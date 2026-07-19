Novo istraživanje otkriva koliko godišnje košta automobil u Nemačkoj

Osiguranje, servisiranje, gorivo i parking čine najveći deo godišnjih izdataka, a novo istraživanje pokazuje da razlika između najskupljih i najpovoljnijih gradova prelazi 500 evra godišnje.
Analizu je sproveo putnički portal HolidayCheck, koji je uporedio troškove vlasništva benzinskog automobila u 20 najvećih nemačkih gradova. U obračun su uključeni izdaci za vozilo koje godišnje pređe 12.000 kilometara, uključujući potpuno kasko osiguranje, servisiranje, gorivo i parking dozvolu za stanare.
Berlin je najskuplji za vozače
Na vrhu liste nalazi se Berlin, gde godišnji troškovi automobila u proseku iznose 3.659 evra. Najveći izdatak predstavlja potpuno kasko osiguranje, koje u proseku košta 1.120 evra godišnje.
Slede:
- Minhen – 3.563 evra,
- Frankfurt na Majni – 3.508 evra,
- Bon – 3.474 evra,
- Keln – 3.431 evra.
Gde je najjeftinije imati automobil?
Najniže godišnje troškove imaju vozači u Bilefeldu, gde za automobil izdvajaju u proseku 3.117 evra, dok potpuno kasko osiguranje košta oko 615 evra godišnje.
Među najpovoljnijim gradovima nalaze se i:
- Lajpcig,
- Nirnberg,
- Drezden,
- Duizburg.
Velike razlike u cenama parkinga
Jedna od najvećih razlika među gradovima odnosi se na parking dozvole za stanare.
Najskuplji je Bon, gde godišnja dozvola košta 360 evra.
Slede:
Minster – 260 evra,
Frankfurt na Majni – 120 evra.
S druge strane, u Bilefeldu ista dozvola košta svega 26 evra, u Vupertalu i Minhenu 30 evra, dok je u Berlinu samo 10,20 evra, uprkos tome što je ukupno najskuplji grad za vlasnike automobila.
Servisi najskuplji u Minhenu
Kada je reč o popravkama automobila, Minhen prednjači po cenama.
Prosečna satnica automehaničara iznosi 230 evra, pa četiri sata servisiranja godišnje koštaju oko 918 evra.
Najniže cene servisiranja zabeležene su u:
- Lajpcigu,
- Drezdenu,
- Minsteru.
Istovremeno, najveći rast cena automehaničarskih usluga zabeležen je u Diseldorfu, Bremenu i Kelnu, dok je Hamburg jedini grad u kojem su servisne usluge pojeftinile.
Gorivo se najmanje razlikuje
Za razliku od osiguranja, servisa i parkinga, cene goriva pokazuju znatno manje razlike među gradovima.
Kod benzina razlika između najjeftinijeg i najskupljeg grada iznosi oko 45 evra godišnje, dok je kod dizela približno 54 evra, što znači da upravo osiguranje i servisiranje imaju najveći uticaj na ukupne godišnje troškove.
Gde živite može da utiče na troškove automobila
Rezultati istraživanja pokazuju da lokacija stanovanja postaje sve važniji faktor za vlasnike automobila u Nemačkoj. Razlike u cenama osiguranja, parkinga i servisiranja mogu tokom godine iznositi više stotina evra, pa ukupni trošak posedovanja vozila u velikoj meri zavisi od grada u kojem se automobil koristi, piše Kamatica.
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