samo godinu kasnije imao je dve prodavnice i kafić. Kaže da mu je upravo to rano iskustvo pomoglo da nauči kako funkcionišu tržište i rad sa ljudima, piše Telegraf.

Od 1999. do 2002. živeo je u Švedskoj, gde je stekao dodatno iskustvo u veleprodaji i poslovanju. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu zaposlio se u Mercatoru, gde je radio na rukovodećim pozicijama i dodatno usavršavao znanja iz organizacije i upravljanja.

Velika prekretnica dogodila se 2013. godine kada se sa porodicom preselio u Nemačku. Tamo je pokrenuo građevinsku firmu i kompaniju za posredovanje pri zapošljavanju medicinskog osoblja. Iste godine sa bratom je otvorio restoran u Minhenu koji je, prema njegovim rečima, vremenom postao jedan od najuspešnijih u svojoj kategoriji u Evropi.

Upravo tada počinje i njegova priča sa proizvodnjom ćevapa, po kojoj je danas najpoznatiji. Husejdić ističe da je razvoj recepture trajao gotovo godinu dana. „Moj najvažniji proizvod postao je ćevap. Dugo sam radio na recepturi dok nisam dobio kvalitet koji je tržište prepoznalo“, rekao je.

"Cevapcici Company GmbH"

Njegova kompanija "Cevapcici Company GmbH" danas se ubraja među vodeće proizvođače ćevapa u Evropi, zbog čega ga mnogi nazivaju i „kraljem ćevapa“.

Kompanija danas снабдева više od 250 ugostiteljskih objekata u Nemačkoj i Austriji, kao i više od 3000 prodajnih mesta i supermarketa. Njegovi proizvodi nalaze se na policama velikih trgovačkih lanaca poput REWE-a, Edeke, V-Markta i Globusa, a sarađuje i sa brojnim food truckovima i restoranima brze hrane koji poslednjih godina postaju sve popularniji u Nemačkoj.

Osim ćevapa, njegova kompanija uvozi više od 40 proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije. Među njima su kajmak iz Srbije, ajvar iz Severne Makedonije, sarajevski somuni i pite, kao i vina iz Hrvatske. Husejdić ističe da je njegova kompanija danas važan dobavljač balkanskih restorana širom Evrope.

U Minhenu poseduje i dva restorana, „La Fayette München“ i piceriju „Little Italy bei La Fayette“, koje redovno posećuju sportisti, glumci i poslovni ljudi. Uprkos poslovnom uspehu, kaže da mu je najveći oslonac tokom celog puta bila porodica. Posebno ističe suprugu Fatimu i sina Adisa, koji je već uključen u razvoj kompanije.

