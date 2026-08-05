Tržište kuća u Srbiji nastavilo je snažan rast i tokom 2025. godine. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), prosečna cena prodatih kuća porasla je za 19,62 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigla 38.530 evra, dok je medijalna cena iznosila 28.000 evra, piše B92.

Kuće čine oko 13 odsto ukupnog prometa nepokretnosti u Srbiji, dok po ukupnoj vrednosti učestvuju sa oko 8 odsto, odmah iza stanova.

Novi Sad i dalje najskuplji za kupovinu kuće

Najviše prosečne cene kuća zabeležene su u Novom Sadu. Tokom 2025. godine prosečna vrednost prodate kuće dostigla je 123.696 evra, dok je medijalna cena iznosila 110.000 evra. Na teritoriji grada realizovano je 285 kupoprodaja, a cene su bile za 5,67 odsto više nego godinu ranije.

Odmah iza Novog Sada nalazi se Beograd, gde je prosečna cena kuće iznosila 90.103 evra, dok je medijalna vrednost bila 61.000 evra. U glavnom gradu evidentirano je čak 1.108 kupoprodaja, što je najveći broj među svim gradovima u Srbiji.

Ovo su najskuplje beogradske opštine

Kada se posmatraju pojedinačne opštine, ubedljivo najviše cene ostvarene su na elitnim lokacijama.

Najskuplje kuće prodavale su se na:

Savskom vencu – prosečno 726.876 evra

Vračaru – 671.500 evra

Zvezdari – 312.507 evra

Slede Zemun, Voždovac, Čukarica, Rakovica i Surčin, gde su prosečne cene bile između 120.000 i 170.000 evra.

U ovim gradovima cene kuća najbrže rastu

Iako su Novi Sad i Beograd i dalje najskuplji, najveći rast cena nije zabeležen u najvećim gradovima.

Prema podacima RGZ-a, najveće poskupljenje kuća tokom 2025. godine ostvareno je u:

Pirotu – 52,36%

Pančevu – 44,88%

Zaječaru – 43,99%

Kraljevu – 43,41%

Vranju – 37,45%

Kragujevcu – 31,56%

Ovi podaci pokazuju da tržište nekretnina ubrzano jača i u manjim gradovima Srbije.

Niš beleži snažan rast tržišta

Niš je tokom 2025. godine imao jednu od najvećih stopa rasta među većim gradovima.

Prosečna cena kuće dostigla je 69.498 evra, dok je medijalna cena iznosila 51.142 evra. U gradu su registrovane 211 kupoprodaje, a prosečna cena bila je za 23,6 odsto viša nego godinu ranije.

U kojim gradovima su kuće najskuplje?

Prema prosečnoj ceni prodatih kuća, lista izgleda ovako:

Novi Sad – 123.696 evra Novi Pazar – 94.991 evra Beograd – 90.103 evra Niš – 69.498 evra Bor – 67.829 evra Pančevo – 66.890 evra Kragujevac – 56.762 evra Subotica – 48.899 evra

Kakve kuće građani najčešće kupuju?

Najveći broj prodatih kuća čine objekti površine između 70 i 120 kvadratnih metara, koji učestvuju sa 42 odsto ukupnog prometa.

Po veličini parcela najtraženije su kuće na placevima od 2 do 7 ari, koje čine gotovo polovinu svih kupoprodaja.

Ovakvi podaci pokazuju da kupci najčešće traže porodične kuće srednje veličine sa dvorištem, koje nude najbolji odnos cene i prostora.

Šta pokazuju podaci za tržište nekretnina?

Analiza Republičkog geodetskog zavoda potvrđuje da tržište kuća u Srbiji nastavlja rast. Cene su tokom 2025. godine porasle gotovo 20 odsto, a najveća tražnja i dalje je u Beogradu i Novom Sadu. Istovremeno, sve veći rast beleže i gradovi u unutrašnjosti, što pokazuje da interesovanje za kupovinu kuća više nije ograničeno samo na najveće urbane centre.

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