Kompanija je u periodu od aprila do juna ostvarila prilagođenu neto dobit od 125,2 milijarde saudijskih rijala, odnosno oko 33,4 milijarde dolara, prenosi CNBC.



Na taj način je premašila procene analitičara, koji su očekivali dobit od oko 31,6 milijardi dolara.



Aramko navodi da je rast prihoda pre svega posledica viših cena sirove nafte, rafinisanih proizvoda i hemikalija.



Kompanija je prodala manje količine nafte i prerađenih proizvoda nego godinu dana ranije, ali je rast cena više nego nadoknadio pad obima prodaje.



Izvršni direktor Aramka Amin Naser ocenio je da geopolitička kriza predstavlja najveći poremećaj u snabdevanju naftom u istoriji.



Prema njegovim rečima, zbog sukoba je globalno tržište ostalo bez više od 2,6 milijardi barela nafte namenjene industrijama poput poljoprivrede, automobilske proizvodnje, hemijske industrije i proizvodnje poluprovodnika.



Naser je dodao da su alternativni izvozni pravci i postojeće zalihe ublažili posledice poremećaja, ali upozorava da bi, čak i kada bi se Ormuski moreuz odmah ponovo u potpunosti otvorio za saobraćaj, bilo potrebno do 18 meseci da se obnovi raniji nivo globalnih zaliha.



Operativni novčani tok Aramka u drugom kvartalu 2026. iznosio je 25,4 milijarde dolara, dok je upravni odbor odobrio isplatu osnovne dividende od 21,9 milijardi dolara u naredna tri meseca.



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