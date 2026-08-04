Na prvi pogled izgleda kao luksuzni hotel ili poslovni kompleks, ali Antilija je privatna kuća. Dom indijskog milijardera Mukeša Ambanija jedna je od najskupljih privatnih nekretnina na svetu, a njena vrednost procenjuje se na oko 2 milijarde dolara, piše Guinness world records.

Smeštena u Mumbaju, ova neverovatna građevina predstavlja spoj luksuza, moderne tehnologije i arhitekture kakva se retko viđa u privatnim objektima.

Antilija nije samo mesto za život – ona je projektovana kao potpuno funkcionalan kompleks u kojem se nalaze prostori za odmor, zabavu, poslovne aktivnosti i svakodnevni život velike porodice.

Kuća koja ima 27 spratova

Antilija se prostire na oko 37.000 kvadratnih metara prostora i visoka je približno 173 metra.

Iako ima 27 spratova, raspored nije napravljen kao kod klasičnih nebodera. Pojedini spratovi imaju veoma visoke plafone, pa objekat po visini može da se poredi sa mnogo višim zgradama.

Arhitektura kuće inspirisana je različitim kulturama i tradicijama, a dizajn kombinuje moderne elemente sa luksuznim materijalima.

Tri heliodroma i parking za 168 automobila

Jedan od najpoznatijih detalja Antilije su čak tri heliodroma na vrhu objekta.

Kuća ima i garažu sa prostorom za oko 168 automobila, gde mogu da budu smeštena vozila iz velike privatne kolekcije.

Pored parkinga, objekat poseduje i servisne prostorije namenjene održavanju vozila, kao i prostor za goste i osoblje.

Privatni bioskop, bazeni i luksuzni sadržaji

Antilija sadrži veliki broj sadržaja koji prevazilaze ono što se obično nalazi u privatnim kućama.

U objektu se nalaze:

privatni bioskop,

bazeni,

luksuzni saloni,

prostorije za zabavu,

veliki vrtovi,

teretane,

prostor za molitvu,

sobe za goste.

Posebna atrakcija je prostor namenjen snežnim efektima, gde se veštački sneg koristi kao način rashlađivanja tokom velikih vrućina u Mumbaju.

O kući brine oko 600 zaposlenih

Za funkcionisanje ovako velikog objekta potrebno je mnogo ljudi.

Prema dostupnim informacijama, o Antiliji brine tim od oko 600 zaposlenih koji se bavi održavanjem, bezbednošću, tehničkim sistemima i svakodnevnim potrebama stanara.

Zbog svoje veličine i kompleksnosti, kuća funkcioniše gotovo kao mali luksuzni hotel.

Ko je Mukeš Ambani?

Mukeš Ambani jedan je od najbogatijih ljudi na svetu i predsednik kompanije Reliance Industries, jedne od najvećih poslovnih grupacija u Indiji.

Njegovo poslovno carstvo obuhvata oblasti energetike, telekomunikacija, maloprodaje i drugih industrija.

Antilija je postala jedan od najpoznatijih simbola njegovog bogatstva i često se navodi kao primer ekstremnog luksuza u svetu nekretnina.

Zašto je Antilija toliko posebna?

Većina luksuznih vila ima bazene, velike prostorije i vrhunski enterijer, ali Antilija se razlikuje po tome što kombinuje osobine privatne kuće, hotela i modernog poslovnog kompleksa.

Od heliodroma i garaže za veliki broj automobila do naprednih sistema bezbednosti i prostora za zabavu, gotovo svaki deo objekta projektovan je sa idejom maksimalne udobnosti.

Zbog toga se Antilija godinama nalazi među najpoznatijim privatnim kućama na svetu i predstavlja jedan od najupečatljivijih primera luksuzne arhitekture.

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