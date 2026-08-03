Ovo je samo jedna u nizu novina u Zakonu o zaštiti potrošača, o kojima je, na seminaru koji je organizovala Služba za edukaciju PKS, govorila Nevena Praizović, ekspertkinja u oblasti e-komerca i potrošačkog prava.

Govoreći o novom Zakonu o zaštiti potrošača i izmenama i dopunama Zakona o trgovini, ona je naglasila da u praksi to znači da će svaki trgovac na svojoj internet stranici i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, morati da objavi cenovnik proizvoda i da ga blagovremeno ažurira, piše eKapija.

"Uz ovu izmenu predviđena je i bolja zaštita maloletnih lica i javnog zdravlja, jer je zabrana prodaje duvanskih proizvoda maloletnim licima proširena i na srodne proizvode (elektronske uređaje za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda i elektronske cigarete)", rekla je Praizović.

Modernizacija potrošačke regulative

Najveće novine odnose se na potpuno nova pravila koja uređuju prodaju robe sa digitalnim elementima, kao i isporuku digitalnih sadržaja i digitalnih usluga.

"Reč je o asortimanu proizvoda i usluga koji se u Srbiji uveliko prodaje potrošačima, ali dosad nije bio zakonski uređen. Time se domaće zakonodavstvo usklađuje sa pravnim tekovinama EU i uvodi se "modernizacija potrošačke regulative" koja je bila neophodna", rekla je Praizović.

Novim zakonskim rešenjima prvi put se uređuju potrošačke recenzije, ali i obaveze pružalaca onlajn tržišta – odnosno platformi, kao što su marketplejs platforme koje su sada prepoznate u Zakonu, sa jasno definisanim odgovornostima i obavezama.

Veće kazne za prekršaje

U segmentu prekršajnih kazni, uvedena su nova pravila za odmeravanje visine kazni, dok su iznosi fiksnih kazni znatno uvećani: 200.000 dinara za pravno lice, 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, dok za preduzetnika kazna iznosi 100.000 dinara.

Izmene Zakona o trgovini propisuju obavezu uvođenja registra otkupnih mesta, smanjenje nelojalne konkurencije i rizika od sive ekonomije, kao i smanjenje izbegavanja poreskih obaveza.

"Zakon prepoznaje i precizira poljoprivrednike kao trgovce. Registrovana poljoprivredna gazdinstva imaju svojstvo trgovca u pogledu prodaje sopstvenih proizvoda, čime se onemogućava bilo kakva vrsta zloupotrebe preprodaje nečijih proizvoda", kaže ova ekspertkinja.

U cilju zaštite prava potrošača i fer konkurencije, uvedena su posebna pravila u pogledu isticanja prethodne cene i snižene cene kod akcijskih prodaja.

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