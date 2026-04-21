Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

Ako ovog Prvog maja želite da izbegnete gužvu i pronađete mir u prirodi, Srbija nudi brojne manje poznate destinacije koje oduzimaju dah. Umesto popularnih i prepunih izletišta, sve više ljudi bira skrivena mesta gde mogu da se opuste daleko od gradske buke.

Autor:  Nina Stojanović
21.04.2026.09:04
Foto: muratart/shutterstock
Donosimo vam listu prirodnih bisera Srbije koje vredi posetiti ovog proleća.

Bukulja i Garaško jezero – prirodni dragulj Šumadije

Planina Bukulja, iznad Aranđelovca, idealna je za šetnje i porodične izlete. Blagi tereni pogodni su za sve generacije, dok vidikovac na vrhu pruža spektakularan pogled na Šumadiju.

U njenom podnožju nalazi se Garaško jezero, savršeno mesto za piknik, odmor i beg u tišinu prirode.

Krupajsko vrelo – tirkizni raj Srbije

Krupajsko vrelo kod Despotovca jedno je od najlepših prirodnih fenomena u Srbiji. Njegova tirkizna voda i netaknuta priroda čine ga savršenim za fotografisanje, šetnju ili jednodnevni izlet.

Jastrebac – divlja priroda bez gužve

Planina Jastrebac, između Niša i Kruševca, prava je oaza za ljubitelje prirode. Šume, staze i skriveni izvori nude autentičan doživljaj i priliku za potpuni beg od svakodnevice.

Bešenovačko jezero – skriveno blago Fruške gore

Ovo jezero, poznato i kao Beli kamen, nalazi se na Fruškoj gori i izgleda kao egzotična destinacija. Prozirna voda i bele stene čine ga jednim od najlepših mesta za opuštanje u prirodi.

Golija – priroda bez kompromisa

Planina Golija nudi mir, netaknutu prirodu i potpuni reset od gradske gužve. Prostrane šume, planinski vazduh i bogatstvo biljnih vrsta čine je idealnom destinacijom za odmor.

Vodopad Tupavica – spektakl u proleće

Na Staroj planini nalazi se vodopad Tupavica, koji je najlepši upravo u proleće. Lagana staza vodi do ovog prirodnog čuda, idealnog za izlet i piknik.

Pešter – srpski Tibet

Pešterska visoravan, poznata kao „srpski Tibet“, nudi jedinstven doživljaj prirode. Prostranstva, čist vazduh i potpuni mir čine je savršenim izborom za sve koji žele da pobegnu od gužve.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Povezane vesti

Ako ste se istrošili za Uskrs - bez brige, ima 5 mesta gde je izlet za Prvi maj bagatela
Foto: Ovidiu Alexa / Shutterstock.com

Ako ste se istrošili za Uskrs - bez brige, ima 5 mesta gde je izlet za Prvi maj bagatela

07:03 | 0
Vikendice za prvi maj od 50 do 800 evra - ove lokacije su najtraženije u Srbiji
Shutterstock

Vikendice za prvi maj od 50 do 800 evra - ove lokacije su najtraženije u Srbiji

09:46 | 0
A za 1. maj, pravi mini odmor - računica kako da iskoristite predstojeći Praznik rada
Foto: Alo | Foto: Shutterstock

A za 1. maj, pravi mini odmor - računica kako da iskoristite predstojeći Praznik rada

07:50 | 0
Na kraju mu se smučilo, pa ih je tužio i naplatio - nije bio na odmoru 3 godine zbog manjka zaposlenih
Foto: Shutterstock

Na kraju mu se smučilo, pa ih je tužio i naplatio - nije bio na odmoru 3 godine zbog manjka zaposlenih

12:30 | 0
Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor
Foto: Shutterstock

Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor

08:50 | 0
Jasno upozorenje iz EU - čeka nas teško leto
Foto: Song_about_summer/Shutterstock

Jasno upozorenje iz EU - čeka nas teško leto

12:25 Turizam
Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu
Unsplash

Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu

10:00 Turizam
Gorivo poskupelo, sad su na redu i karte - zbog rata u Iranu, letovi skuplji i do 100 evra
Foto: muratart/shutterstock

Gorivo poskupelo, sad su na redu i karte - zbog rata u Iranu, letovi skuplji i do 100 evra

08:32 Turizam
Britanci otkrili skriveni dragulj Jadrana - jeftiniji od Dubrovnika (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Britanci otkrili skriveni dragulj Jadrana - jeftiniji od Dubrovnika (VIDEO)

17:54 Turizam
Smeštaj skuplji nego ikad - koliko košta odmor u Crnoj Gori ove godine
Foto: Jana Janina/Shutterstock

Smeštaj skuplji nego ikad - koliko košta odmor u Crnoj Gori ove godine

14:44 Turizam
Besplatan prevoz i plate više od 3.500 evra - najbogatija zemlja koju turisti preskaču
Foto: Michael Gordon/Shutterstock

Besplatan prevoz i plate više od 3.500 evra - najbogatija zemlja koju turisti preskaču

10:39 Turizam
Srpsko jezero napravljeno na inicijativu dva uticajna prijatelja - plaćeno tadašnjih 400.000 dinara
Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

Srpsko jezero napravljeno na inicijativu dva uticajna prijatelja - plaćeno tadašnjih 400.000 dinara

10:15 Turizam
Letovanje pod znakom pitanja - Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock

Letovanje pod znakom pitanja - Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste

09:53 Turizam
Objavljena je lista najopasnijih zemalja - gde više nije bezbedno putovati
Foto: EPA | Foto: Vlad Ispas / Shutterstock.com

Objavljena je lista najopasnijih zemalja - gde više nije bezbedno putovati

07:51 Turizam
Bajkovit vodopad, tirkizno jezero - ma kakav Bali, ovo je Srbija (VIDEO)
Foto: Ivan lightwrighter / Shutterstock.com

Bajkovit vodopad, tirkizno jezero - ma kakav Bali, ovo je Srbija (VIDEO)

11:08 Turizam

Najnovije

Najčitanije

10min

Novi predlog Narodne banke Srbije - niža kamata za penzionere i građane sa manjim primanjima 

30min

Od prestižnih limuzina do čitavih ostrva - kako je živeo jugoslovenski lider

45min

Nisu ostali ni dugmići - lopovi raščerupali porše 911, neprepoznatljiv je (FOTO)

50min

Zelenski potpisao zakon koji menja ekonomiju Ukrajine

51min

Vučić: "Otvaranje auto-puta Beograd-Kraljevo pre Vidovdana" (VIDEO)

1D

Srpsko jezero napravljeno na inicijativu dva uticajna prijatelja - plaćeno tadašnjih 400.000 dinara

1D

Arapi su upravo ponizili najjače automobilske gigante - napravili su revolucionarni motor

23H

Smeštaj skuplji nego ikad - koliko košta odmor u Crnoj Gori ove godine

1D

Istekla vozačka dozvola - ko obavezno ide na lekarski i kolike su kazne

1D

Poznato jugoslovensko odmaralište biće obnovljeno - počelo je da propada 90-ih

Vidi sve

