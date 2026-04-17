Kako se navodi u saopštenju, tom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

"Kompanija NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i inostranim parnterima koji su podržali ovaj proces", dodaje se u saopštenju.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je ranije danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

Najavila je i da će najviše rukovodstvo MOL-a u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka, kako bi se razgovaralo o svim detaljima u vezi sa preuzimanje ruskog udela u NIS-u.

"Dobili smo dobre vesti iz SAD da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje naftnim derivatima u zemlji. Ovo produženje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije“, rekla je Đedović Handanović, piše Tanjug.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je ranije danas da su dve stvari koje još treba da se završe za NIS, a koje su već u toku i pri kraju.

"Najpre, to je ugovor o kupoprodaji između MOL-a, ADNOK-a s jedne strane i Gaspromnjefta i Gasproma sa druge strane. Po informacijama koje mi imamo i na osnovu razgovora i sa vlasnikom MOL-a, ti razgovori su pri kraju", rekao je Mali za Tanjug u Vašingtonu.

Kako je rekao, već naredne nedelje, u utorak, treba da dođe delegacija iz MOL-a da se završe razgovori sa Vladom Srbije oko ugovora akcionara.

"S obzirom da mi imamo 30 odsto udela u tom preduzeću, imaćemo još pet odsto dodatno kada nam oni to budu prodali. Tako da su to sada detalji koje je neophodno završiti, ali u svakom slučaju, cilj nam je jasan, dinamika je jasna, krajnji rok je jasan, to je 22. maj, dakle do tada mora sve da bude potpisano, završeno", istakao je Mali.

Naftna industrija Srbije podnela je početkom aprila Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence, sa ciljem obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila, kada ističe važenje prethodno odobrene licence.

Licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije produžena je do 22. maja 2026. godine.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

MOL Grupa, kako je navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara. SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva.

