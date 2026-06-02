Evropska unija priprema reformu koja bi mogla ozbiljno da oslabi prava miliona putnika u vazdušnom saobraćaju.
Avio-kompanije su ispregovarale niže naknade, duže vreme čekanja i druge štetne promene. Završni veliki pregovori između Evropskog parlamenta, Saveta i Komisije održaće se u sredu, a kompromis se očekuje najkasnije do 15. juna.
Evropska unija je već dva puta pokušala da sprovede ovu reformu, ali bezuspešno. Prema novom predlogu, nadoknada za kašnjenje letova biće smanjena za čak dve trećine, izveštava Večernji list.
Trenutno putnici imaju pravo na 250 evra za letove do 1.500 km, 400 evra za letove između 1.500 i 3.500 km i 600 evra za duge letove. Nakon reforme, ove naknade bi se smanjile na samo trećinu trenutnih iznosa. To znači da će u budućnosti putnici snositi znatno veći deo troškova izazvanih kašnjenjima avio-kompanija.
Pored toga, troškovi zamenskog prevoza biće ograničeni na četiri puta veću cenu od originalne karte. Na primer, ako neko kupi kartu za Njujork za 400 evra, maksimalna nadoknada za alternativni let biće 1.600 evra, sve preko toga putnik će morati da plati iz svog džepa.
Putnici će u budućnosti morati aktivno da obaveste avio-kompaniju da žele da nastave putovanje i moraće da čekaju do tri sata na zamenski let. Ovaj zamenski let više ne mora biti najbrži mogući ili ekvivalentan originalnom, već može biti reč o drugom aerodromu, vozu ili čak potpuno drugoj ruti, izveštava Kronen Cajtung.
Jedna od najkontroverznijih promena je da štrajkovi osoblja, nedostatak pilota ili posade više neće biti osnova za nadoknadu. Ovo bi značajno oslabilo pregovaračku moć sindikata u vazduhoplovstvu. Uvodi se i mogućnost "nadoknade za nedolazak".
Avio-kompanije će i dalje moći da naplaćuju punu cenu karte čak i ako se putnik ne pojavi na letu, što kritičari vide kao podršku praksi prebukiranja letova. Roman Hajder, poslanik Evropskog parlamenta iz FPO, oštro je kritikovao predlog.
"Ništa drugo do sofisticirano sredstvo kartela. Jeftine karte da bi se uništila regionalna konkurencija, a zatim zahtevale subvencije od poreskih obveznika. Ova praksa nema mesta u slobodnoj tržišnoj ekonomiji", rekao je on.
Nekoliko zemalja članica, uključujući Austriju, Nemačku, Portugal, Sloveniju i Španiju, protivi se ovom slabljenju prava putnika. S druge strane, baltičke države, Češka i Poljska podržavaju reformu jer veruju da će ona povećati konkurentnost evropskih avio-kompanija u poređenju sa onima van EU. Državna sekretarka za zaštitu potrošača Ulrike Kenigsberger-Ludvig (SPO) rekla je:
"Očekujem da će Evropa stati uz svoje građane, a ne samo uz lobi avio-kompanija. Ako avio-kompanija pravi probleme, ne može biti da se račun na kraju prebaci na putnike", piše Poslovni dnevnik.
Iako konačni kompromis još nije postignut, stručnjaci upozoravaju da bi ova reforma mogla biti najveće slabljenje prava putnika u poslednjih 20 godina. Za milione Evropljana koji planiraju letnje odmore, ovo bi moglo da znači skuplja i neizvesnija putovanja, sa manjom zaštitom kada stvari krenu po zlu.
