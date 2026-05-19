U zajedničkoj izjavi ministri su potvrdili svoju posvećenost multilateralnoj saradnji u rešavanju rizika po globalnu ekonomiju kao i da ostaju posvećeni stabilnim energetskim tržištima i pozvali sve zemlje da izbegavaju proizvoljna ograničenja izvoza, prenosi Rojters.



Uoči sastanka, grčki ministar finansija i predsednik Evrogrupe Kirijakos Pjerakakis izjavio je da je situacija na Bliskom istoku pokazala koliko je međusobno povezana globalna ekonomija izložena spoljnim uticajima, prenosi CNBC.



"Otvaranje Ormuskog moreuza i trajno okončanje sukoba su od najveće važnosti za ublažavanje uticaja na ekonomiju, Evropska ekonomija se pokazala otpornom u suočavanju sa ovom energetskom krizom. Ipak globalana ekonomija će osetiti pritisak čak i ako se sukob brzo reši", rekao je Pjerakakis koji je predstavljao Evrogrupu na sastanku grupe G7.



Ministri finansija i guverneri centralnih banaka G7 sastali su se u Parizu kako bi razgovarali o pitanjima javnog duga, globalnih ekonomskih neravnoteža i nestabilnosti tržišta obveznica uoči samita lidera G7.



Troškovi dugoročnog zaduživanja u nekoliko zemalja G7 porasli su poslednjih nedelja, a investitori izražavaju zabrinutost zbog rastuće inflacije izazvane ograničenim snabdevanjem energijom, dok rat u Iranu ograničava snabdevanje naftom i gasom kroz Ormuski moreuz.

