Građani koji imaju obavezu plaćanja poreza na imovinu trebalo bi da obrate pažnju na rokove, jer se približava dospelost treće rate za 2026. godinu. Mnogi vlasnici nekretnina i dalje čekaju novo poresko rešenje, ali ono nije uslov da bi obaveza bila izmirena na vreme.

Prema važećim propisima, treća rata poreza na imovinu dospeva 14. avgusta 2026. godine, a način plaćanja zavisi od toga da li je poreska obaveza postojala i prethodne godine ili je nastala tek tokom ove.

Ko ne čeka novo poresko rešenje

Za vlasnike stanova, kuća i drugih nekretnina koji su porez na imovinu plaćali i tokom 2025. godine pravila ostaju ista. Ukoliko im godišnje rešenje za 2026. još nije uručeno, obavezni su da izvrše akontacionu uplatu.

To znači da se plaća isti iznos koji je bio utvrđen za četvrto tromesečje 2025. godine. Važno je naglasiti da nije presudno koliko je novca poslednji put uplaćeno, već kolika je bila zvanično utvrđena poreska obaveza za poslednji kvartal prošle godine.

Tek nakon što novo godišnje rešenje bude dostavljeno, obveznik nastavlja sa plaćanjem iznosa koji je u njemu naveden.

Kupci stanova u 2026. godini imaju drugačiji način obračuna

Drugačija procedura odnosi se na građane kojima je poreska obaveza nastala prvi put tokom 2026. godine, najčešće zbog kupovine stana, kuće ili druge nepokretnosti.

Za ove vlasnike visina obaveze određuje se godišnjim poreskim rešenjem, pa se način plaćanja razlikuje u odnosu na obveznike koji porez redovno plaćaju već godinama.

Ako je rešenje već stiglo, treća rata se plaća u iznosu koji je u njemu naveden. U slučaju da rešenje još nije dostavljeno, primenjuju se zakonska pravila koja uređuju akontaciono plaćanje, u zavisnosti od statusa poreskog obveznika.

Rok za uplatu ističe 14. avgusta

Fizička lica koja ne vode poslovne knjige porez na imovinu izmiruju četiri puta godišnje. Svaka rata dospeva u roku od 45 dana od početka tromesečja, pa je za treći kvartal krajnji rok za uplatu 14. avgust 2026. godine.

Neizmirivanje obaveze u predviđenom roku može dovesti do obračuna zakonske zatezne kamate, zbog čega se preporučuje da vlasnici nekretnina provere svoje poreske obaveze i izvrše uplatu na vreme.

Šta kaže zakon

Član 39. Zakona o porezima na imovinu propisuje da obveznici kojima novo godišnje rešenje još nije uručeno nastavljaju da plaćaju akontaciju u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje prethodne godine, sve do dospelosti obaveze određene novim rešenjem.

Na taj način obezbeđuje se kontinuitet u plaćanju poreza, bez obzira na to kada će novo poresko rešenje biti dostavljeno.

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