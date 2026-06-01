Iako je sezona počela, prema rečima jednog od zakupaca plaže u Petrovcu, Ilije Armenka, ne mogu se pohvaliti brojem turista.

"Otvorene su plaže i Morsko dobro, i mi smo dali sve od sebe da ih otvorimo, međutim nemamo kome. To je, nažalost, svake godine tako, turistički oci rade kako rade, ali to što stalno pričamo, niko nas ne sluša, nigde nikoga. Ima nešto gostiju u hotelima, ali to su sve agencijski gosti koji od sedam dana boravka šest dana provedu na izletima i mi od toga, nažalost, nemamo ništa. Sezona je, Bože pomozi", kaže Armenko.

Uprkos svemu, nadaju se da će biti bolje, dodaje Armenko.

"Za koga da otvaramo plaže pre 1. jula? Sezona traje 40 dana u Petrovcu, reper nije Budva, u Budvi se nešto dešava, tako da ne znam šta bih vam drugo rekao. Sezona će biti kao i svaka do sada, preživljavamo i preživećemo, ali nema napretka", dodao je on.

Kakva je situacija u opštini Ulcinj, objasnio je predsednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu, ističe da spremno dočekuju letnju turističku sezonu.

"Opština Ulcinj je uložila velike napore kako bismo, uprkos građevinskoj sezoni i investicijama koje su u toku, 1. jun dočekali spremni za sezonu, tako da su pripreme, mogu reći, pri kraju. Ove godine imamo i nova parking mesta, promocija grada je na visokom nivou, tako da očekujemo jednu dobru i uspešnu sezonu", rekao je on.

Nimanbegu veruje da će, kao i svakog leta, i ove godine Ulcinj posetiti veliki broj gostiju, što ga posebno raduje, piše RTCG.