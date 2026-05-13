Nakon nekoliko godina snažnog oporavka turizma, sada se sve više govori o tome da će gosti pažljivije birati destinacije i troškove odmora. Upravo zbog toga zemlje regiona pokušavaju da pronađu balans između zarade i konkurentnosti, jer svako preterano povećanje cena može uticati na broj turista. Hrvatska, Crna Gora i Albanija i dalje ostaju među najtraženijim destinacijama za građane Srbije, ali pitanje koje se postavlja jeste - da li će visoke cene odbiti goste ili će kvalitet ponude ipak presuditi?



Danijel Pavlović - redovni profesor na Akademiji za hotelijerstvo, turizam i wellness, Boris Žgomba - predsednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj privrednoj komori, Dragan Purko Imbačević - vlasnik turističke agencije i član Odbora za turizam i ugostiteljstvo i Marijan Trajkovski, ugostitelj iz Albanije, govorili su na ovu temu za "Jutro na Blic".

Hrvatska: "O cenama odlučuje potražnja i konkurencija"

Boris Žgomba rekao je da je na sastanku sa premijerom Andrejem Plenkovićem glavna tema bila kako da Hrvatska ostane konkurentna u veoma neizvesnim okolnostima, jer se situacija na tržištu menja iz dana u dan, a upravo će cene i odnos cene i kvaliteta biti ključni za ovu turističku sezonu. On je pak istakao da o cenama više ne odlučuju ni političari ni turistički radnici, već isključivo tržište, odnosno potražnja i konkurencija, pa će hoteli i turistički sektor morati stalno da prilagođavaju ponudu u zavisnosti od interesovanja gostiju i troškova poslovanja.



"U ovom momentu o cenama ne odlučuje nitko, ni predsednik Vlade, ni ministri, ni ja, ni vi, samo je jedan sudija u tom smislu reči, a to je tržište, tržišni uslovi. Tržište određuje koje će cene biti i tržište postavlja granicu", počeo je Žgomba, te objasnio:



"Cene su dinamična stvar i stvar su tržišta. Dok mi sada razgovaramo, cene se menjaju u hotelima i u svim ostalim uslužnim delatnostima i jasno je da će cene pratiti potražnju i cene će pratiti konkurenciju. Budimo tu realni. Mi moramo pratiti sve ono što se oko nas događa svatko. Svaki turistički radnik koji radi na prodaji, odnosno radi sa cenama je dovoljno inteligentan i osposobljen i kroz alate da to prati i da prilagodi te cene onome što je tržište pokazalo kao signal i da naravno, cene mogu pasti, mogu ostati iste. To je sad stvar o kojoj ja niti bilo ko može znati, ali činjenica je da one će jako zavisiti o situaciji na Bliskom Istoku i problemu energenata, a to je nešto što mislim ni glavni akteri ne znaju u kojem smeru će ići, a kamoli to da znamo koliko".



Žgomba je objasnio i da će mnogo toga zavisiti od globalne situacije, pre svega od rata na Bliskom istoku i cena energenata, zbog čega je teško davati precizne prognoze za leto.



Govoreći o turistima, odbacio je podele na elitne i masovne goste i naglasio da je svaki gost važan za Hrvatsku, zbog čega zemlja mora da ima raznovrsnu ponudu - od kampova i privatnog smeštaja do luksuznih hotela. "Ne postoji nijedan gost, ni loš ni dobar. Postoji gost", kako je objasnio.



Žgomba je rekao da Hrvatsku svakako brine novi "entry-exit" sistem Evropske unije, jer je svaki gost važan, ali je naglasio da Hrvatska o tome ne odlučuje samostalno pošto je reč o evropskom sistemu. Dodao je da se očekuju početne gužve i usporavanja na granicama i aerodromima, ali da i hrvatske vlasti i institucije Evropske unije rade na tome da se procedure ubrzaju kako novi sistem ne bi predstavljao prepreku turistima iz Srbije i drugih zemalja van EU.



Kada je reč o rezervacijama, rekao je da je "Booking" trenutno sporiji u celom mediteranskom regionu, ne samo u Hrvatskoj, jer ljudi zbog ratova i opšte nesigurnosti čekaju poslednji trenutak da odluče gde će letovati. Ipak, podsetio je da je Hrvatska prošle godine imala veoma uspešnu sezonu uprkos pričama o visokim cenama i poručio da je u turizmu najvažnije da gost dobije kvalitet za novac koji je platio.

Albanija novi raj za turiste

Marijan Trajkovski rekao je da su cene u Albaniji ove godine više za oko 10 do 15 odsto, pre svega kada je reč o smeštaju, restoranima i rent-a-car uslugama, ali je objasnio da to nije samo posledica globalne krize, već i ogromnog rasta broja turista. Naveo je da je Albanija pre deset godina imala oko tri miliona turista, dok se sada očekuje više od 12 miliona posetilaca godišnje.



On je istakao i da rastu cene apartmana tokom sezone, pa će smeštaj koji je u maju koštao 30 do 40 evra već u junu biti oko 70 evra, dok će u julu i avgustu za četvoročlanu porodicu cene ići i preko 150 evra.



Govoreći o cenama hrane i pića u Albaniji, Marijan Trajkovski rekao je da kafa u kafićima na plaži u Sarandi košta između jednog i jednog i po evra, sokovi od dva do tri evra, pivo između dva i četiri evra, dok su pice od sedam do dvanaest, a pasta od pet do deset evra.



Dodao je da ručak za četvoročlanu porodicu u proseku košta oko 150 evra, dok komfornija varijanta može da pređe i 250 evra.



Profesor Danijel Pavlović ocenio je da je Albanija jedan od najboljih primera turističke ekspanzije u regionu i objasnio da turisti danas ne traže samo destinaciju, već iskustvo i doživljaj. Rekao je da Albanija trenutno profitira jer deo turista, koji više ne može da prati rast cena u razvijenijim destinacijama poput Hrvatske ili Grčke, bira povoljnije opcije.



Govoreći o gužvama na granicama i novom "entry-exit" sistemu Evropske unije, Pavlović je rekao da bi deo turista upravo zbog višesatnih čekanja mogao da se okrene destinacijama van Evropske unije, poput Crne Gore i Albanije, ali je dodao da će mnogo zavisiti od toga kako će Grčka i druge zemlje organizovati prelazak granica tokom leta.

Cene u Crnoj Gori na prošlogodišnjem nivou, kvalitet usluge podignut

Dragan Purko Ivančević rekao je da je Crna Gora spremno ušla u turističku sezonu, da su prve grupe turista stigle još krajem marta, a da su od početka maja kupališta, turistička mesta i izletišta potpuno uređeni i spremni za goste.



Govoreći o cenama, istakao je da su u Privrednoj komori Crne Gore detaljno analizirali prošlu sezonu i zaključili da je neophodno zadržati konkurentnost, pa je preporuka turističkom sektoru bila da cene ostanu na prošlogodišnjem nivou, ali da kvalitet usluge bude podignut.



On je priznao da je prošle godine bilo problema sa infrastrukturom, radovima i komunalnim uređenjem, posebno na budvanskoj rivijeri i putu od Tivta ka Budvi, ali tvrdi da je ove godine situacija mnogo bolja i da će preostali radovi biti završeni do kraja meseca. Dodao je da su gradovi uređeni, plaže spremne i da je sezona već dobro počela, posebno tokom prvomajskih praznika kada je Budva bila puna, piše Blic.



Kada je reč o ponudi, Ivančević je naglasio da Crna Gora ima smeštaj za sve kategorije turista - od luksuznih kompleksa poput Porto Montenegra, Porto Novog i Luštice Bay, do pristupačnijeg privatnog smeštaja i hotela sa tri i četiri zvezdice. Dodao je i da se ove godine ponovo otvara Sveti Stefan, koji je nazvao jednim od glavnih brendova crnogorskog turizma.



Na kraju je rekao da Crna Gora očekuje korist od problema koje imaju pojedine evropske destinacije sa "entry-exit" sistemom i dugim čekanjima na granicama, ističući da je Crna Gora bezbedna destinacija bez prepreka za ulazak i da zbog toga očekuju veoma dobru sezonu.



