Turizam

Na samo sat i po od Beograda nalazi se pravi raj - jezero koje porede sa Maldivima (VIDEO)

Ako je verovati vremenskoj prognozi, vikend pred nama je sunčan i topao, što znači samo jedno – vreme je za izlet.

Autor:  Biljana Delibašić
04.05.2026.13:10
Foto: Shutterstock
Sotsko jezero, udaljeno svega sat i po vožnje od Beograda, idealna je destinacija za porodični izlet, romantičan beg u dvoje ili miran dan u prirodi sa prijateljima.

Smešteno u blizini mesta Sot, desetak kilometara od Šida, ovo jezero nastalo je sedamdesetih godina pregrađivanjem potoka Šidina. Danas je deo Nacionalnog parka Fruška gora, a svojom uređenom obalom i netaknutom prirodom brzo će vas osvojiti.

Jezero je potpuno prilagođeno porodicama – uređene staze za šetnju, prostran parking, dečje igralište, ležaljke za sunčanje, pa čak i posebno simpatično Štrumf selo, koje mališani obožavaju.



Ako imate neku dečju knjigu viška, možete je donirati u štrumf biblioteku i time ulepšati dan nekom drugom detetu.

Jedna od omiljenih tačaka posetilaca je plaža Maldivi, sa ljuljaškom idealnom za bajkovite fotografije – naročito pred zalazak sunca. Iako se mnogi kupaju, imajte na umu da su postavljeni natpisi koji upozoravaju da to činite na sopstvenu odgovornost, navodi CITYmagazin.

Za sve koji žele da provedu idealan vikend i uživaju sa porodicom preporučuje se raniji dolazak kako bi zauzeli mesto u hladu ako je u planu celodnevno uživanje. Ponesite hranu, piće i ne zaboravite – sve što donesete, ponesite i nazad. Čistoća ovog mesta zavisi od svih nas.

Za one koji žele da prošire izlet, u blizini se nalaze manastiri Privina Glava i Sveta Petka, spomen soba Save Šumanovića, Erdevik i još nekoliko manjih jezera.

Komentari (0)

