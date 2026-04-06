Seničić je rekao za Tanjug da su pojedine zemlje EU zbog toga izrazile zabrinutost jer će se stvarati gužve i da je Evropska komisija odobrila da svaka zemlja za sebe može da donese odluku da suspenduje sistem na određeno vreme.

Pravilo boravka 90/180 dana znači da državljani zemalja van EU, uključujući i Srbiju, mogu bez vize da borave u Šengen zoni maksimalno 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana.

Govoreći o tome šta znači puna primena EES sistema i da li će biti većih promena, Seničič kaže da nije mnogo drugačije u odnosu na ono što smo mogli videti na granicama kada je u pitanju delimična primena ovog sistema.

Istakao je da puna primena znači da ćemo morati kad god budemo prelazili granicu da se registrujemo, kako u odlasku, tako i u povratku, što do sada nije bilo obavezno.

Seničić je naveo da je do sada ovaj sistem bio samo na većim graničnim prelazima, dok će od 10. aprila njegova primena biti na svim.

"Gde god da budemo prelazili granicu, bez obzira da li se radi o avionu, prevozu kolima, autobusom, vozom, moraćemo da budemo registrovani. Ono što je važno da kažemo jeste da ljudi pre svega budu strpljivi, da znaju da ta procedura traje neko vreme i da će sigurno to prouzrokovati čekanja na graničnim prelazima", dodao je on.

Seničić je preporučio da putnici koji putuju svojim automobilima, treba da biraju umesto glavnih prelaza, druge manje granične prelaze i da se preko kamera koje postoje na graničnim prelazima pre polaska na put upoznaju sa stanjem.

Napomenuo je da su i pojedine članice EU izrazile zabrinutost zbog mogućih gužvi usled pune primene EES sistema.

"Evropska komisija donela odluku na osnovu brojnih žalbi koje su upućene od strane turističke industrije i očekivanja da će to prouzrokovati ogromne gužve u zemljama članicama EU koje se pretežno bave i žive od turizma, da od 10. aprila bez obzira na sveobuhvatnu primenu, svaka zemlja će moći za sebe da donese odluku, odnosno granična služba, da se u određenim periodima kada se prave velike gužve suspenduje sistem EES na neko vreme", objašnjava Seničić.

Kako kaže, to može biti na nekoliko sati ili jedan dan kako bi se gužve rešile i u tom periodu ljudi će prelaziti granicu uz uobičajenu proceduru, a to je samo pokazivanje pasoša.

"Treba razjasniti ljudima da kod EES sistema kada se jednom registrujemo to ne znači da se nećemo registrovati svaki put. Jer mi moramo da se registrujemo svaki put, jer je sistem napravljen na taj način da mora da vas prepozna. Da bi vas prepoznao, potrebna je takozvana dvostruka verifikacija. Morate dati pasoš i morate obaviti makar slikanje, ako ste već jednom obavili, uz davanje otisaka prstiju", kaže Seničić.

Dodaje da nas na taj način ovaj sistem prepoznaje i da je ovaj sistem važan zbog modela boravka u zemlje EU 90 dana u okviru 180 dana.

"Najveći problem biće kod grupnih putovanja"

Istakao je da postoji jedna novina, a to je mobilna aplikacija "Travel to Europe" koja je aktivna za sada samo u dve države, u Švedskoj i Portugalu i dodaje da postoji inicijativa zemalja EU da ovu aplikaciju prihvate i ostale zemlje Šengena do leta.

"Tu aplikaciju možete unapred skinuti, uneti svoj pasoš, slikati se, dati odgovore na uobičajena pitanja- gde putujete, koliko će trajati putovanje i slično i zatim pošaljete to. U roku od 24 sata dobija se potvrda da ste se prijavili. I kada ulazite, za sada samo u Švedsku i u Portugal, ostavljaju se samo otisci četiri prsta na graničnom prelazu i procedura je dosta brža", rekao je on.

Kaže da će se najčešći problem stvaranja gužvi na granicama javljati kod grupnih putovanja, autobusom, jer agencije ne mogu da prelaze na alternativnim, manjim prelazima, jer mnogi nisu prilagođeni autobusima.

Govoreći o bojaznosti naših putnika da će puna primena ovog sistema zadati veće probleme, pre svega na graničnom prelazu Evzoni, između Severne Makedonije i Grčke, Seničić kaže da je ove godine urađena restauracija tog prelaza delimično.

"Zatvoren je prelaz između Bugarske i Grčke s obzirom da je Bugarska postala deo Šengen zone i da više nema potrebe za graničnim prelazom, što je dobra vest, jer deo ljudstva koji je radio na toj granici će preći na granični prelaz Evzoni. Tako da očekujemo da umesto četiri ili pet kolona koliko je bilo uobičajeno ranijih godina, kad je reč o automobilima, sada radi pun kapacitet u sezoni, a to je nekih devet ili 10", naglašava Seničić.

Dodaje da je do sada radio jedan prolaz ili kapija za autobuse, ali da su u pregovorima sa grčkim predstavnicima vlasti da se najmanje poveća na dve ili tri.

Kako kaže to će ubrzati proces i smanjiće se čekanje, ali u svakom slučaju putnici moraju biti strpljivi.

"Mi ne možemo to da promenimo, to je regulativa koja je na snazi. Mi možemo da je kritikujemo sa pravom i možemo da budemo ljuti zbog toga, ali to neće prestati da važi", rekao je Seničić Tanjugu.

Smatra da će se ljudi, kako bude vreme prolazilo, navići ali i da će se sistem unaprediti.

Kada su u pitanju turistički radnici - predstavnici na destinacijama, vodiči, pratioci i vozači autobusa, kaže da očekuje da će za njih biti pronađeno rešenje, pre svega za vozače.

Seničić podseća da je pokrenuta inicijativa od prevoznika sa Zapadnog Balkana, ali da još uvek sa EK nije pronađeno rešenje.

Kada je reč o onima koji rade na destinacijama, Seničić podseća da su i ranije imali problem oko njihovog boravka i da se to rešavalo tako što su potpisivali ugovore sa lokalnim agencijama i dobijali garanciju boravka i delimičnu radnu vizu, odnosno mogućnost da tamo provedu određeno vreme shodno ugovoru koji su potpisali.

Kada je reč o vodičima i pratiocima, dodaje da se nada da tu neće biti problema, ali da svakako agencije treba da to predvide i zaposle više ljudi, kako bi izbegli eventualne probleme.

"Moraćemo da se prilagodimo tome, da vodimo računa, da imamo veći broj vozača, vodiča i pratilaca, koji mogu ustvari da ispoštuju rokove. Vodiči i pratioci neće biti toliki problem, jer oni provode po jedan dan na destinaciji, kada vode grupe. Oni ne bi trebalo da imaju neki problem sa ograničenjem. Ali sa vozačima može biti problem.", rekao je on.

Sistem će zameniti pečatiranje pasoša

EES sistem počeo je sa radom 12. oktobra 2025. godine, uz postepeno uvođenje u 29 evropskih zemalja.

To je automatski informacioni sistem koji registruje svaki ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU. Cilj je preciznija evidencija putnika i kontrola boravka u okviru dozvoljenih 90 dana.

Sistem će zameniti pečatiranje pasoša digitalno zabeženim ulascima, izlascima ili odbijanjima ulaska državljana zemalja izvan EU koji dolaze na kraći boravak. Takođe će se snimati slika lica putnika, otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave, saopštili su ranije iz EK.

Od početka rada EES-a, registrovano je više od 45 miliona prelazaka granice kada su putnici ulazili ili izlazili iz evropskih zemalja koristeći sistem, a za 24.000 ljudi je odbijen ulazak iz različitih razloga, kao što su neodgovarajuće opravdanje njihove posete, istekli ili lažni dokumenti.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je reč o dva različita sistema koji imaju različite namene i primenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES, predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice EU, a ETIAS, čija se primena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja pre polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza. Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem. Uz to EES sistem je besplatan, a ETIAS se plaća.

Prevoznici iz regiona su krajem januara zajedno blokirali prelaze zbog strogog viznog režim EU koji je poznat kao pravilo 90/180 dana, koje podrazumeva da vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar Šengen zone, a dodatni pritisak je napravio i EES sistem koji predviđa uzimanje otisaka i slikanje lica.

