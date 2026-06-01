Najavljeno je da bez ovog broja oglašavanje na platformama poput Airbnba i Booking.coma više neće biti moguće, što je izazvalo zabunu među stotinama hiljada iznajmljivača uoči glavne sezone.

Cilj je bio jasan: stati na kraj sivoj ekonomiji i povećati bezbednost gostiju. Međutim, ispostavilo se da od ove velike promene u turizmu za ovu sezonu neće biti ništa.

Novi propis Evropske unije

Iako je reč o novom propisu Evropske unije, Hrvatska je tek u procesu njegovog usvajanja u nacionalno zakonodavstvo, a stvarna implementacija se ne očekuje pre kraja 2026. ili početka 2027. godine. Za putnike to znači da sve postojeće i buduće rezervacije za leto 2026. ostaju važeće bez ikakvih dodatnih provera.

Dok se prašina oko turističkih propisa još nije slegla, država je pripremila daleko ozbiljniji i sveobuhvatniji napad na nered u drugom ključnom sektoru – tržištu rada.

Izmene Zakona o suzbijanju rada na crno trebalo bi da stupe na snagu sredinom juna, donoseći do sada najoštrije mere protiv poslodavaca koji radnike drže "na prikrivenom".

Takozvana crna lista već uključuje 670 poslodavaca koji će biti pod posebnom lupom inspektora. Digitalizacijom sistema i povezivanjem Poreske uprave, Penzionog i zdravstvenog osiguranja i Državnog inspektorata, vlasti sada imaju jasan uvid u nepravilnosti koje su godinama bile ispod radara. Kazne za poslodavce koji ponove prekršaj treći put u trogodišnjem periodu rastu na osam hiljada evra.

Crne liste

Pored finansijskih kazni, nesavesni poslodavci se suočavaju i sa ozbiljnim ograničenjima poslovanja. Prema najavama, kompanije na crnoj listi će automatski izgubiti pravo na uvoz strane radne snage, što je izuzetno stroga sankcija u uslovima hroničnog nedostatka radnika.

Takođe, takvi poslodavci više neće moći da koriste mere aktivne politike zapošljavanja niti bilo kakvu državnu podršku i subvencije.

Cilj ovih mera nije samo punjenje budžeta, već i zaštita poštenih preduzetnika koji uredno ispunjavaju svoje obaveze i posluju u uslovima nelojalne konkurencije. Ministarstvo rada kaže da ove izmene imaju za cilj stvaranje pravednije tržišne konkurencije u kojoj uspeh zavisi od kvaliteta, a ne od veštine izbegavanja poreskih obaveza.

Oštrija pravila za strane radnike

Paralelno sa borbom protiv rada na crno, država je već pooštrila pravila za više od 105.000 stranih radnika registrovanih u Hrvatskoj. Novi propisi, koji su stupili na snagu krajem aprila, uvode konkretne i merljive standarde za smeštaj radnika kako bi se sprečila eksploatacija.

Svakom radniku mora biti obezbeđeno najmanje 14 kvadratnih metara prostora, a za svakog dodatnog stanara dodatnih šest. Tako stan od 56 kvadratnih metara može da primi do osam osoba. Poslodavci sada moraju da dostave overen ugovor o zakupu ili izjavu vlasnika nekretnine, a zakupnina ne sme preći 30 odsto neto plate radnika i ne sme se automatski odbijati od prihoda.

Pored toga, uvode se obavezni zdravstveni pregledi i provere vakcinacije za sve strane radnike koji prvi put apliciraju za dozvolu. Zajedno, ove promene predstavljaju jedan od najozbiljnijih pokušaja uvođenja reda na tržište rada, sa dugoročnim ciljem stvaranja transparentnijeg i bezbednijeg okruženja za radnike i poslodavce.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.