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Novo istraživanje otkriva koliko godišnje košta automobil u Nemačkoj

Troškovi posedovanja automobila u Nemačkoj značajno se razlikuju u zavisnosti od grada u kojem živite.

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.11:42
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Novo istraživanje otkriva koliko godišnje košta automobil u Nemačkoj
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Osiguranje, servisiranje, gorivo i parking čine najveći deo godišnjih izdataka, a novo istraživanje pokazuje da razlika između najskupljih i najpovoljnijih gradova prelazi 500 evra godišnje.

Analizu je sproveo putnički portal HolidayCheck, koji je uporedio troškove vlasništva benzinskog automobila u 20 najvećih nemačkih gradova. U obračun su uključeni izdaci za vozilo koje godišnje pređe 12.000 kilometara, uključujući potpuno kasko osiguranje, servisiranje, gorivo i parking dozvolu za stanare.

Berlin je najskuplji za vozače

Na vrhu liste nalazi se Berlin, gde godišnji troškovi automobila u proseku iznose 3.659 evra. Najveći izdatak predstavlja potpuno kasko osiguranje, koje u proseku košta 1.120 evra godišnje.

Slede:

  • Minhen – 3.563 evra,
  • Frankfurt na Majni – 3.508 evra,
  • Bon – 3.474 evra,
  • Keln – 3.431 evra.

Gde je najjeftinije imati automobil?

Najniže godišnje troškove imaju vozači u Bilefeldu, gde za automobil izdvajaju u proseku 3.117 evra, dok potpuno kasko osiguranje košta oko 615 evra godišnje.

Među najpovoljnijim gradovima nalaze se i:

  • Lajpcig,
  • Nirnberg,
  • Drezden,
  • Duizburg.

Velike razlike u cenama parkinga

Jedna od najvećih razlika među gradovima odnosi se na parking dozvole za stanare.

Najskuplji je Bon, gde godišnja dozvola košta 360 evra.

Slede:

Minster – 260 evra,
Frankfurt na Majni – 120 evra.

S druge strane, u Bilefeldu ista dozvola košta svega 26 evra, u Vupertalu i Minhenu 30 evra, dok je u Berlinu samo 10,20 evra, uprkos tome što je ukupno najskuplji grad za vlasnike automobila.

Servisi najskuplji u Minhenu

Kada je reč o popravkama automobila, Minhen prednjači po cenama.

Prosečna satnica automehaničara iznosi 230 evra, pa četiri sata servisiranja godišnje koštaju oko 918 evra.

Najniže cene servisiranja zabeležene su u:

  • Lajpcigu,
  • Drezdenu,
  • Minsteru.

Istovremeno, najveći rast cena automehaničarskih usluga zabeležen je u Diseldorfu, Bremenu i Kelnu, dok je Hamburg jedini grad u kojem su servisne usluge pojeftinile.

Gorivo se najmanje razlikuje

Za razliku od osiguranja, servisa i parkinga, cene goriva pokazuju znatno manje razlike među gradovima.

Kod benzina razlika između najjeftinijeg i najskupljeg grada iznosi oko 45 evra godišnje, dok je kod dizela približno 54 evra, što znači da upravo osiguranje i servisiranje imaju najveći uticaj na ukupne godišnje troškove.

Gde živite može da utiče na troškove automobila

Rezultati istraživanja pokazuju da lokacija stanovanja postaje sve važniji faktor za vlasnike automobila u Nemačkoj. Razlike u cenama osiguranja, parkinga i servisiranja mogu tokom godine iznositi više stotina evra, pa ukupni trošak posedovanja vozila u velikoj meri zavisi od grada u kojem se automobil koristi, piše Kamatica.

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Nemačka automobil održavanje automobila

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