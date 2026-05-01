''Minimalno je smanjeno (zaposlenost) i zato ćemo sad da gledamo kako da povećavamo. Upravo zbog povećanja minimalca i povećavanja plata ljudi odlaze u Tunis, Maroko, a inače nam je nivo nezaposlenosti malo iznad evropskog proseka. Stopa rasta je značajno veća i nećemo imati problem sa tim, imaćemo problem sa svojim navikavama'', rekao je Vučić u Pančevu.

Vučić je istakao da je stopa nezaposlenosti ispod devet odsto, a da je u vreme bivše vlasti bila 26 odsto.

Komentarišući tvrdnje o trajanju radne nedelje u Srbiji, Vučić je rekao da on sam radi nešto manje nego pre 10 godina, ali da i dalje radi značajno više nego što je radno vreme.

''Nisam zadovoljan sobom i moraću to da promenim kod sebe. Ako hoću još nešto da radim, moraću da radim više i moraću da se borim više. Ne razumem ljude koji čeznu za tim da rade što manje. Ja sam čuo izjavu, to je kao vic, od jednog direktora javnog preduzeća. Ja sam mu rekao da je rad stvorio čoveka i da bez posla i rada, ne znam kako bi prošao dan, a on je meni, kao u šali, rekao je da je nerad stvorio gospodina. Ja sam mu na to rekao da je loš sistem stvorio takvog gospodina kao što je on, a da rad stvara pravog gospodina. Bez rada nema uspeha'', kazao je on, piše Tanjug.

Naveo je da bez rada ne bi mogle biti dovedene fabrike Brose i CTP u Pančevo i istakao da je imao mnogo razgovora za te fabrike.

"Možete da mislite koliko su naši timovi i koliko je drugih ljudi moralo da radi za jednu takvu investiciju? Jedino što me pitate 'kad ćemo manje da radimo, a kad će plate da budu veće'? I onda se pitate što strani investitor koji drži tekstilnu industriju neće da bude ovde nego ide u Tunis'', naveo je Vučić.

Izneo je podatak da je stopa bolovanja u nekim delovima Srbije do 20 odsto, a da je u vreme letnjih sezonskih radova i do 30 odsto.

''Pitajte strane investitore, to im je najveći problem. Pitajte domaće investitore, to im je najveći problem. Kako dođe sezona branja voća, sezona rada u poljima, nema nikog na poslu. I kako da ljudi računaju? A pri tome smo bolji od svih okolo i po tom pitanju. Nikada se neću zalagati za nerad i mislim da to ljudi vide'', rekao je Vučić.

Dodao je da se protivio i predlogu bivšeg ministra finansija Grčke Janisa Varufakisa da se naplati ratna šteta od Nemačke i da se od toga dobro živi.

''Možeš da živiš dobro samo ako radiš, a ne od toga što će neko da ti da jednokratno davanje za nešto. Ne znam kako to ljudi ne vide. Meni nije teško i da danas u sedam sati budem na poslu, niti bilo koji drugi dan. Bez rada nema plata, penzija, nema uspeha jedne zemlje. Ko će puteve da gradi? Što nam nisu puteve izgradili? Što nam nisu i jedan autoput izgradili? Što nam nisu pruge izgradili? Pa zato što neko mora da radi. Neće od nerada. Zemlja živi od rada i od onih koji vredno i marljivo doprinose njenom napretku'', istakao je Vučić.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

