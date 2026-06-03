Mnogi putnici koji su propustili "early booking" popuste u januaru i februaru sada se pitaju da li je 1. jun "poslednji voz". Seničić za "Blic TV" ističe da mesta još uvek ima, ali da se mora biti fleksibilan.
- Grčka za 200 evra: Za one koji mogu odmah da krenu, prvi polasci krajem maja i početkom juna nude 10 dana boravka sa prevozom po ceni od oko 200 evra.
- First minute vs. Last minute: Dok first minute nudi mogućnost biranja konkretne sobe i termina uz uštedu od 20-30%, last minute je kupovina onoga što je preostalo, bez mnogo prava na biranje.
Destinacije: Gde dobijamo najviše za svoj novac?
Tradicionalno, Grčka i Crna Gora ostaju na vrhu liste, ali se ove godine izdvajaju i drugi igrači.
- Bugarska – Najbolji odnos cene i kvaliteta: Proglašena za najjeftiniju destinaciju sa uključenim ključnim uslugama. Odlična infrastruktura, novi apartmani i cene vanpansiona koje su značajno niže nego u ostatku Evrope čine je idealnom, naročito za turiste iz istočne Srbije.
- Albanija – Najjeftiniji vanpansion: Iako infrastruktura ka jugu (Saranda, Ksamil) još uvek nije završena, Albanija nudi najjeftiniju hranu i piće u regionu. Hoteli sa franšizama su i do 30% jeftiniji nego u Turskoj ili Egiptu.
- Turska i Egipat – Očekuje se pad cena: Zbog blizine zonama sukoba, interesovanje je nešto manje nego lane, što bi moglo dovesti do korekcije cena naniže sredinom juna. Seničić napominje da su ove destinacije potpuno bezbedne i da strah roditelja često nema realno uporište.
Šta nas čeka na granicama? EES sistem i trikovi za izbegavanje gužvi
Uvođenje EES sistema (uzimanje otisaka prstiju) produžava proceduru na granici za oko 2 minuta po osobi. Kako biste izbegli višečasovna čekanja, struka savetuje:
- Kamere su obavezne: Pratite kamere na prelazima (MUP, HAK, makedonski portali) i birajte manje prelaze poput Dojrana (umesto Evzonija) ili Šida (umesto Batrovaca).
- Trik sa Solunom: Seničić savetuje polazak dan ranije i noćenje u Solunu, koji je leti najjeftiniji. „Uveče su granice praznije, a nakon noćenja u Solunu, put nastavljate odmorni i bez stresa“, navodi on.
- Vreme je ključ: Izbegavajte dolazak na granicu između 7 i 11 ujutru, kao i povratak između 13 i 18 časova, kada su gužve na vrhuncu.
Novi trendovi: Mlađi biraju Španiju i Portugal
Dok starije generacije ostaju verne Grčkoj, mlađi putnici sve češće biraju Španiju (Majorka, Malaga, Alikante) i Portugal. Iako su ove destinacije skuplje i toplije tokom leta, bolja avio-povezanost i želja za promenom čine ih sve popularnijim uprkos visokim cenama čarter letova i doplata za gorivo.
Povoljnih aranžmana još uvek ima, ali zahtevaju brzu reakciju i dobru organizaciju puta kako letovanje ne bi počelo nervozom na graničnom prelazu.
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