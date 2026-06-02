Zovu ga "Mala Toskana" - blizu Beograda su pravili vino koje se služilo na dvorovima

Gde niko nigde ne žuri, gde se kafa pije dugo, ručak traje satima, a dan prolazi između vinograda, starih fasada i pogleda na Dunav. Upravo takvi su Sremski Karlovci - vojvođanski gradić koji mnogi sve češće nazivaju "malom Toskanom“.

Na manje od sat vremena vožnje od Beograda krije se mesto koje više podseća na sever Italije nego na tipičan vikend izlet u Srbiji. Barokna arhitektura, uske mirne ulice, vinski podrumi, brežuljci puni vinograda i sporiji ritam života daju Karlovcima atmosferu zbog koje ljudi ovde dolaze po beg od buke, a ne po klasičan turistički obilazak, prenosi Siti magazin.

Za razliku od destinacija koje su poslednjih godina postale prenatrpane, Sremski Karlovci i dalje imaju onu staru, smirenu atmosferu vojvođanskog mesta. Ovde dan može da prođe u laganoj šetnji bez posebnog plana od centralnog trga i stare gimnazije do vidikovaca i vinskih podruma skrivenih među kućama.

Najlepši deo Karlovaca zapravo je upravo taj osećaj da ništa ne morate da stignete. Mnogi dolaze samo na ručak i čašu vina, pa ostanu do večeri.

Karlovci imaju dugu vinsku tradiciju, a upravo je bermet jedno od pića po kojima su poznati i van Srbije. Slatkasto aromatično vino nekada se služilo i na evropskim dvorovima, a danas je nezaobilazni deo gotovo svake posete ovom mestu.

Poseban doživljaj su male porodične vinarije i podrumi u kojima degustacije više liče na druženje nego na turističku turu. Uz domaće sireve, ribu ili vojvođanske specijalitete lako je izgubiti pojam o vremenu.

Najlepši su van glavne sezone

Iako su popularni tokom proleća i jeseni, pravi šarm Karlovaca vidi se radnim danima ili van glavne turističke gužve. Tada grad deluje gotovo filmski - prazne ulice, otvoreni prozori starih kuća, zvona crkava i miris lipe tokom leta.

Mnogi ih porede sa manjim italijanskim gradićima upravo zbog tog spoja arhitekture, vina i sporog života. A najveća prednost je što vam za taj osećaj nisu potrebni avion ni pasoš.

Idealni za jednodnevni beg iz grada

Jedan od razloga zbog kojih su Sremski Karlovci postali omiljeni među ljudima koji traže mirnije izlete jeste blizina Beograda. Dovoljno su blizu za spontani jednodnevni beg, ali dovoljno drugačiji da imate osećaj kao da ste nakratko izašli iz svakodnevice.

A možda je upravo to razlog zbog kog ih mnogi danas nazivaju "malom Toskanom Srbije“.

