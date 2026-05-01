Grupa za koordinaciju nafte i Radna grupa za bezbednost energetske unije, koje okupljaju stručnjake Evropske komisije, predstavnike industrije, države članice, Međunarodnu agenciju za energiju i NATO, sastale su se danas kako bi razgovarale o bezbednosti snabdevanja naftom i gasom u Evropi, dok sukob na Bliskom istoku ulazi u svoju 10. nedelju.

Zalihe nafte i gasa mogle bi biti puštene u prodaju „Što se tiče sirove nafte i naftnih derivata, mlazno gorivo ostaje ključna briga.

Dok tržište upravlja pritiscima na snabdevanje, komercijalne zalihe se iscrpljuju zbog produženog zatvaranja Ormuskog moreuza.

"Grupa za koordinaciju nafte i Radna grupa za bezbednost energetske unije naglasile su da bi EU trebalo da počne da se priprema za potencijalne posledice ako se situacija nastavi i nakon maja", saopštila je Komisija.

Navodi se da trenutno nema nestašice goriva u EU, da je situacija sa snabdevanjem gasom uglavnom nepromenjena i da je punjenje skladišta već počelo, piše Indeks.hr

Ukoliko bude potrebno, zalihe nafte i gasa mogu biti puštene u prodaju, a stručnjaci upozoravaju da bi u tom slučaju države članice trebalo da deluju koordinisano, usklađujući mere na strani potražnje gorivokako bi se postigli efikasni rezultati.

