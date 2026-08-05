Na velikom broju plaža u Grčkoj postoji deo gde možete postaviti svoj peškir i suncobran bez obaveze plaćanja.

Cene i uslovi korišćenja ležaljki mogu se promeniti i tokom same sezone. Beach barovi često imaju različite cene radnim danima i vikendom, kao i različite uslove za prve redove uz more.

Cene ležaljki i suncobrana u Olimpijskoj regiji (Paralija, Olympic Beach, Nei Pori, Leptokarija, Platamon...)

Olimpijska regija i ove godine važi za jedan od najpovoljnijih delova Grčke kada su u pitanju ležaljke i suncobrani. Na velikom broju plaža dovoljno je naručiti jedno piće kako biste koristili komplet ležaljki tokom celog dana, dok pojedini beach barovi imaju minimalnu konzumaciju ili naplaćuju set po fiksnoj ceni.

Paralija

Na većini plaža u Paraliji i dalje je moguće koristiti dve ležaljke i suncobran uz naručeno piće. Prema iskustvima naših turista, u pojedinim beach barovima dovoljno je jedno piće po osobi, dok drugi imaju minimalnu konzumaciju od 5-6 evra po osobi.

Neki beach barovi dozvoljavaju korišćenje ležaljki nekoliko sati uz jednu porudžbinu, a za celodnevni boravak potrebno je ponovo naručiti piće.

U Aqua Mare Beach Baru gosti apartmana koriste ležaljke uz konzumaciju pića, dok sok košta oko 5,5 evra.

Olympic Beach

Na plažama u Olympic Beach-u većina beach barova i dalje daje komplet ležaljki uz naručeno piće, bez posebne doplate za ležaljke.

Nei Pori

Nei Pori je i ove godine među destinacijama sa najvećim izborom beach barova koji ležaljke daju uz piće. Ipak, pojedini lokali vikendom uvode minimalnu konzumaciju od 30 do 50 evra za komplet ležaljki.

Coco Beach Bar – za oko 6 evra dobijaju se kafa, pivo ili sok, tost ili krofna, flašica vode i komplet ležaljki.

IL Mondo – dve ceđene pomorandže koštaju oko 6 evra, a uz njih se dobijaju ležaljke.

Kyma Beach Bar – dve ceđene pomorandže i dve flašice vode oko 7 evra.

Sunshine Beach Bar – dovoljno je naručiti piće, fredo espresso oko 5 evra.

Ayra Beach Bar – ležaljke uz konzumaciju pića.

Riviera Beach Bar – ležaljke uz jedno piće.

Venus Beach Bar – ležaljke uz jedno piće.

Ammos Beach Bar – ležaljke uz jedno piće.

Nei Pori, Palmera beach bar, uslov za ležaljke su dva pića. Napomena turista: najčistiji bar, gde pritom možete da unesete svoju hranu.

Većina pića u beach barovima kreće se od oko 4,5 evra naviše, a uz gotovo svaki komplet dobija se i flašica vode.

Leptokarija

U Leptokariji postoje različiti modeli naplate.

Ploton Cafe – komplet ležaljki oko 10 evra, kafa oko 3 evra, ceđena pomorandža oko 6 evra, voda 0,50 evra.

Mylos Beach Bar – četiri ležaljke i tri pića ukupno oko 13,5 evra.

Pojedini turisti navode da se u nekim beach barovima ležaljke i dalje dobijaju uz jedno piće.

Platamon

Ponuda zavisi od beach bara.

Poseidon Camp – ležaljka, suncobran i frape oko 6 evra.

Post Beach Bar – potrebno je ostvariti minimalnu konzumaciju od oko 17 evra za dve ležaljke i suncobran.

Gosti pojedinih hotela koriste ležaljke bez dodatne doplate, dok je na javnim plažama često dovoljno naručiti piće.

Pantaleimon

U beach baru taverne Nostalgija ležaljke se ne naplaćuju posebno. Prema iskustvima turista dovoljna je i jedna grčka kafa sa flašicom vode (oko 4,5 evra).

Skotina

Na plažama u Skotini navode da je uglavnom dovoljno naručiti jedno piće kako biste koristili komplet ležaljki tokom celog dana.

Litohoro

U Dionis Beach Baru frape košta oko 3,5 evra, uz koji se dobijaju ležaljke i flašica vode.

Cene ležaljki i suncobrana na Halkidikiju – Kasandra

Kasandra je među najposećenijim delovima Halkidikija, ali i među skupljima kada su u pitanju beach barovi. Dok pojedini lokali i dalje nude ležaljke uz jedno piće, drugi imaju minimalnu konzumaciju od 20, 30, pa čak i 60 evra, piše grčka.info.

Pefkohori

U Pefkohoriju postoje velike razlike između beach barova. Neki naplaćuju komplet ležaljki po fiksnoj ceni, dok drugi rade po sistemu minimalne konzumacije.

Prema iskustvima, komplet ležaljki može se pronaći za oko 20 evra, a na pojedinim plažama dozvoljeno je unošenje sopstvene hrane i pića.

Na pojedinim plažama komplet košta između 20 i 30 evra.

Navodi se da upozorenja o zabrani unošenja hrane uglavnom postoje, ali da se u praksi često ne primenjuju.

Tridente Mare - ležaljke su besplatne, ali je obavezna minimalna konzumacija od 30 evra po osobi.

Hanioti

Cene u Haniotiju razlikuju se od beach bara do beach bara.

Pallini Beach – dve ležaljke i dva suncobrana oko 15 evra za ceo dan.

Plaža kod Grand Hotela – komplet oko 10 evra.

Na centralnoj plaži prvi red dostiže oko 30 evra, dok poslednji red košta oko 20 evra.

Prema iskustvima turista, ukupne cene u Haniotiju kreću se od oko 10 evra do čak 50 evra, u zavisnosti od beach bara i pozicije ležaljki.

Polihrono

Polihrono je među skupljim letovalištima na Kasandri.

AYA Beach Bar – za treći red potrebno je naručiti dva pića (oko 6 evra po piću), a ukoliko ostajete i posle 14 časova potrebno je ponovo naručiti dva pića. Prvi i drugi red su skuplji.

En Plo – minimalna konzumacija oko 30–35 evra.

Le Sable – minimalna konzumacija oko 30–35 evra.

Solea Beach Bar – minimalna konzumacija oko 20 evra za set.

Komplet sa tri ležaljke u pojedinim beach barovima košta oko 40 evra.

Kalitea

Kaliva on the Beach – minimalna konzumacija oko 60 evra za set.

Cene ležaljki i suncobrana na Halkidikiju – Sitonija

Sitonija i ove godine nudi veliki izbor plaža i beach barova za različite budžete. Na pojedinim plažama dovoljno je naručiti jedno piće kako biste koristili ležaljke, dok se na atraktivnijim lokacijama i u prvim redovima uz more naplaćuju fiksni iznosi ili je propisana minimalna konzumacija.

Nikiti

Na gradskoj plaži u Nikitiju i okolini cene se značajno razlikuju u zavisnosti od beach bara i pozicije ležaljki.

Cene kompleta ležaljki kreću se od oko 10 evra do 30 evra, dok se u pojedinim beach barovima piće plaća posebno.

Avra Beach Bar – ležaljke se ne naplaćuju posebno, ali je za prva tri reda potrebna minimalna konzumacija od oko 60 evra za dve ležaljke, stolicu i suncobran. Za četvrti i peti red minimalna konzumacija iznosi oko 40 evra.

Na pojedinim plažama u okolini Nikitija prvi redovi imaju minimalnu konzumaciju od oko 50 evra.

Lagomandra i Kalogria

Lagomandra Hotel & Spa – komplet ležaljki oko 20 evra.

Kalogria – MOA Beach Bar – minimalna konzumacija je 50 evra. U cenu su uključene dve ležaljke sa debljim dušecima i dva lazy baga za decu.

Neos Marmaras

Na gradskoj plaži cene zavise od reda u kojem se nalaze ležaljke.

Prvi red – oko 25 evra.

Drugi red – oko 20 evra.

Treći red – oko 15 evra.

Četvrti red – oko 10 evra.

Toroni

U Paradise Beach Baru ležaljke se koriste uz konzumaciju.

Sarti

Sarti je i ove godine među najpovoljnijim letovalištima na Sitoniji kada su u pitanju ležaljke.

Na većini plaža komplet ležaljki dobija se uz naručeno piće, bez posebne doplate. Za dve ležaljke potrebno je ostvariti konzumaciju od oko 12 evra, što najčešće podrazumeva tri pića (kafa oko 4 evra, pivo oko 5,5 evra ili druga pića po cenovniku).

Ark Beach Bar (na kraju plaže) – dve ležaljke uz dva pića.

Kalamitsi

Komplet ležaljki oko 8 evra, uz minimalnu konzumaciju od oko 12 evra.

Kriaritsi

Hawaii Beach Bar – ležaljke uz naručeno piće.

Tristinika

Minimalna konzumacija oko 20 evra.

Sikija

Juca Beach Bar – ležaljke oko 12 evra, uz minimalnu konzumaciju od oko 8 evra.

Trani Ammouda

Na ovoj plaži cene se razlikuju u zavisnosti od beach bara.

Okto Beach Bar – poslednji red oko 10 evra za set, uz minimalnu konzumaciju od oko 30 evra.

Na pojedinim beach barovima prvi redovi dostižu između 80 evra i 120 evra minimalne konzumacije.

Koviou

Na pojedinim beach barovima prvi redovi uz more imaju minimalnu konzumaciju od oko 80–120 evra.

Lagonisi

Prvi redovi uz more imaju minimalnu konzumaciju od oko 80–120 evra.

Nea Roda

Na gradskoj plaži u većini beach barova dovoljno je naručiti piće kako biste koristili komplet ležaljki.

Cene ležaljki i suncobrana na Tasosu

Tasos nudi veliki izbor beach barova – od onih gde su ležaljke uključene uz jedno piće, do luksuznijih plaža sa minimalnom konzumacijom od nekoliko desetina evra.

Limenas

Aqua Beach Bar – ležaljke uz poručeno piće ili hranu.

Potos

Anonymo Beach Bar – dve ležaljke i pomoćna stolica uz konzumaciju od oko 15 evra.

Rosogremos – komplet oko 10 evra.

Pojedini turisti navode i minimalnu konzumaciju od oko 30 evra uz piće.

Aliki

Komplet ležaljki oko 20 evra.

Psili Ammos

Minimalna konzumacija oko 50 evra.

Golden Beach

Minimalna konzumacija između 30 evra i 40 evra.

Tarasanas

Minimalna konzumacija oko 30 evra.

La Scala

Minimalna konzumacija od 30 evra do 50 evra po osobi.

Paradise Beach

Komplet ležaljki oko 35 evra, u cenu su uključena dva pića.

Cene ležaljki i suncobrana na Jonskim ostrvima i zapadnoj Grčkoj (Lefkada, Krf, Vrahos, Parga, Sivota, Kefalonija...)

Na Jonskim ostrvima i obali Epira cene se razlikuju u zavisnosti od popularnosti plaže i beach bara. Na poznatijim plažama sve je više beach barova koji rade po sistemu minimalne konzumacije, dok se na manje posećenim plažama i dalje mogu pronaći veoma povoljne opcije.

Krf

Glifada, Krf – set ležaljki košta 20 evra.

Lefkada

Na najpoznatijim plažama Lefkade cene su nešto više nego prethodnih godina, naročito na organizovanim delovima plaža

Nidri – Set od dve ležaljke i suncobrana košta od 40 do 50 evra, bez uključene konzumacije. Na pojedinim delovima plaže moguće je iznajmiti samo dve ležaljke i suncobran za 20 evra.

Kathisma – Cena seta dve ležaljke i suncobrana kreće se od 20 do 30 evra. Prema najnovijim informacijama, na pojedinim delovima plaže cena je povećana na 30 evra, uz gratis flašu vode od 750 ml.

Soul Beach Bar (Kathisma) – Dve ležaljke i suncobran 30 evra. U cenu su uključeni parking, korišćenje bazena, tuševa i čistih toaleta, a gost sam bira mesto gde želi da bude.

Milos Beach – Četvrti red 30 evra, prva tri reda 40 evra.

Pefkulia – Set dve ležaljke i suncobrana 15 evra.

Ostale plaže – Na manje posećenim plažama Lefkade cene se uglavnom kreću od 10 do 12 evra.

Parga

Na plaži Valtos turisti navode da komplet dve ležaljke i suncobrana košta oko 20 evra, bez obavezne konzumacije pića ili hrane.

Sivota i Vrahos

Cene u Sivoti razlikuju se od plaže do plaže.

Zavia Beach – komplet oko 20 evra, bez pića.

Paraskevi – Dei plaža – komplet oko 15 evra.

Zeri Beach – između 10 evra i 17 evra, u pojedinim beach barovima u cenu su uključeni voda i led.

Vrahos – ceo dan ležaljka uz jedno pice (kafa, pivo 4 evra)

Kefalonija

Cene ležaljki i suncobrana na Skijatosu

Na Skijatosu su cene među višima u odnosu na severnu Grčku, naročito na najpoznatijim plažama.

Megali Ammos – dve ležaljke i suncobran oko 20 evra.

Koukounaries – oko 30 evra.

Kolios – oko 30 evra.

Troulos – oko 30 evra.

Tsougria – oko 15 evra.

Cene ležaljki i suncobrana na Eviji

Agia Anna

Na jednoj od najlepših plaža Evije ležaljke se uglavnom dobijaju uz konzumaciju.

Đus oko 3,5 evra.

Kugla sladoleda oko 2,5 evra.

Cene ležaljki i suncobrana u Tesaliji

Agiokampos

Prema iskustvu naših pratilaca, za tri osobe potrebno je ostvariti minimalnu konzumaciju od oko 45 evra.

Cene ležaljki i suncobrana na Rodosu

Rodos je među destinacijama sa najvećim razlikama u cenama. Dok se na pojedinim plažama komplet može pronaći za oko 20 evra, na najpoznatijim beach barovima prve redove uz more treba platiti znatno više.

Baia Beach Bar (Faliraki) – komplet oko 20 evra u četvrtom i petom redu, dok su redovi bliže moru oko 10 evra skuplji.

Kalithea Springs – od oko 30 evra naviše.

Tsambika – između 30 evra i 50 evra.

Ronda Beach Bar – do oko 80 evra.

Elli Beach – do oko 80 evra.

Cene ležaljki i suncobrana na Kritu

Agia Marina

U Sebastian Beach Baru komplet ležaljki dobija se uz minimalnu konzumaciju od oko 10 evra.

Cene ležaljki i suncobrana u okolini Soluna

Nea Kalikratija

Na plaži Sahara postoji više modela korišćenja ležaljki.

Uz kafu od oko 5 evra moguće je koristiti ležaljke.

Postoji i opcija rezervacije sa minimalnom konzumacijom od oko 20 evra po osobi.

Gradska plaža – cene setova ležaljki su 50, 40, 30, 20, a poslednji red 10 evra.

Nea Flogita

Na pojedinim plažama komplet dve ležaljke i suncobrana košta oko 20 € uz konzumaciju, dok prvi red uz more dostiže oko 40 €. Mogu se pronaći i beach barovi u kojima je dovoljno naručiti piće, bez propisane minimalne potrošnje.

Perea

U Skipper Beach Baru ležaljke se dobijaju uz minimalnu konzumaciju od oko 15 evra po osobi.

Nea Vrasna

Uz piće dobijate ležaljke, bez dodatne naplate.

Ammos beach bar - set se dobija uz naručeno piće.

Kao što se može videti, jedinstvena cena ležaljki u Grčkoj ne postoji. Čak i u istom letovalištu razlike između beach barova mogu biti veoma velike.

Dok su u mnogim mestima poput Nea Rode, Sartija, Olympic Beach-a ili većeg dela Nei Porija dovoljne jedna ili dve kafe za korišćenje ležaljki, na luksuznijim beach barovima na Halkidikiju, Tasosu ili Rodosu minimalna konzumacija može iznositi nekoliko desetina evra, naročito u prvim redovima uz more.

Važno je imati u vidu da se cene mogu menjati tokom sezone, kao i da pojedini beach barovi imaju drugačije uslove vikendom nego radnim danima.

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