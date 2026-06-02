Mnogi ga nazivaju skrivenim biserom Evrope - sve više ljudi letuje upravo ovde

Dok su nekada Grčka, Turska i druge popularne mediteranske destinacije bile prvi izbor za većinu turista, ove godine sve više putnika okreće se povoljnijim alternativama koje mogu da ponude sličan ugođaj, ali uz znatno manji trošak.

Jedna od destinacija koja se poslednjih meseci sve češće pominje među turistima jeste Obzor, mirno letovalište na obali Crnog mora u Bugarskoj, prenosi Dnevno.

Mesto gde nema gužve, a more i priroda ostavljaju bez daha

Za razliku od prenatrpanih turističkih centara, Obzor privlači one koji žele sporiji ritam odmora, duge šetnje pored mora i opuštanje daleko od svakodnevnog stresa.

Ovaj gradić sa nešto više od 2.000 stanovnika poznat je po peščanoj plaži dugoj oko osam kilometara. More je čisto, plaža uređena, a upravo zbog kvaliteta i bezbednosti nosi i prestižnu Plavu zastavu.

Posebnu čar mestu daje priroda. Sa jedne strane prostire se Crno more, dok se sa druge uzdižu planinski obronci, stvarajući prizore koji mnoge podsećaju na mnogo skuplje mediteranske destinacije.

Sve više turista traži upravo ovakva mesta

Posle godina u kojima su dominirala velika turistička odredišta prepuna ljudi, sve više putnika danas traži mir, prostor i osećaj da za svoj novac dobiju više.

Upravo zato Obzor postaje zanimljiv porodicama sa decom, parovima, ali i starijim turistima koji žele odmor bez gužve i buke.

Šetalište uz more prepuno je manjih restorana, kafića i prodavnica, dok se na samoj plaži i tokom vrhunca sezone relativno lako može pronaći mesto za odmor.

Letovanje koje ne opterećuje kućni budžet

Jedan od glavnih razloga zbog kojih interesovanje za Obzor raste jesu cene.

Prema podacima turističkih agencija, all inclusive aranžmani mogu se pronaći već od oko 540 evra po osobi, što je često znatno povoljnije u poređenju sa mnogim drugim popularnim destinacijama.

Za porodice koje ove godine pokušavaju da pronađu balans između želje za odmorom i ograničenog budžeta, takve ponude postaju sve privlačnije.

Mesto koje krije i bogatu istoriju

Pored mora i plaža, Obzor ima i zanimljivu prošlost.

Nekada je bio poznat kao Heliopolis, odnosno "grad Sunca", dok su ga Rimljani nazivali Templum Iovis. Tragovi antičkih građevina i danas se mogu videti u ovom mestu, pa odmor ne podrazumeva samo kupanje i sunčanje, već i priliku da se upozna deo bogate istorije regiona.

Odmor bez velikih troškova

Dok mnogi evropski turisti ove godine traže načine da uštede, Obzor se sve češće izdvaja kao destinacija koja nudi ono što mnogima danas najviše treba - lepo more, mirnu atmosferu, dovoljno sadržaja za odmor i cene koje ne opterećuju previše kućni budžet.

U vremenu kada se svaki evro pažljivo planira, upravo takva mesta postaju sve privlačnija onima koji ne žele da se odreknu letovanja, ali žele da prođu što povoljnije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: