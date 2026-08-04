Sve više oglasa za povoljne kuće na selu privlači pažnju kupaca koji žele mirniji život ili traže vikendicu u prirodi. Jedan od oglasa koji se poslednjih dana izdvojio objavljen je u Fejsbuk grupi "Jeftine kuće na selu", gde se prodaje domaćinstvo u selu Sukovo, nedaleko od Pirota, piše Blic.

Vlasnik za kompletno domaćinstvo traži 28.000 evra, uz napomenu da je kupovina moguća isključivo za gotovinu.

Kuća od 50 kvadrata na placu od 18 ari

Prema informacijama iz oglasa, u ponudi je kuća građena od čvrstog materijala, površine 50 kvadratnih metara, koja se nalazi na placu od približno 18 ari. Uz stambeni objekat dolazi i više pomoćnih zgrada, što ovu nekretninu čini pogodnom kako za stanovanje, tako i za vikend boravak ili manje poljoprivredno domaćinstvo.

Vlasnik navodi da je kuća uređena i odmah useljiva.

Prodaje se sa nameštajem

Jedna od pogodnosti jeste to što se nekretnina prodaje sa nameštajem, pa novi vlasnici mogu odmah da koriste prostor bez dodatnih ulaganja. Postoji i mogućnost dogovora ukoliko kupac želi da kuću kupi bez nameštaja.

Kuća je priključena na gradski vodovod i monofaznu električnu mrežu, dok je odvodnja rešena putem septičke jame.

Na samo 500 metara od reke Jerme

Posebnu vrednost ovoj nekretnini daje njena lokacija. Kuća se nalazi oko 500 metara od centra sela Sukovo i reke Jerme, jedne od najlepših reka u pirotskom kraju, poznate po čistoj vodi i prirodnom okruženju.

Blizina reke i prirodnih atrakcija čini ovu kuću zanimljivom i za one koji razmišljaju o vikendici ili turističkom smeštaju.

Sukovo - mirno selo u blizini Pirota

Selo Sukovo nalazi se u neposrednoj blizini Pirota, u okruženju poznatom po Sukovskoj klisuri i manastiru Sukovo. Zbog dobre saobraćajne povezanosti i mirnog ambijenta, poslednjih godina privlači kupce koji žele da pobegnu od gradske gužve i pronađu nekretninu u prirodi.

Sve veće interesovanje za ovakve oglase pokazuje da su povoljne kuće na selu i dalje među najtraženijim nekretninama, posebno kada nude veliko dvorište, useljiv objekat i atraktivnu lokaciju.

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