To predstavlja sedmi uzastopni mesec rasta i potvrđuje otpornost američkog proizvođača na sve jaču konkurenciju domaćih kineskih brendova, prenosi Rojters.



Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača putničkih automobila (CPCA) iz "Tesline" fabrike u Šangaju tokom maja isporučeno je 85.982 vozila modela 3 i Y, uključujući automobile namenjene izvozu, što je za 8,2 odsto više nego u aprilu.



Skok prodaje zabeležen je istovremeno sa porastom broja registracija "Teslinih" vozila na više evropskih tržišta, nakon slabijih rezultata u prethodnim mesecima.



S druge strane, kineski proizvođač automobila BYD nastavio je da povećava prisustvo na međunarodnim tržištima, posebno u Evropi, čime dodatno pojačava konkurentski pritisak na strane automobilske kompanije.



Analitičari navode da se tržišna utakmica sve više premešta sa cenovne konkurencije na razvoj novih tehnologija i naprednih sistema za pomoć vozačima.



U tom segmentu kineski proizvođači ubrzano napreduju, dok "Tesla" još čeka regulatorno odobrenje kineskih vlasti za primenu svojih najnaprednijih funkcija autonomne vožnje.



Takvo kašnjenje moglo bi da utiče na konkurentsku poziciju američke kompanije na najvećem svetskom tržištu električnih vozila, ocenjuju stručnjaci.



Kina ostaje jedno od najvažnijih tržišta za "Teslu", a fabrika u Šangaju predstavlja ključno proizvodno i izvozno središte kompanije za azijsko i evropsko tržište.



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