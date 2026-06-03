Mnogi putnici koji su propustili "early booking" popuste u januaru i februaru sada se pitaju da li je 1. jun "poslednji voz". Seničić za "Blic TV" ističe da mesta još uvek ima, ali da se mora biti fleksibilan.

Grčka za 200 evra: Za one koji mogu odmah da krenu, prvi polasci krajem maja i početkom juna nude 10 dana boravka sa prevozom po ceni od oko 200 evra.

First minute vs. Last minute: Dok first minute nudi mogućnost biranja konkretne sobe i termina uz uštedu od 20-30%, last minute je kupovina onoga što je preostalo, bez mnogo prava na biranje.

Destinacije: Gde dobijamo najviše za svoj novac?

Tradicionalno, Grčka i Crna Gora ostaju na vrhu liste, ali se ove godine izdvajaju i drugi igrači.

Bugarska – Najbolji odnos cene i kvaliteta: Proglašena za najjeftiniju destinaciju sa uključenim ključnim uslugama. Odlična infrastruktura, novi apartmani i cene vanpansiona koje su značajno niže nego u ostatku Evrope čine je idealnom, naročito za turiste iz istočne Srbije. Albanija – Najjeftiniji vanpansion: Iako infrastruktura ka jugu (Saranda, Ksamil) još uvek nije završena, Albanija nudi najjeftiniju hranu i piće u regionu. Hoteli sa franšizama su i do 30% jeftiniji nego u Turskoj ili Egiptu. Turska i Egipat – Očekuje se pad cena: Zbog blizine zonama sukoba, interesovanje je nešto manje nego lane, što bi moglo dovesti do korekcije cena naniže sredinom juna. Seničić napominje da su ove destinacije potpuno bezbedne i da strah roditelja često nema realno uporište.

Šta nas čeka na granicama? EES sistem i trikovi za izbegavanje gužvi

Uvođenje EES sistema (uzimanje otisaka prstiju) produžava proceduru na granici za oko 2 minuta po osobi. Kako biste izbegli višečasovna čekanja, struka savetuje:

Kamere su obavezne: Pratite kamere na prelazima (MUP, HAK, makedonski portali) i birajte manje prelaze poput Dojrana (umesto Evzonija) ili Šida (umesto Batrovaca).

Trik sa Solunom: Seničić savetuje polazak dan ranije i noćenje u Solunu, koji je leti najjeftiniji. „Uveče su granice praznije, a nakon noćenja u Solunu, put nastavljate odmorni i bez stresa“, navodi on.

Vreme je ključ: Izbegavajte dolazak na granicu između 7 i 11 ujutru, kao i povratak između 13 i 18 časova, kada su gužve na vrhuncu.

Novi trendovi: Mlađi biraju Španiju i Portugal

Dok starije generacije ostaju verne Grčkoj, mlađi putnici sve češće biraju Španiju (Majorka, Malaga, Alikante) i Portugal. Iako su ove destinacije skuplje i toplije tokom leta, bolja avio-povezanost i želja za promenom čine ih sve popularnijim uprkos visokim cenama čarter letova i doplata za gorivo.

Povoljnih aranžmana još uvek ima, ali zahtevaju brzu reakciju i dobru organizaciju puta kako letovanje ne bi počelo nervozom na graničnom prelazu.

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