Banje u Srbiji postaju sve popularnije destinacije za odmor građana, a spisak ponuda je dugačak i prilagođen za svačiji džep.

Jedan od glavnih razloga zašto su banje idealne za odmor jeste činjenica da se smeštaj neretko može naći za minimalnu svotu novca, a uz to nude terapije prilagođene lečenju širokog spektra zdravstvenih smetnji.

U najužem izboru top tri najjeftinijih banja u našoj zemlji su Lukovska, Sijarinska i Pribojska Banja.

Lukovska banja

Lukovska banja je jedna od banja u Srbiji koja ima veliki broj lekovitih izvora. Ova banja se nalazi na jugu Srbije na istočnim padinama Kopaonika, a od Beograda je udaljena 300 kilometara.

Ova banja u Srbiji beleži sve veći broj ljudi koji je posećuje, a kako i ne bi, kada noćenje u neposrednoj blizini banje može da se nađe za samo 5 evra. Kako je naveo vlasnik, u pitanju je privatan smeštaj u Lukovskoj banji, a gostima su po toj ceni na raspolaganju su 12 novoizgrađenih dvokrevetnih soba na dva nivoa.

Svaki nivo ima zajednički dnevni boravak i zajedničku kuhinju. Svaka soba poseduje kupatilo, kablovsku TV, Internet, podno grejanje. Dodato je još da objekat poseduje parking ukoliko dolazite svojim autom.

Za 8,5 evra (944 dinara) se u ovoj banji u Srbiji može naći prenoćište 50 metara od strogog centra, s tim što je istaknuto da je cena skuplja ako je broj noćenja manji od 5, pa je cena u tom slučaju 1000 dinara po osobi dnevno.

Za nešto više od deset evra, odnosno za 1.500 dinara po osobi se nudi smeštaj u Lukovskoj banji koji raspolaže sa dve dvokrevetne sobe, a nalazi se, kako se navodi, na 50 metara od autobuske stanice, a na 70 metara od hotela "Kopaonik".

U Lukovskoj banji se uspešno leče:

- Problemi sa krvnim sudovima;

- Bolesti mokraćnih kanala, bešike, i problemi sa bubrezima;

- Svi oblici reume i reumatskih oboljenja i,

- Problemi sa krvnim pritiskom.

Sijarinska Banja

Sijarinska Banja je jedna od najjeftinijih banja u Srbiji, baš u ovoj banji pronašli smo oglas gde se smeštaj izdaje za samo 300 dinara po osobi za jednu noć. Ona je jedinstvena je u Evropi po termalnim izvorima tople vode.

Noćenje u ovoj banji može se naći po dosta povoljnim cenama. Tokom listanja oglasa, naišli smo na jedan gde se izdaje apartman za 14 evra po osobi.

U opisu oglasa stoji da se apartman nalazi u blizini banje, od banje je udaljen svega 500 metara. Gostima je od dodatne opreme na raspolaganju internet, tv, pokrivači, posteljina...

Jedan od oglasa nas je iznenadio. Sobe za izdavanje u Sijarinskoj banji koja se nalazi 100 metara od gejzira je samo 500 dinara po osobi, a na raspolaganju su vam tri dvokrevetne sobe, terasa, kupatilo.

Iako ste milsli da je 500 dinara previše jeftino, pronašli smo još jedan oglas gde je cena noćenja, verovali ili ne 300 dinara. Smeštaj se nalazi na samo 150 metara od hotela i gejzira, a isto toliko i od olimpijskog bazena, piše Blic Biznis.

Bolesti koje se leče i tretiraju u banji su:

- Problemi sa kičmom i leđima;

- Više vrsta reumatizma;

- Ostala oboljenja koštano-mišićnog sistema;

- Ginekološki problemi;

- Bolesti pluća i ostalih disajnih organa;

- Konjuktivitis;

- Šećerna bolest;

- Anemija;

- Neki oblici neuroze i stanja psihofizičke iscrpljenosti organizma;

- Bolesti bubrega i mokraćnih puteva;

- Bolesti žuči, žučnih puteva, pankreasa i jetre;

- Bolesti digestivnog trakta i,

- Kožna oboljenja.

Pribojska Banja

Pribojska Banja iako još uvek nije iskoristila puni potencijal, na dobrom je putu da se uskoro izdigne na sam vrh u posećenosti, posebno po ceni smeštaja koje se kreće od 1000 dinara za dve osobe.

Udaljena je od Beograda 280 kilometara. Smeštena je na jugozapadu Srbije, u centralnom delu opštine Priboj po kojoj je i dobila naziv, i leži na skoro 550 metara nadmorske visine, okružena planinama, jedna je od najlepših banja u Srbiji.

Cene smeštaja kreću se od 1.000 dinara, koliko košta jedno noćenje u dvokrevetnoj sobi za dve osobe, sa pogledom na prelepu prirodu sa velike terase.

Delux sobe, kako ih vlasnici opisuju u ovoj banji koštaju za koji evro više. Tačnije za 15 evra može se iznajmiti dvokrevetna soba, ali je turistima za taj novac na raspolaganju i soba za rekreaciju i zatvoreni bazen.

Ceo apartman od 45 kvadrata u ovoj banji može se iznajmiti za 30 evra, a prema navodima vlasnika smeštajna jedinica za tu cenu može da ugosti tri osobe, a za samo 1000 dinara više na maloj udaljenosti od banje može se iznajmiti cela vikendica ili ceo stan.

Šta se leči u Pribojskoj Banji:

- Hronični zglobni i vanzglobni reumatizam;

- Oboljenja perifernih nerava;

- Postraumatska stanja;

- Oboljenja kičmenog stuba;

- Poremećaji periferne cirkulacije;

- Ginekološka oboljenja i,

- Bolesti organа za varenje.

