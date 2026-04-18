Ovo je idealna prilika za još jedan mini odmor. Iako su mnogi novčanici "oslabili" tokom prethodnih nedelja, turistički radnici poručuju da nema razloga za odustajanje od odmora, piše Blic.

Kako se navodi na sajtovima agencija, u toku su brojne akcije i "last minute" ponude sa značajno sniženim cenama, što otvara mogućnost da sebi date oduška bez prevelikog troška. A što se domaće ponude tiče, i tu ima pristupačnog provoda na pretek.

Palić: Tradicionalni uranak i vojvođanska idila

Jezero Palić je godinama jedna od najomiljenijih destinacija za praznik rada. Ovde vas očekuje čuveni "Prvomajski uranak", kada celo naselje postaje veliki luna park, pijaca rukotvorina i restoran na otvorenom. Možete uživati u jedriličarskoj regati ili posetiti čuveni "Ženski štrand", autentični primer mađarske secesije. Pored šetnje uz jezero, ljubitelji vina mogu obići obližnje vinarije.

Troškovi su ovde minimalni ako se odlučite za sopstveni prevoz, a obroke možete poneti i uživati u pikniku u prelepim parkovima, čime ćete izbeći restoranske cene tokom gužvi.

Srebrno jezero: Zabava za mlade i aktivni odmor

U istočnoj Srbiji, Srebrno jezero nudi sadržaje za sve generacije, a posebno je popularno među mladima zbog "Uranak festivala" koji ugošćuje hiljade posetilaca uz živu muziku. Za one koji žele mirniji odmor u Srbiji, na raspolaganju su teniski tereni, mini-golf i biciklističke staze.

U blizini se nalaze i kulturno-istorijski dragulji poput Viminacijuma i tvrđave Golubac, što ovaj izlet može učiniti i edukativnim. Troškovi se uglavnom svode na prevoz i hranu koju možete organizovati u sopstvenoj režiji, dok su prirodne lepote i šetališta potpuno besplatni.

Borsko jezero: Mir pod Crnim vrhom

Borsko jezero je veštačko jezero u podnožju planine Crni vrh i idealno je za one koji žele da pobegnu od gradske vreve.

Posebna atrakcija je kafa u Borskoj jami, na čak 400 metara ispod zemlje, gde je temperatura uvek prijatnih 18 stepeni. Boravak ovde je veoma povoljan, a u blizini je i Brestovačka banja sa termomineralnim izvorima. Za obroke se možete osloniti na domaću hranu koju ste poneli, uz mogućnost pravljenja roštilja na uređenim mestima.

Sokobanja: Wellness i priroda na dlanu

Sokobanja je jedna od najposjećenijih destinacija tokom praznika, a izletišta poput Lepterije i Vrela Moravice nude savršen ambijent za uranak. Ovde možete birati između opuštanja u wellness centrima sa termalnom vodom ili aktivne šetnje do srednjovekovnog Soko grada.

Na centralnom gradskom trgu često se održavaju koncerti i festivali cveća, što dodatno ulepšava atmosferu. Iako banja nudi luksuzan smeštaj, boravak može biti vrlo jeftin ako se opredelite za privatni smeštaj ili jednodnevni izlet sa spakovanim obrocima.

Despotovac: Putovanje kroz istoriju i pećinske dvorane

Despotovac i okolina su prava riznica za ljubitelje prirode i istorije. Obavezno posetite manastir Manasiju, zadužbinu despota Stefana Lazarevića, i nestvarnu Resavsku pećinu sa njenim šarenim stalaktitima i stalagmitima. U blizini je i vodopad Lisine, jedan od najviših u Srbiji, koji svojom lepotom ostavlja bez daha.

Ovo je odlična destinacija za kružnu turu automobilom gde su glavni troškovi gorivo i ulaznice za lokalitete, dok su boravak u prirodi i obilazak manastira besplatni.

