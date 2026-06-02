Prema podacima od pre nekoliko dana, posećenost je skoro šest odsto veća nego u istom periodu prošle godine.

Predsednik Udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović, kaže da su hoteli koji su već otvoreni dobro popunjeni, posebno zahvaljujući sindikalnim okupljanjima, sportskim igrama i kampovima koji tradicionalno dolaze u predsezonskom periodu.

"Predsezona uvek malo fluktuira, ali ljudi dolaze i nadamo se da će ih biti što više tokom glavne sezone", rekao je Pejović.

Turisti koji borave u Budvi imaju različita mišljenja kada su u pitanju cene. Dok neki misle da su visoke i da je boravak skup, drugi smatraju da su cene slične onima u njihovim zemljama ili u regionu.

"Mi smo iz Nemačke i mislim da su cene skoro iste - visoke su", rekao je jedan od turista.

Drugi navode da je Budva skuplja od nekih balkanskih destinacija, dok ima i onih koji smatraju da postoji raznovrsna ponuda za različite kategorije gostiju. Turisti iz Turske kažu da su očekivali veće cene.

"Slično je Turskoj, tako da nam nije skupo. Kada je uporedimo sa drugim balkanskim zemljama, malo je skuplje", rekli su oni.

Pejović smatra da Crna Gora nije skupa destinacija i ističe da se cene smeštaja nisu promenile u odnosu na prošlu godinu. Kao jedan od najvećih izazova navodi nedostatak radne snage.

"Imamo između 25 i 30 hiljada ljudi na birou. Koliko god da im platite, nije dovoljno. Dođu, ostanu dva ili tri dana i odu", rekao je Pejović.

Dodaje da hotelijeri imaju dobru saradnju sa nadležnim institucijama kada je u pitanju dolazak stranih radnika i izdavanje radnih dozvola.

Tivat je takođe zabeležio povećanje broja gostiju. Direktorka Turističke organizacije Tivat Nina Lakičević, saopštila je da je u tom gradu trenutno registrovano više od četiri i po hiljade turista, što je 23 odsto više nego prošle godine.

"Popunjenost u hotelskom smeštaju je veća za 59 odsto, dok je u privatnom smeštaju zabeležen rast od 14 odsto", navela je Lakičevićeva.

Najbrojniji gosti u Tivat dolaze iz Rusije, Srbije, Velike Britanije i Turske. Kako je rekla, raniji početak letnjeg reda letenja na aerodromu Tivat doprineo je boljoj popunjenosti od kraja marta.

Lakičevićeva je takođe istakla značaj predstojećeg samita čiji je domaćin Tivat, navodeći da će grad, uz podršku opštine i Turističke organizacije, pokušati da na najbolji način odgovori tom zadatku.

"Jun će biti bogat koncertima i događajima", rekla je ona, piše RTCG.

Po svemu sudeći, turistička sezona postepeno ulazi u intenzivniji period.

