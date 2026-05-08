BMW je zajedno sa kompanijom Lufthansa Technik predstavio futuristički koncept luksuznog avionskog enterijera pod nazivom "The BOW", koji običan putnički avion pretvara u ekskluzivni prostor za samo 28 putnika.

Za projekat je zadužen dizajnerski studio BMW Designworks, a koncept je prikazan na sajmu Aircraft Interiors Expo u Hamburgu. Ideja je da se standardni avioni poput Airbus A321 ili Boeinga 737 potpuno transformišu – umesto više od 200 sedišta, unutrašnjost dobija privatne apartmane, salone i prostore za druženje.

U avionu se nalazi 14 luksuznih apartmana, a svaki ima prostor za glavnog putnika i gosta.

Kabina uključuje i lounge zonu, bar i multifunkcionalni prostor za sastanke ili odmor, pa je koncept namenjen poslovnim timovima, sportskim ekipama i muzičkim turnejama.

BMW navodi da je cilj bio stvaranje prostora koji više podseća na luksuzni hotel ili moderan stan nego na klasičan avion. Poseban fokus stavljen je na minimalistički dizajn, kvalitetne materijale i skrivenu tehnologiju, uključujući diskretne komande na dodir i adaptivno osvetljenje.

Iako je projekat za sada samo koncept, jasno pokazuje koliko se automobilski dizajn sve više seli i u svet avijacije.

