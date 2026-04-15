Vikendice za prvi maj od 50 do 800 evra - ove lokacije su najtraženije u Srbiji

Vaskršnji praznici su za nama, a mnogi građani već planiraju sledeći predah: Prvi maj. 

Autor:  Nina Stojanović
15.04.2026.09:46
Mnogi misle da su vlasnici parking mesta, ali zakon kaže drugačije
 Mnogi misle da su vlasnici parking mesta, ali zakon kaže drugačije
Iznajmljivanje vikendica i ove godine ostaje jedna od najpopularnijih opcija, iako su cene primetno više nego ranije .

U 2026. godini, 1. maj pada u petak, a 2. maj u subotu, što znači da zaposlene očekuje produženi vikend od tri dana — idealna prilika za beg iz grada .

Velika potražnja, ali ponuda još postoji

Vikendice se često rezervišu unapred zbog velike tražnje, ali i dalje je moguće pronaći slobodne termine — od skromnih brvnara do luksuznih vila sa bazenom i spa sadržajima, piše Blic.

Najveći motiv za iznajmljivanje ostaje boravak u prirodi i beg od gradske gužve.

Najtraženije lokacije u Srbiji

Među najpopularnijim destinacijama izdvajaju se:

  • Zlatibor
  • Fruška gora
  • Tara
  • Đerdapska klisura

Veliko interesovanje vlada i za lokacije u blizini Beograd, poput Avale i Kosmaja, ali i mesta kao što su Beli Potok, Rogača i Popović .

Sve traženiji su i objekti na vodi — splavovi i sojenice na Savi i Dunavu, kao i na Ada Ciganlija .

Koliko košta iznajmljivanje vikendice

Najveći broj vikendica spada u srednji cenovni rang od 150 do 300 evra po noći .

U tom rasponu moguće je pronaći dobro opremljene kuće koje primaju od 6 do 10 osoba, što cenu po osobi čini pristupačnom.

Primeri sa tržišta:

  • Fruška gora (Sremska Kamenica) – oko 170 evra za noć
  • Avala – oko 280 evra dnevno, uz kapacitet i do 30 osoba za dnevni boravak
  • Čortanovci – vila sa bazenom oko 200 evra (vikendom i do 360 evra)

Luksuzne opcije za dublji džep

Za one koji žele viši nivo komfora, dostupne su i luksuzne nekretnine:

  • seoska domaćinstva – oko 690 evra
  • moderni objekti u Surčinu – oko 750 evra
  • vile na Fruškoj gori i Dunavu – i preko 800 evra po noći

Ovakvi objekti često nude dodatne sadržaje poput bazena, spa zone, saune i velikih dvorišta.

Na šta obratiti pažnju pre rezervacije

Pre nego što rezervišete vikendicu, važno je da sa vlasnikom precizirate:

  • maksimalan broj osoba
  • pravila o buci i muzici
  • uslove depozita
  • sadržaje koji su uključeni u cenu

Takođe, preporuka je da birate lokacije udaljene najviše dva sata vožnje kako biste maksimalno iskoristili slobodne dane .

Povezane vesti

A za 1. maj, pravi mini odmor - računica kako da iskoristite predstojeći Praznik rada
Foto: Alo | Foto: Shutterstock

A za 1. maj, pravi mini odmor - računica kako da iskoristite predstojeći Praznik rada

07:50 | 0
Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor
Foto: Shutterstock

Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor

08:50 | 0
Stižu produženi vikendi u Srbiji - evo kada su neradni dani za Uskrs i Prvi maj 2026.
Foto: Shutterstock | Shutterstock /aminphotoz

Stižu produženi vikendi u Srbiji - evo kada su neradni dani za Uskrs i Prvi maj 2026.

08:27 | 0
Planirajte odmor na vreme - februar pun neradnih dana
Foto: Shutterstock/ BalkansCat

Planirajte odmor na vreme - februar pun neradnih dana

11:04 | 0
Neradni dani u februaru - podsetnik, ima ih tri
dijana.macura

Neradni dani u februaru - podsetnik, ima ih tri

14:56 | 0
Komentari (0)

Turizam

Ovde se završava Evropa - ljudi su nekada mislili da je ovo mesto kraj sveta
Foto: Lana Kray/Shutterstock

Ovde se završava Evropa - ljudi su nekada mislili da je ovo mesto kraj sveta

19:06 Turizam
Stroga pravila, kazne drakonske - Srbima omiljena letnja destinacija uvela zabranu štikli i cigareta 
Foto: Pixabay

Stroga pravila, kazne drakonske - Srbima omiljena letnja destinacija uvela zabranu štikli i cigareta 

13:32 Turizam
Prirodni raj kod planine Miroč - vodopad, jezero, noćenje može da se nađe i za 2.000 dinara 
Foto: Shutterstock

Prirodni raj kod planine Miroč - vodopad, jezero, noćenje može da se nađe i za 2.000 dinara 

11:24 Turizam
Ljudi čekaju satima zbog ove staze - široka samo 30 cm, važi za najopasniju na svetu
Shutterstock / Nicholas Billington

Ljudi čekaju satima zbog ove staze - široka samo 30 cm, važi za najopasniju na svetu

09:23 Turizam
A za 1. maj, pravi mini odmor - računica kako da iskoristite predstojeći Praznik rada
Foto: Alo | Foto: Shutterstock

A za 1. maj, pravi mini odmor - računica kako da iskoristite predstojeći Praznik rada

07:50 Turizam
Dok svi idu u Pariz, ove destinacije ostaju potpuno prazne
Foto:Shutterstock

Dok svi idu u Pariz, ove destinacije ostaju potpuno prazne

10:15 Turizam
Zovu je "izvor života" - srpska banja je mali biser koji puno vredi
Foto: Milan_Pesic.photo / Shutterstock.com

Zovu je "izvor života" - srpska banja je mali biser koji puno vredi

09:30 Turizam
Nova pešačka zona, 70 km od Beograda, smeštaj za 20 evra - osveženje u omiljenoj banji
Foto: lightman_pic / Shutterstock.com

Nova pešačka zona, 70 km od Beograda, smeštaj za 20 evra - osveženje u omiljenoj banji

13:38 Turizam
Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste
Foto: hologram/Shutterstock

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

14:43 Turizam
Ostrvo na Jadranu je 21 put veće od poznatog ostrva, a na njemu živi samo 1.000 ljudi
Foto: SJ Falcetta Photography/Shutterstock

Ostrvo na Jadranu je 21 put veće od poznatog ostrva, a na njemu živi samo 1.000 ljudi

09:25 Turizam

