EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,55 100,85din 101,15
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 72,04 72,26din 72,48
GBP GBP 135,12 135,52din 135,93
CHF CHF 128,22 128,61din 128,99
KURSNA LISTA

Turizam

Mnogi ga nazivaju skrivenim biserom Evrope - sve više ljudi letuje upravo ovde

Ovog leta mnogi građani pažljivije nego ranije planiraju godišnji odmor. Rast cena, skuplji avio-prevoz i neizvesnost na globalnom tržištu naveli su brojne porodice da dobro razmisle pre nego što rezervišu letovanje.

Autor:  Dubravka Jovanović
02.06.2026.13:37
0
Mnogi ga nazivaju skrivenim biserom Evrope - sve više ljudi letuje upravo ovde
shutterstock
Dobra zarada ali ne i odlična - malinari traže berače, zainteresovani nezadovoljni cenom
Shutterstock
 Dobra zarada ali ne i odlična - malinari traže berače, zainteresovani nezadovoljni cenom
Prethodna vest
Na koliko kilometara treba menjati ulje - zlatno pravilo koje spasava menjač
Foto: Shutterstock
 Na koliko kilometara treba menjati ulje - zlatno pravilo koje spasava menjač
Sledeća vest

Dok su nekada Grčka, Turska i druge popularne mediteranske destinacije bile prvi izbor za većinu turista, ove godine sve više putnika okreće se povoljnijim alternativama koje mogu da ponude sličan ugođaj, ali uz znatno manji trošak.

Jedna od destinacija koja se poslednjih meseci sve češće pominje među turistima jeste Obzor, mirno letovalište na obali Crnog mora u Bugarskoj, prenosi Dnevno.

Mesto gde nema gužve, a more i priroda ostavljaju bez daha

Za razliku od prenatrpanih turističkih centara, Obzor privlači one koji žele sporiji ritam odmora, duge šetnje pored mora i opuštanje daleko od svakodnevnog stresa.

Ovaj gradić sa nešto više od 2.000 stanovnika poznat je po peščanoj plaži dugoj oko osam kilometara. More je čisto, plaža uređena, a upravo zbog kvaliteta i bezbednosti nosi i prestižnu Plavu zastavu.

Posebnu čar mestu daje priroda. Sa jedne strane prostire se Crno more, dok se sa druge uzdižu planinski obronci, stvarajući prizore koji mnoge podsećaju na mnogo skuplje mediteranske destinacije.

Sve više turista traži upravo ovakva mesta

Posle godina u kojima su dominirala velika turistička odredišta prepuna ljudi, sve više putnika danas traži mir, prostor i osećaj da za svoj novac dobiju više.

Upravo zato Obzor postaje zanimljiv porodicama sa decom, parovima, ali i starijim turistima koji žele odmor bez gužve i buke.

Šetalište uz more prepuno je manjih restorana, kafića i prodavnica, dok se na samoj plaži i tokom vrhunca sezone relativno lako može pronaći mesto za odmor.

Letovanje koje ne opterećuje kućni budžet

Jedan od glavnih razloga zbog kojih interesovanje za Obzor raste jesu cene.

Prema podacima turističkih agencija, all inclusive aranžmani mogu se pronaći već od oko 540 evra po osobi, što je često znatno povoljnije u poređenju sa mnogim drugim popularnim destinacijama.

Za porodice koje ove godine pokušavaju da pronađu balans između želje za odmorom i ograničenog budžeta, takve ponude postaju sve privlačnije.

Mesto koje krije i bogatu istoriju

Pored mora i plaža, Obzor ima i zanimljivu prošlost.

Nekada je bio poznat kao Heliopolis, odnosno "grad Sunca", dok su ga Rimljani nazivali Templum Iovis. Tragovi antičkih građevina i danas se mogu videti u ovom mestu, pa odmor ne podrazumeva samo kupanje i sunčanje, već i priliku da se upozna deo bogate istorije regiona.

Odmor bez velikih troškova

Dok mnogi evropski turisti ove godine traže načine da uštede, Obzor se sve češće izdvaja kao destinacija koja nudi ono što mnogima danas najviše treba - lepo more, mirnu atmosferu, dovoljno sadržaja za odmor i cene koje ne opterećuju previše kućni budžet.

U vremenu kada se svaki evro pažljivo planira, upravo takva mesta postaju sve privlačnija onima koji ne žele da se odreknu letovanja, ali žele da prođu što povoljnije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Novac Bugarska put

Povezane vesti

Greška koja svakodnevno košta građane novca, a da toga nisu ni svesni
Shutterstock/ilustracija

Greška koja svakodnevno košta građane novca, a da toga nisu ni svesni

11:15 | 0
Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske
Foto: Shutterstock

Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske

07:08 | 0
Idete u Grčku - ovo morate imati u autu, nova pravila za kutiju prve pomoći
Foto: Aleksey Matrenin/Shutterstock

Idete u Grčku - ovo morate imati u autu, nova pravila za kutiju prve pomoći

10:33 | 0
Dve najpopularnije rute za Grčku, Bugarska i Makedonija - koja štedi vreme i novac
Foto: Milos Momcilovic/Shutterstock

Dve najpopularnije rute za Grčku, Bugarska i Makedonija - koja štedi vreme i novac

09:43 | 0
Zadržite svaki evro - SEPA prilivi bez naknade u ALTA banci 
Foto: ALTA banka

Zadržite svaki evro - SEPA prilivi bez naknade u ALTA banci 

14:33 | 0
Komentari (0)

Turizam

Prava putnika na udaru - sprema se najveća reforma u poslednjih 20 godina
Foto: Pamela Brick/Shutterstock

Prava putnika na udaru - sprema se najveća reforma u poslednjih 20 godina

15:42 Turizam
Početa naplata ulaznica - omiljeno mesto mnogih turista više neće biti besplatno
Foto: JohnKruger/Shutterstock.com

Početa naplata ulaznica - omiljeno mesto mnogih turista više neće biti besplatno

14:28 Turizam
Tri destinacije najpopularnije među Srbima - najtraženiji aranžmani za Grčku
Foto: Shutterstock

Tri destinacije najpopularnije među Srbima - najtraženiji aranžmani za Grčku

12:52 Turizam
Turisti stižu, ali problem raste - crnogorsko primorje ulazi u sezonu bez dovoljno radne snage
Foto: BestPhotoPlus/Shutterstock

Turisti stižu, ali problem raste - crnogorsko primorje ulazi u sezonu bez dovoljno radne snage

12:00 Turizam
Tajna potopljenog sveta u BiH - ispod ovog jezera kriju se sela, groblja i istorija stara vekovima
Foto: Xseon/Shutterstock

Tajna potopljenog sveta u BiH - ispod ovog jezera kriju se sela, groblja i istorija stara vekovima

11:40 Turizam
Zovu ga "Mala Toskana" - blizu Beograda su pravili vino koje se služilo na dvorovima
Foto: Valeri Luzina / Shutterstock.com

Zovu ga "Mala Toskana" - blizu Beograda su pravili vino koje se služilo na dvorovima

07:31 Turizam
Odmor za male pare još postoji - jedan termin donosi ogromnu uštedu
Foto: Pexels/Ilustracija

Odmor za male pare još postoji - jedan termin donosi ogromnu uštedu

18:46 Turizam
Jedna od najneobičnijih plaža u Grčkoj - njen pejzaž podseća na površinu Meseca 
Foto: Shutterstock

Jedna od najneobičnijih plaža u Grčkoj - njen pejzaž podseća na površinu Meseca 

17:41 Turizam
Kazne i do 8.000 evra - nova pravila za izdavanje smeštaja zbunjuju mnoge
Foto: Shutterstock

Kazne i do 8.000 evra - nova pravila za izdavanje smeštaja zbunjuju mnoge

12:49 Turizam
Put ka moru biće lakši - Grčka uvodi novu organizaciju zbog gužvi ka letovalištima
Foto: Dragos Asaftei/Shutterstock

Put ka moru biće lakši - Grčka uvodi novu organizaciju zbog gužvi ka letovalištima

11:44 Turizam

Najnovije

Najčitanije

2min

Jedan prekršaj u inostranstvu i ostajete bez vozačke dozvole - novčana kazne sa 90 evra može da naraste na 3.000

38min

Svi koriste AI, malo ko zna kako zaista radi - srpski stručnjaci se ne plaše veštačke inteligencije, oni je stvaraju

55min

Kina uvodi strože propise za AI stručnjake

1H

Podaci iznenadili - građani jedne evropske zemlje troše i kada nemaju novca 

1H

Prava putnika na udaru - sprema se najveća reforma u poslednjih 20 godina

1D

Kupili rudnik za 1,7 miliona evra pa otkrili njegovu pravu vrednost - meri se milijardama 

1D

Put ka moru biće lakši - Grčka uvodi novu organizaciju zbog gužvi ka letovalištima

1D

Turski tok radi punom parom - Gasprom isporučuje najveću količinu gasa od početka rada gasovoda 

24H

Naučnici ostali zatečeni - zbog kineskog energetskog diva dan na zemlji traje duže 

23H

Jedna od najneobičnijih plaža u Grčkoj - njen pejzaž podseća na površinu Meseca 

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 60.697,00 €
ETH ETH 1.699,58 €
LTC LTC 43,21 €
DOT DOT 0,98 €
BCH BCH 247,81 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 588,73 €
XMR XMR 292,03 €
Powered by CoinGecko API