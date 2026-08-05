Grčka je i ove godine među najtraženijim letnjim destinacijama za građane Srbije, ali pored gužvi na putevima i visokih temperatura, turisti bi trebalo da obrate pažnju i na digitalne prevare koje su sve učestalije, piše Kamatica.

Stručnjaci kompanije Kaspersky upozoravaju da su u Grčkoj tokom prethodnih godinu dana registrovani milioni sajber pretnji, uključujući fišing napade, zlonamerne internet stranice, programe za krađu lozinki, špijunski softver i druge vrste malvera koji mogu ugroziti telefone, računare i bankovne podatke putnika.

Najčešća prevara stiže putem SMS poruke

Jedna od najrasprostranjenijih prevara je takozvani smišing (SMS phishing).

Prevaranti šalju poruke koje izgledaju kao da dolaze od državnih institucija ili službi, tvrdeći da je potrebno platiti navodnu taksu, porez ili administrativnu naknadu.

Poruka obično sadrži link koji vodi na lažnu internet stranicu, gde se od korisnika traži da unese podatke sa platne kartice ili podatke za prijavu na bankovni nalog.

Posebno oprezno sa rezervacijama apartmana

Druga prevara na koju stručnjaci posebno upozoravaju odnosi se na rezervacije smeštaja.

Kriminalci šalju poruke koje često sadrže stvarne podatke o rezervaciji, zbog čega deluju potpuno uverljivo. Od turista se zatim traži da izvrše dodatnu uplatu ili potvrde rezervaciju preko linka koji ne pripada zvaničnoj platformi za rezervacije.

Ovakve poruke najčešće stižu neposredno pred polazak ili tokom putovanja, kada putnici žele što pre da reše eventualni problem i ne proveravaju dovoljno pažljivo od koga je poruka stigla.

Zašto su turisti laka meta?

Prema rečima Rada Furtule, presales menadžera za Istočnu Evropu u kompaniji Kaspersky, putnici su tokom odmora manje fokusirani na bezbednost na internetu.

"Tokom putovanja ljudi razmišljaju o odmoru, a ne o sajber bezbednosti. Upravo zato postaju privlačna meta sajber kriminalaca, koji koriste nepoznate digitalne usluge i potrebu putnika da brzo donose odluke", upozorio je Furtula.

Kako da zaštitite novac i lične podatke?

Stručnjaci savetuju da se tokom putovanja pridržavate nekoliko jednostavnih pravila:

rezervišite smeštaj isključivo preko zvaničnih sajtova i aplikacija;

ne otvarajte linkove iz neočekivanih SMS poruka ili imejlova;

svaku dodatnu uplatu proverite direktno sa hotelom ili platformom preko koje ste rezervisali smeštaj;

pažljivo proverite internet adresu pre nego što unesete podatke sa platne kartice;

koristite jake lozinke i uključite višefaktorsku autentifikaciju gde god je to moguće;

budite oprezni kada koristite javne Wi-Fi mreže i prilikom skeniranja QR kodova;

redovno proveravajte transakcije na bankovnom računu i platnim karticama.

Nekoliko minuta provere može sprečiti veliku štetu

Stručnjaci podsećaju da većina internet prevara uspeva zato što žrtve reaguju u žurbi i bez dodatne provere.

Pre nego što kliknete na link ili izvršite bilo kakvu uplatu, proverite da li poruka zaista dolazi od hotela, turističke platforme ili druge zvanične institucije. Nekoliko minuta opreza može sprečiti krađu novca, zloupotrebu ličnih podataka i neprijatnosti koje mogu pokvariti letovanje.

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