Odgovor najviše zavisi od toga kako putujete, gde letujete i kakav odmor želite. Nije isto da li putujete kolima na Halkidiki, boravite u apartmanu, deo obroka pripremate sami i dane organizujete po sopstvenom ritmu ili birate popularno ostrvo, večere u restoranima i beach barove tokom većeg dela dana. Upravo zbog toga ukupni troškovi odmora mogu dosta da variraju, pa je korisno unapred sagledati sve stavke koje ulaze u budžet za letovanje u Grčkoj, piše "Grčka info".



U nastavku teksta je pregled najvažnijih troškova i cene koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja odmora: put, smeštaj, hranu, plažu i svakodnevne troškove tokom boravka.



U nastavku teksta osvrnućemo se pre svega na destinacije u kojima tradicionalno letuje najveći broj turista iz Srbije i regiona. To su pre svega Halkidiki, Tasos, Lefkada i pojedina mesta u Solunskoj i Olimpskoj regiji.



Cene u Grčkoj mogu značajno varirati u zavisnosti od destinacije. Zbog toga ovaj vodič treba posmatrati kao okvirnu procenu troškova za najčešće turističke destinacije koje biraju naši turisti.



Cene u Grčkoj se značajno menjaju u zavisnosti od perioda putovanja. Najviši troškovi obično su u julu i avgustu, kada je turistička sezona na vrhuncu. U junu i septembru smeštaj i pojedine usluge često su nešto povoljniji, dok su temperature i vreme za kupanje i dalje veoma prijatni.



Trošak puta do Grčke



Za većinu turista iz Srbije najčešći način putovanja do Grčke je automobil. Ukupan trošak puta zavisi od više faktora - grada polaska, potrošnje vozila, trenutne cene goriva, ali i od toga do koje destinacije u Grčkoj putujete. Nije isto da li putujete do Halkidikija, Tasosa, Lefkade ili Peloponeza, jer se razdaljine značajno razlikuju.



Kao primer možemo uzeti put iz Beograda do Halkidikija, koji je jedna od najčešćih ruta za turiste iz Srbije.



- Udaljenost: oko 700 km



- Prosečna potrošnja vozila: oko 7 l / 100 km



- Cena goriva: oko 1.70-1.90 evra po litru



Na osnovu ovih parametara, trošak goriva u jednom pravcu iznosi približno oko 85-95 evra.



Za povratak je potrebno računati isti iznos, pa ukupno gorivo za put može biti oko 170-190 eva.



Ukoliko automobil ima manju potrošnju, na primer dizel vozilo ili hibrid, trošak može biti i nešto niži. Sa druge strane, kod većih porodičnih vozila, SUV modela ili automobila sa punim prtljažnikom i klima uređajem uključenim tokom cele vožnje, potrošnja može biti i nešto veća.



Važno je imati u vidu i to da mnogi vozači gorivo dopunjuju u Makedoniji ili u Grčkoj, gde cena po litru može biti drugačija nego u Srbiji, pa i to može uticati na konačan trošak puta. Naravno, konačan iznos uvek zavisi od potrošnje automobila, cene goriva u trenutku putovanja i eventualnih dodatnih vožnji tokom boravka u Grčkoj



Putarine i vinjete na putu do Grčke



Na putu iz Srbije ka Grčkoj postoje putarine ili vinjete, u zavisnosti od rute kojom putujete. Najčešće se u Grčku putuje preko Makedonije ili preko Bugarske, ređe preko Albanije, a izbor rute često zavisi od destinacije u Grčkoj, gužvi na granicama i ličnih navika vozača.



U oba slučaja trošak putarina nije veliki u odnosu na ukupne troškove putovanja, ali je dobro unapred znati koliko okvirno treba planirati.



Ruta preko Makedonije



Ako putujete preko Severne Makedonije, putarine se plaćaju na auto-putu na naplatnim rampama. Plaćanje je moguće u evrima, lokalnoj valuti, odnosno denarima, ali i karticama na većini naplatnih stanica.



Prosečne putarine:



Makedonija

• Auto-put Tabanovce - Gevgelija: oko 7 evra u jednom pravcu



Ova deonica ima više naplatnih rampi, ali ukupni zbir za putnički automobil obično iznosi oko 7 evra.



Grčka do Soluna

• Auto-put Evzoni - Solun: oko 3-4 evra.



Nakon ulaska u Grčku preko graničnog prelaza Evzoni postoji jedna naplatna rampa pre Soluna. Ova ruta je najčešći izbor turista koji putuju na:



- Halkidiki



- Solunsku regiju



- Olimpsku regiju



Prednost ove rute je kraća udaljenost i manji broj kilometara auto-puta.



Ruta preko Bugarske



Ako putujete preko Bugarske, sistem naplate je drugačiji. Umesto klasičnih rampi koristi se vinjeta, koja omogućava korišćenje autoputeva i brzih saobraćajnica u određenom vremenskom periodu.



Bugarska vinjeta za putnički automobil:



• Oko 8 evra za nedeljnu vinjetu i oko 15 evra za mesečnu vinjetu



Vinjeta se može kupiti:



- Online pre putovanja



- Na benzinskim pumpama



- Na prodajnim mestima blizu granice



Ova ruta se često koristi za putovanja ka:



Kavali i Tasosu



- Solunskoj regiji



- Istočnoj Makedoniji i Trakiji



U Grčkoj se nakon ulaska iz Bugarske putarine plaćaju samo na određenim autoputevima, pa ukupni troškovi mogu biti nešto niži nego na ruti preko Severne Makedonije.



Koliko koštaju putarine od Srbije do Grčke - primer rute



Primer rute iz Beograda do Halkidikija preko Makedonije:



Srbija

• Auto-put Beograd - Preševo: oko 15 evra



Makedonija

• Auto-put Tabanovce - Gevgelija: oko 5 evra



Grčka

• Auto-put Evzoni - Solun: oko 2-3 evra

Ukupno u jednom pravcu:

• Oko 22-23 evra



Za povratak:

• Oko 44-46 evra



Primer rute preko Bugarske:



Srbija

• Auto-put do granice: oko 10-15 evra



Bugarska

• Nedeljna vinjeta: oko 8 evra



Grčka

• Auto-putevi posle granice: oko 2-3 evra



Ukupno u jednom pravcu:

• Oko 20-26 evra



Važno je napomenuti da se cene putarina mogu povremeno menjati, pa je dobro pre puta proveriti aktuelne iznose. Takođe, mnogi vozači koriste elektronske uređaje za naplatu putarine, odnosno TAG, na auto-putevima u Srbiji i Grčkoj, jer to omogućava brži prolazak kroz naplatne rampe i izbegavanje čekanja u kolonama tokom letnje sezone.Putno osiguranje i osiguranje za automobil, piše Grčka info.



Putno zdravstveno osiguranje



Iako nije obavezno, putno zdravstveno osiguranje je preporučljivo za sve koji putuju u Grčku. Ono pokriva troškove lekarskih pregleda, hitne medicinske pomoći ili bolničkog lečenja tokom boravka u inostranstvu.



Cena putnog osiguranja obično nije visoka i za desetodnevno putovanje najčešće iznosi oko 10-20 evra po osobi.



Mnoge porodice odlučuju se za porodične polise koje mogu biti nešto povoljnije nego pojedinačne.



Kada je u pitanju automobil, važno je proveriti da li vaše auto-osiguranje pokriva vožnju u inostranstvu. Većina vozila registrovanih u Srbiji ima međunarodno osiguranje, odnosno zelenu kartu, koje važi i za Grčku.



Pre polaska na put dobro je proveriti šta tačno vaše auto-osiguranje uključuje. Neke usluge mogu biti veoma korisne tokom dužih putovanja, naročito kada se putuje na udaljenije destinacije u Grčkoj.



Parking u turističkim mestima



U većini turističkih mesta u Grčkoj parking je besplatan, posebno u manjim letovalištima i ispred apartmana. U centrima većih gradova kao što su Solun ili Atina parking može biti ograničen ili se naplaćuje.



U turističkim mestima na Halkidikiju, Tasosu ili Lefkadi parking je često dostupan u blizini smeštaja ili plaže, ali tokom sezone i na posećenijim lokacijama potraga za slobodnim mestom može potrajati.



U mnogim letovalištima apartmani imaju obezbeđen parking za goste u okviru dvorišta ili neposredno ispred objekta, što je velika prednost tokom sezone. Čak i kada smeštaj nema privatno parking mesto, u većini manjih mesta moguće je parkirati u obližnjim ulicama bez dodatne naplate.



U popularnijim mestima i na poznatim plažama tokom jula i avgusta može se desiti da parking bude popunjen u kasnijim jutarnjim satima. Zbog toga mnogi turisti koji dolaze kolima biraju da na plažu krenu ranije, kada je lakše pronaći slobodno mesto.



Na pojedinim organizovanim plažama postoje i uređeni parking prostori koji se naplaćuju, ali cena je obično simbolična i najčešće iznosi nekoliko evra za ceo dan.



U većim gradovima situacija je drugačija. U centru Soluna i Atine parkiranje na ulici je često vremenski ograničeno i reguliše se kroz zone i parking aparate, dok su garaže bezbednija, ali nešto skuplja opcija.



Zbog toga se turistima koji planiraju obilazak većih gradova često preporučuje da automobil ostave u nekoj od garaža i da se kroz centar kreću pešice. U većini turističkih mesta u Grčkoj udaljenosti nisu velike, pa se veliki deo sadržaja može obići bez potrebe za stalnim korišćenjem automobila.Trajekti za grčka ostrva



Cena trajekta



Ako letujete na nekom od grčkih ostrva, potrebno je u planiranju budžeta uračunati i cenu trajekta. Iznos zavisi od rute, trajanja plovidbe, veličine automobila i broja putnika u vozilu. Za neka ostrva trajekt je jedini način dolaska automobilom, dok se do pojedinih može stići i mostom.



Primeri najčešćih trajektnih linija:



Keramoti - Tasos



Automobil: oko 20-25 evro



Odrasla osoba: oko 5 evro



Ovo je najkraća i najpopularnija trajektna linija za Tasos. Plovidba traje oko 35-40 minuta, a tokom sezone trajekti polaze vrlo često, na svakih 30-60 minuta.



Lefkada

-Pokretni most je besplatan



Lefkada je jedno od retkih grčkih ostrva do kojeg se može stići automobilom bez trajekta, jer je ostrvo povezano pokretnim mostom sa kopnom. Most se povremeno podiže kako bi prošli brodovi, ali se prelazak ne naplaćuje.



Igumenica - Krf

-Automobil: oko 45-55 evra



-Osoba: oko 10-15 evra



Plovidba od luke Igumenica do Krfa traje oko sat i po, a tokom dana postoji veliki broj polazaka.



Killini - Zakintos

-Automobil: oko 35-45 evra



-Odrasla osoba: oko 12-15 evra



Trajekt iz luke Killini do Zakintosa plovi oko 1 sat i 15 minuta i predstavlja glavnu vezu ovog ostrva sa kopnom.



Killini - Kefalonija, luka Poros



- Automobil: oko 45-55 evra



- Odrasla osoba: oko 15-18 evra



Plovidba do Kefalonije traje oko sat i po, a trajekti tokom sezone saobraćaju više puta dnevno.



Ako putujete na neko od ostrva sa automobilom, treba računati i cenu trajekta za sve putnike u vozilu. Na primer, četvoročlana porodica sa jednim automobilom za trajekt do ostrva kao što su Zakintos ili Kefalonija obično plaća približno 70-110 evra u jednom pravcu.



Na pojedinim linijama postoje i dodatne opcije poput karata za kabine, rezervisanih sedišta ili bržih trajekata, ali većina putnika koji putuju kolima koristi standardne karte za palubu.



Trajektne karte se u većini slučajeva mogu kupiti i na licu mesta u lukama neposredno pre polaska. Ipak, tokom letnje sezone i u periodima većeg saobraćaja preporučuje se da se karta rezerviše unapred kako biste izbegli čekanje ili popunjene polaske.



Takođe je važno doći u luku nešto ranije, obično 30-60 minuta pre polaska, kako bi se automobil na vreme ukrcao na trajekt, naročito u špicu turističke sezone kada su trajekti često potpuno popunjeni.



Cena smeštaja u Grčkoj



Cena smeštaja u Grčkoj može značajno da varira i zavisi od više faktora. Najveći uticaj na cenu imaju destinacija, period putovanja i blizina mora, ali i veličina apartmana, opremljenost i popularnost samog letovališta.



Najvažniji faktori koji utiču na cenu smeštaja su:

-Destinacija i popularnost mesta

-Termin putovanja, jun, jul, avgust ili septembar



- Daljenost od plaže



- Veličina apartmana i broj osoba

-Kvalitet i opremljenost smeštaja



U najtraženijem delu sezone, tokom jula i avgusta, cene su obično najviše. U junu i septembru isti apartmani mogu biti primetno povoljniji, ponekad i za 20-30%. Za porodice sa decom najčešći izbor su apartmani za 3 ili 4 osobe, koji obično imaju jednu spavaću sobu i dnevni boravak sa dodatnim ležajem ili kaučem na razvlačenje.



U nastavku su okvirne prosečne cene takvih apartmana tokom glavne letnje sezone.



Halkidiki

-Apartman za 3 osobe: oko 70-110 evra po noći

-Apartman za 4 osobe: oko 90-150 evra po noći

Cene su obično nešto niže u mestima kao što su mirnija letovališta na Kasandri ili Sitoniji, dok su popularna mesta bliže Solunu ili poznati beach barovi često skuplji.



Tasos

-Apartman za 3 osobe: oko 60-120 evra

-Apartman za 4 osobe: oko 90-160 evra



Na Tasosu cene dosta zavise od lokacije i blizine mora. Apartmani u prvim redovima od plaže ili u poznatim letovalištima obično imaju višu cenu.



Lefkada



-Apartman za 3 osobe: oko 70-130 evra

-Apartman za 4 osobe: oko 110-170 evra



Lefkada je poslednjih godina jedno od popularnijih ostrva među turistima iz regiona, pa su u nekim mestima cene nešto više nego na severu Grčke.



Ako uzmemo kao primer deset dana letovanja u sezoni, okvirni trošak smeštaja za porodicu sa jednim ili dvoje dece može izgledati ovako: