Uz ove savete, dugo očekivana sezona odmora može omogućiti da evri traju duže tokom boravka u inostranstvu – čak i ako to znači da ćete ostati bliže kući.



Letnji odmori su pred vratima i uskoro ćemo svi ponovo govoriti o najvišim temperaturama otkako postoje merenja i primetnom nedostatku klima-uređaja. Ali pored vrućine dolazi još jedna glavobolja: rast troškova putovanja.



Zbog straha od skoka cena avionskog goriva, hiljada otkazanih letova i avio-kompanija koje putnicima neprimetno prebacuju dodatne troškove, mnogi od nas biće primorani da razmisle kako i gde će ovog leta provesti odmor.



Pa da li Evropljani potpuno odustaju od putovanja ili jednostavno uče da putuju na drugačiji način?



Godišnji izveštaj o trendovima putovanja za 2026. godinu Instituta za ekonomiju Mastercarda (MEI) pokazao je da Evropa i dalje beleži snažnu globalnu potražnju uprkos geopolitičkim i ekonomskim pritiscima.



Gradovi poput Pariza, Amsterdama i Brisela našli su se među prve tri destinacije od ukupno 10, nastavljajući da beleže rast broja rezervisanih mesta u međunarodnom saobraćaju u odnosu na prethodnu godinu. Barselona, Madrid i Frankfurt takođe su zabeležili snažan rast dolaznih putovanja.



"Uprkos kontinuiranoj geopolitičkoj neizvesnosti, evropska turistička ekonomija za sada pokazuje stabilnost", rekla je Natalija Lečmanova, glavna ekonomistkinja Mastercarda za Evropu.



Ipak, pristupačnost cena ključni je faktor pri donošenju odluka putnika. Rast troškova prevoza i smeštaja, promenljivi međunarodni kursevi valuta i spor rast prihoda utiču na izbor destinacija i broj putovanja koje ljudi planiraju.



"Kako se obrasci putovanja normalizuju, Evropljani sve više pažnje posvećuju vrednosti za novac, pristupačnosti i putovanjima usmerenim na iskustvo. Naši podaci pokazuju da trajna privlačnost Evrope i dalje održava globalnu potražnju za putovanjima, iako geopolitička situacija, promene valuta i širi ekonomski uslovi sve više utiču na to kako i gde ljudi biraju da putuju", dodala je Lečmanova.



Čak 77 odsto Evropljana i dalje čvrsto ostaje pri planovima za letnji odmor ove godine, pokazali su rezultati istraživanja "Barometar odmora 2026" kompanije Europ Assistance, sprovedenog među 26.000 ljudi u saradnji sa Ipsosom.



Zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva i Portugala našle su se na vrhu liste evropskih država čiji građani ove godine najviše žele da putuju, pri čemu 84 odsto, odnosno 82 odsto ispitanika planira odmor. Čak i u zemljama gde je entuzijazam bio nešto slabiji, poput Nemačke i Belgije, 70 odnosno 72 odsto ispitanika i dalje razmatra putovanja.

Avionski ili kopneni prevoz

Istraživanje platforme za štednju i investiranje "Raisin" pokazalo je da putnici plaćaju u proseku 13,1 odsto više za avionske karte na devet evropskih destinacija kada poleću sa aerodroma Amsterdam Šiphol.



Prosečna cena avionskih karata za četvoročlanu porodicu – bez troškova prtljaga – porasla je sa prošlogodišnjih 808 evra na 914 evra u 2026. godini. Beč je bio jedina analizirana destinacija gde su cene pale, i to sa 987 na 968 evra.



Jedno od rešenja moglo bi da bude putovanje niskobudžetnim avio-kompanijama. Takvi prevoznici i dalje nude jeftinija putovanja, ali bez pogodnosti poput ručnog ili čekiranog prtljaga i rezervacije sedišta. Ipak, uz dodatnu naknadu, većina tih usluga može naknadno da se doda.



Za kompaniju poput "EasyJet", čini se da ovakav model odgovara putnicima. Britanska niskobudžetna avio-kompanija rekla je za Euronews Travel da 40 odsto njihovih putnika putuje plaćajući samo osnovnu kartu, koja uključuje malu ručnu torbu bez dodatne naknade.



"Opcije i cene EasyJet-a su transparentne i naši korisnici ih dobro razumeju. Omogućavamo im da plate samo ono što žele i ništa više, umesto da svi putnici plaćaju usluge koje im nisu potrebne, što naše karte čini jeftinijim za sve", naveli su iz kompanije.



Drugi putnici će možda odlučiti da u potpunosti izbegnu letenje.



Istraživanje kompanije "Raisin" pokazalo je da su cene voznih karata sa glavne železničke stanice u Amsterdamu porasle za samo 2,5 odsto u odnosu na prošlu godinu. Putovanje vozom bilo je jeftinije na devet od 10 analiziranih ruta, dok je jedino putovanje do Londona vozom bilo skuplje nego avionom.



Džasper Berkout, istraživač u kompaniji "Raisin", savetovao je putnicima da pažljivo uporede ponude i cene različitih prevoznika i internet sajtova.



"Na sajtovima za poređenje cena često možete označiti opciju koja uključuje i obližnje aerodrome u pretragu. Kada je reč o vozovima, isplati se rezervisati karte unapred; prevoznici poput Dojče Bana, na primer, nude 'Sparpreis' (značajno snižene karte) sa velikim popustima", naveo je.



Britanska pošta takođe savetuje putovanje vozom umesto avionom – uključujući praćenje popusta za Eurostar linije ka gradovima poput Pariza, Amsterdama, Brisela i Roterdama.

Da li su aranžmani sigurnija opcija?

S obzirom na to da je samo tokom maja otkazano oko 13.000 letova zbog krize sa avionskim gorivom, pojedini putnici možda su odložili rezervaciju letnjeg odmora.



Rori Boland, urednik potrošačkog sajta "Which? Travel", rekao je da je "razumljivo što su putnici zabrinuti" zbog talasa otkazivanja letova i mogućih problema tokom leta.



"Naš savet za ovo leto jeste da rezervišete paket-aranžman, jer je to najbolji način da zaštitite ukupne troškove svog odmora ukoliko dođe do dodatnih poremećaja", dodao je.



Tokom 2024. godine Evropljani su ostvarili čak 1,19 milijardi privatnih i poslovnih putovanja, pri čemu je čak 92 odsto bilo unutar Evrope, pokazuju podaci Eurostata, navodi Euronews.



Istraživanje je takođe pokazalo da su troškovi odmora van evropskog kontinenta u proseku bili 40 odsto viši u poređenju sa putovanjima unutar matične zemlje. Kako bi novac trajao duže tokom putovanja po Evropi, Britanska pošta savetuje putnicima da unapred detaljno istraže destinacije:



"Iako letovi ka pojedinim evropskim destinacijama mogu biti jeftini, sam grad po dolasku može biti veoma skup."



Ostali važni saveti uključuju pešačenje umesto korišćenja taksija, obroke na lokalnim uličnim tezgama umesto u prepunim turističkim restoranima i kafićima, kao i pripremu za moguće nepredviđene troškove, poput pribavljanja besplatne Globalne kartice zdravstvenog osiguranja. Za putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva, ona omogućava jeftiniju hitnu medicinsku pomoć širom Evropske unije.

Odmor kod kuće i kraća putovanja

Podaci kompanije Airbnb pokazali su da će 25 odsto putnika iz zemalja poput Francuske, Nemačke, Švedske, Portugala i Holandije tokom 2026. godine birati odmor u sopstvenoj zemlji. Oni koji ipak putuju u inostranstvo odlučuju se za kraće destinacije.



U Švedskoj je, na primer, prosečna udaljenost rezervisanih putovanja smanjena za 26 odsto od 2023. godine i sada iznosi manje od 500 kilometara. Još jedan trend koji je u porastu jeste deljenje troškova putovanja sa većom grupom ljudi, pa je broj rezervacija za četiri ili više osoba povećan u Portugalu, Španiji i Švedskoj.



U svom izveštaju "Smarter Summer Report", platforma Skyscanner otkrila je najbolje periode za rezervaciju putovanja. Prema podacima sajta za poređenje avionskih karata, najpovoljnija nedelja za letnja putovanja u 2026. godini biće od 29. juna do 5. jula.



"Ako ste ikada rekli: 'Možda ću ipak još malo da sačekam', sada je trenutak da prestanete da čekate i počnete da pretražujete. Vaš idealan termin za putovanje možda je bliži – i jeftiniji – nego što mislite", poručili su iz Skyscanner-a.



Dok je Britanska pošta izdvojila utorak kao jedan od najjeftinijih dana za putovanje, Skyscanner smatra da je najbolji izbor petak, uz poruku da "postoji tempiranje odmora - a postoji i savršeno tempiranje odmora".



