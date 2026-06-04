Za mnoge je putovanje automobilom najpraktičniji izbor jer omogućava veću slobodu kretanja i lakše planiranje odmora. Ipak, upravo tokom vožnje do mora mnogi naprave greške u Hrvatskoj koje mogu skupo da ih koštaju.

Nepravilno parkiranje, prekoračenje brzine ili nepoznavanje lokalnih saobraćajnih propisa mogu dovesti do visokih novčanih kazni, a pojedine od njih moguće je naplatiti čak i nakon povratka kući.

Brzina i alkohol pod posebnom kontrolom

U naseljenim mestima dozvoljena brzina uglavnom iznosi 50 kilometara na sat, van naselja 90 kilometara na sat, dok je na auto-putevima dozvoljeno kretanje do 130 kilometara na sat.

Prekoračenje brzine jedan je od najčešćih prekršaja tokom letnje sezone, a kazne mogu biti veoma visoke, piše Fenix.

Kada je reč o alkoholu, za većinu vozača dozvoljena granica iznosi 0,5 promila alkohola u krvi, dok za pojedine kategorije vozača važe stroža pravila.

Parking koji mnoge turiste neprijatno iznenadi

Tokom odmora mnogi najmanje pažnje posvećuju parkiranju, a upravo tu nastaju problemi.

U turističkim mestima i većim gradovima parking zone imaju različita pravila, cene i vremenska ograničenja. Zbog toga se dešava da vozači po povratku sa plaže ili iz grada zateknu kaznu na vozilu, blokadu točkova ili čak prazno parking mesto jer je automobil odneo pauk.

Zbog toga se preporučuje da se pre parkiranja pažljivo provere oznake i pravila zone u kojoj se vozilo ostavlja.

Putarina se plaća drugačije nego u mnogim evropskim zemljama

Za razliku od država koje koriste vinjete, u Hrvatskoj se putarina obračunava prema pređenoj udaljenosti.

Vozači kartu preuzimaju pri ulasku na auto-put, a plaćanje obavljaju prilikom izlaska. Cena zavisi od dužine vožnje i kategorije vozila.

Kazna može da stigne i nakon odmora

Mnogi vozači veruju da će izbeći kaznu nakon što napuste zemlju, ali to nije uvek slučaj.

Za određene saobraćajne prekršaje kazne mogu biti naplaćene i nakon povratka u drugu državu članicu Evropske unije, zbog čega nepoštovanje propisa može ostaviti posledice i dugo nakon završetka letovanja.

Nekoliko minuta informisanja može sačuvati stotine evra

Tokom odmora svi žele da razmišljaju o moru, plažama i opuštanju, a ne o kaznama i administrativnim problemima.

Zato stručnjaci savetuju da se pre puta izdvoji malo vremena za upoznavanje sa osnovnim pravilima saobraćaja. To može sprečiti neprijatna iznenađenja i nepotrebne troškove, kako bi uspomene sa letovanja ostale lepe, a povratak kući bez dodatnih računa.

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