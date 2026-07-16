Obišli smo pet mesta koja su poslednjih godina sve popularnija među domaćim turistima i proverili koliko danas košta izlet.

Krupajsko vrelo - voda nestvarne boje i pastrmka iz ribnjaka

Ko jednom stigne do Krupajskog vrela, obično se vraća ponovo. Izvor podno Beljanice poznat je po tirkiznoj vodi koja izvire iz pećine i ostavlja utisak kao da nije stvarna. Oko samog vrela uređene su drvene staze, ima dovoljno mesta za odmor, a u okolini se nalaze restorani sa domaćom hranom.

Cene su i dalje pristupačne:

- kafa: oko 200 dinara

- domaća limunada: 300 dinara

- pastrmka sa prilogom: 1.200–1.600 dinara

- komplet ručak za dve osobe: oko 3.500 dinara

Ulaz se ne naplaćuje, a parking je uglavnom besplatan.

Uvac - vožnja čamcem koju ćete dugo pamtiti

Meandri Uvca i kolonija beloglavih supova već godinama su među najfotografisanijim prizorima u Srbiji. Najveći doživljaj je vožnja čamcem kroz kanjon, nakon koje sledi šetnja do vidikovca Molitva.

Okvirne cene:

- vožnja čamcem: 1.500–2.500 dinara po osobi

- domaći ručak: 1.000–1.500 dinara

- kafa: 200 dinara

Ako krenete rano ujutru, ceo izlet može da stane u jedan dan.

Zavojsko jezero - mir bez gužve

Za razliku od poznatijih destinacija, Zavojsko jezero i dalje nije preplavljeno turistima.

Voda je čista, obala mirna, a mnogi dolaze zbog pecanja, kupanja ili vožnje kajaka.

Na obali se mogu iznajmiti:

- kajak: 800–1.200 dinara po satu

- SUP daska: oko 1.000 dinara

- roštilj ili ručak u lokalnim restoranima: 900–1.400 dinara.

Idealno je za one kojima je dosta gradske buke.

Perućačko jezero - kupanje sa pogledom na Taru

Perućačko jezero leti postaje pravo malo morsko odmaralište.

Voda je prijatna za kupanje, moguće je iznajmiti čamac ili pedalinu, a brojni splavovi nude domaću kuhinju.

Prosečne cene:

- pedalina: 800 - 1.000 dinara za sat;

- čamac: 1.500 - 2.500 dinara;

- pastrmka: 1.300 - 1.700 dinara i,

- palačinke: 350 - 500 dinara.

Srebrno jezero - vikend destinacija koja nikada ne izlazi iz mode

Iako važi za jedno od najpoznatijih jezera u Srbiji, Srebrno jezero svake godine privlači nove goste. Šetalište uz obalu, plaže, vožnja brodićem i brojni kafići čine ga dobrim izborom za jednodnevni izlet.

Cene:

- ležaljka: 500 - 800 dinara;

- vožnja brodićem: 700 - 1.200 dinara;

- ručak u restoranu: 1.200 - 1.800 dinara i,

- sladoled: 250 - 350 dinara.

Za porodice sa decom ovo je jedna od najpraktičnijih destinacija jer gotovo svi sadržaji mogu da se obiđu pešice.

Koliko košta ovakav izlet?

Ako putujete automobilom i krenete iz Beograda, za gorivo ćete u zavisnosti od destinacije izdvojiti između 3.000 i 6.000 dinara za povratno putovanje. Kada se dodaju kafa, ručak i neka od aktivnosti poput vožnje čamcem ili kajakom, jednodnevni izlet za jednu osobu može da košta od 2.500 do 5.500 dinara, dok četvoročlana porodica može da provede ceo dan u prirodi za 10.000 do 15.000 dinara, što je i dalje znatno manje od vikenda na moru.

Ono što ovim mestima daje posebnu vrednost nisu samo cene, već osećaj da se za nekoliko sati vožnje može stići do tirkiznih izvora, planinskih jezera i reka koje mnogi i dalje otkrivaju tek kada im fotografije preplave društvene mreže. Upravo zato, umesto dugog puta do obale, sve više ljudi bira da letnji vikend provede na nekom od skrivenih bisera Srbije.

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