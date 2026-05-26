Prvi termalni izvor vode otkriven je davne 1913. godine, a dobijeni nalazi potvrdili su njenu lekovitost svrštavši je po kvalitetu rame uz rame sa termama Karlovih Vari u Češkoj i Harkanja u Mađarskoj. Sa željom da se lekovita voda ponudi većem broju pacijenata, banja Junaković počinje sa radom 1983. godine.

Voda koja izvire sa dubine od 700m i dostiže temperaturu oko 50 stepeni Celzijusa koristi se za lečenje svih oblasti reumatizma, ortopedskih i neuroloških oboljenja, a blagotvorno dejstvo pokazala je i u oblasti ginekologije, posebno u lečenju steriliteta, piše zvanični sajt grada Apatina.

U ponudi je 128 dvokrevetnih soba, 3 deluks sobe i 4 dupleksa. Od toga, 71 soba i dupleks sobe nalaze se u Bloku A a 57 soba i 3 deluks sobe u Bloku B. Sve sobe imaju kupatilo, terasu i telefon, a sobe u novom delu objekta (blok B) i veći deo soba u Bloku A imaju i TV.

Pored kompleksa otvorenih bazena gostima su na raspolaganju i zatvoreni termalni bazen, razne vrste masaža, tretmana, i usluge spa i velnes centra. Za ljubitelje sporta obezbeđeni su kuglana, četiri teniska terena sa šljakom, teren za odbojku na pesku kao i stolovi za stoni tenis. Za one koji vreme žele da provedu u prirodi nezaobilazna je staza zdravlja kroz Park šumu Junaković.

