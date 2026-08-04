Visoke temperature i dug period bez padavina doneli su ozbiljne probleme poljoprivrednicima. Kukuruz u Šumadiji ušao je u veoma osetljivu fazu razvoja, a naredni dani mogli bi da budu presudni za konačan prinos, piše Ikragujevac.

Stručnjaci upozoravaju da je usevima sada najpotrebnija vlaga, jer se zrno još uvek naliva. Ukoliko kiša izostane, kukuruz bi mogao da završi vegetaciju znatno ranije nego što je uobičajeno, čak i do dva meseca pre roka.

Kukuruz formirao klip, ali mu nedostaje vlaga

Do početka toplotnog udara kukuruz je u većini slučajeva uspeo da formira klip. Procene pokazuju da je to završeno na oko 80 odsto parcela.

Ipak, formiranje klipa nije kraj razvoja biljke. U ovoj fazi kukuruzu je potrebna dovoljna količina vode kako bi se zrno pravilno nalilo i dostiglo očekivanu težinu.

Upravo zbog toga su naredni dani veoma važni. Bez padavina, visoke temperature mogu dodatno ubrzati sušenje biljke i smanjiti potencijalni prinos.

Suša najviše pogađa slabije pripremljene parcele

Na području Šumadije kukuruz je ove godine zasejan na oko 35.000 hektara, što je manje nego prethodne godine.

Jedan od razloga za smanjenje površina pod kukuruzom jeste prošlogodišnja suša, zbog koje su pojedini proizvođači promenili plan setve i odlučili se za ozima strna žita.

Stručnjaci navode da će najveće posledice sušnog perioda biti vidljive na parcelama gde agrotehničke mere nisu sprovedene na odgovarajući način, kao i na kasnije zasejanim usevima.

Veliku ulogu imaće i izbor hibrida, jer pojedine sorte bolje podnose visoke temperature i nedostatak vlage.

Naredni dani odlučuju o prinosu

Kukuruz se trenutno nalazi u periodu kada vremenski uslovi mogu značajno uticati na konačan rezultat proizvodnje.

Dovoljne padavine u pravom trenutku mogu pomoći biljci da završi proces nalivanja zrna, dok nastavak suše može dovesti do manjeg prinosa i lošijeg kvaliteta roda.

Poljoprivrednici zato sa velikom pažnjom prate vremensku prognozu i očekuju kišu koja bi mogla da ublaži posledice toplotnog talasa.

Pšenica završila sezonu sa solidnim prinosima

Za razliku od kukuruza, žetva pšenice u Šumadiji završena je uz rezultate koji su bili na nivou višegodišnjeg proseka.

Prosečni prinosi kretali su se od 6,5 do 7 tona po hektaru, dok su na pojedinim parcelama bili i iznad tog nivoa.

Stručnjaci navode da su pšenici pogodovale dovoljne količine padavina tokom ključnih faza razvoja, posebno tokom perioda nalivanja zrna.

Poljoprivrednici čekaju promenu vremena

Dok je pšenica završila sezonu sa zadovoljavajućim rezultatima, pažnja proizvođača sada je usmerena na kukuruz.

Ova kultura zauzima veliki deo poljoprivredne proizvodnje i njen prinos može imati značajan uticaj na tržište stočne hrane i ukupne troškove proizvodnje.

Zbog toga će naredni dani i količina padavina biti ključni za procenu kakva će biti ovogodišnja berba kukuruza u Šumadiji.

Za sada je jasno samo jedno – bez kiše, biljke koje su preživele visoke temperature ulaze u najtežu fazu razvoja.

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